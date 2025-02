Suciu, pe muchie de cuțit Dioszegi are deja înlocuitor, dacă Sepsi ratează play-off-ul

Sepsi - Hermannstadt 2-3. Valentin Suciu (44 de ani) ar putea fi demis, în cazul în care covăsnenii vor rata play-off-ul.

Laszlo Dioszegi are deja o variantă pentru înlocuirea sa. Este vorba despre Tony Da Silva.

După eșecul cu sibienii, Sepsi a bifat a doua înfrângere consecutivă, iar șansele la primele 6 poziții s-au diminuat considerabil.

Tony Da Silva, în locul lui Valentin Suciu la Sepsi?

Fostul antrenor al lui Poli Iași s-ar putea întoarce în Liga 1, fiind principala opțiune a patronului Laszlo Dioszegi, potrivit fanatik.ro.

Sepsi și nu a reușit să obțină o victorie nici după ședința internă avută după 0-3 cu FCSB.

„Mă gândesc acum la jocul pe care l-am prestat, la jocul pe care le-am făcut. Mă gândesc la sarcinile pe care le-am trasat jucătorilor și nu le-au respectat.

Suntem de vină toți, atât eu, cât și jucătorii. Pot să spun că da, este un sezon ratat dacă pierdem play-off-ul. Am mai spus-o, cine merită, va fi în play-off, momentan, noi nu merităm.

V-am spus și înainte, e decizia conducerii (n.r. - dacă va fi demis), nu pot să controlez eu. Așa cum nu pot să controlez ce fac jucătorii în teren, așa este și în cazul acesta. Dacă conducerea se gândește la schimbare, schimbă, dacă nu, nu” a declarat Suciu, potrivit digisport.ro.

Tony Da Silva, hotărât să revină după problemele de sănătate

„Dumnezeu m-a ajutat foarte mult. Eu anul trecut am pățit ceva foarte nasol, am învins un cancer și cum am spus, eu sunt transparent, eu nu vreau să mai pierd timpul.

Acum sunt bine, sunt sănătos, mi-am schimbat foarte mult modul în care mă gândesc în viață. În fiecare zi trebuie să facem ceea ce ne place și ne face să ne simțim bine, pentru că nu știm nimic despre ziua de mâine. Este adevărul, anul trecut când mi s-a spus că am cancer, a fugit pământul de sub mine, nu știu să-ți explic cum m-am simțit.

E cel mai dureros lucru din viață, m-am speriat. Ca jucător eram întotdeauna un pitbull și mușcam din toți, atunci am mușcat viața, m-am luptat și am revenit, iar după aceea am salvat Poli Iași de la retrogradare.

Dumnezeu e mare! De când am reușit asta, am zis că fiecare zi pentru mine e o binecuvântare să fiu în viață”, a spus Tony Da Silva, pentru sursa citată.