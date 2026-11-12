„Nu putem să-l schimbăm” Victor Angelescu nu-l critică pe Pancu, care și-a pus la zid jucătorii: „Dacă ei ar face asta...”

Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a reacționat după ce antrenorul Daniel Pancu (49 de ani) și-a criticat dur jucătorii după remiza cu Farul, scor 1-1, în etapa #15 din Superliga.

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Pancu a avut multe reproșuri la adresa propriilor fotbaliști după prestația din a doua repriză a meciului cu Farul: „Jucătorii nu pot, din moment ce de trei ani de zile clachează la meciurile importante. Se sperie de avantaj”.

Victor Angelescu, despre declarațiile lui Pancu: „Aşa e el, nu putem să-l schimbăm”

Rapid a condus la pauza meciului, grație golului marcat de Bubanja, dar jocul giuleștenilor a fost de nerecunoscut după revenirea de la vestiare. Farul a profitat și a egalat prin Tănasă.

Victor Angelescu a recunoscut că jocul Rapidului a avut de suferit în a doua parte a meciului și a comentat declarațiile lui Daniel Pancu.

„Îl cunosc de atâta timp, ştiu şi prima oară când a fost antrenor la Liga 3, după ce a terminat cariera de fotbalist. E un tip care spune lucrurile aşa cum le gândeşte. Aşa e Pancu, nu putem să-l schimbăm noi, e bine aşa cum e el.

Am fost la meci, l-am văzut foarte supărat, am vorbit. E o declaraţie dată la supărare. Noi făcuserăm o primă repriză foarte bună. Am dominat la posesie, şuturi, ocazii, cornere, iar în repriza a doua am arătat total diferit, deşi au fost aceiaşi jucători intraţi pe teren.

Multe lucruri le-a spus poate şi la supărare atunci. Primul lucru a fost că le-a cerut să nu se retragă, dar până in minutul 75 am intrat de două ori în jumătatea adversă”, a declarat Angelescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Președintele giuleștenilor consideră că mai sunt lucruri de îmbunătățit la echipa lui Daniel Pancu.

„Sunt nişte lucruri de reglat. Jucătorii, în anumite momente, nu au încrederea pe care şi-o doreşte Pancu. Este şi o chestie de mentalitate a unor jucători, la asta bănuiesc că se referă Pancu.

Sunt lucruri pe care Pancu le analizează cu jucătorii. În anumite momente poate să intervină o teamă, să etaloneze rezultatul într-un anumit fel.

Avem jucători buni, care dacă ar avea mai multă încredere, ar gestiona mai bine. Era normal să fie supărat”, a mai spus Angelescu.

Sunt convins că Pancu îşi doreşte să câştige trofeul, dar e la supărare şi sunt anumite momente pe care nu le poţi controla. Eşti la cald după meci, eşti supărat. Nu e primul meci, şi cu FCSB am avut 1-0 şi după am fost de nerecunoscut. Victor Angelescu, președinte Rapid

Daniel Pancu: „E fără istoric ce s-a întâmplat”

La finalul meciului cu Farul, Daniel Pancu și-a taxat propriii jucători pentru prestația din a doua repriză.

„E fără istoric ce s-a întâmplat. O repriză a noastră, una a lor. Acum nu știu cum au fost ocaziile mai mari. E un punct într-o deplasare foarte grea, la o echipă care marca mult pe teren propriu. Cred că e echitabil.

Noi am fost slabi în repriza a doua și nu e prima dată. Sunt lucruri care mă depășesc. Jucătorii sunt ultimii vinovați.

Nu poți să ai jocul sub control în atâtea situații în campionatul ăsta. Și acum două etape (n.r. - cu FCSB, 1-4) am intrat în avantaj la pauză și am luat patru goluri în a doua repriză. Și azi, dacă primeam al doilea gol, tot patru primeam până la urmă.

Sunt lucruri clare de mentalitate. Jucătorii nu pot, din moment ce de trei ani de zile clachează la meciurile importante. Se sperie de avantaj. E un lucru constatat după un tur de campionat.

E clar că avem o mare problemă, cel puțin în deplasare, când suntem în avantaj. Începem să pierdem dueluri, ne pierdem din formele noastre de organizare și suferim cu toții. Sau poate văd eu altfel lucrurile. Poate sunt eu obișnuit să văd Rapidul să domine oriunde joacă.

E clar că, atunci când intrăm în repriza a doua în avantaj, sunt lucruri care vin din trecut, în niciun caz de anul acesta. Jucătorii pot să depășească momentul, dar nu la Rapid. Eu am venit cu obiectivul de play-off în contract.

Aduceți-vă aminte situația din vară, între timp lumea vorbește de Rapid campioană, de primele trei locuri. Poate ar trebui să ne întoarcem la obiectivele stabilite în vară” , a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

La finalul turului de campionat, Rapid se află pe locul al treilea, cu 31 de puncte acumulate, la două lungimi în spatele rivalelor U Craiova și Dinamo.

Pentru giuleșteni urmează partida cu Sepsi de luni, 23 noiembrie, de la 20:00, în etapa #16 din Superliga. Meciul va fi transmis live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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