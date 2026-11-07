FARUL - RAPID 1-1. Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul giuleștenilor, și-a taxat elevii pentru atitudinea din repriza secundă.

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Alb-vișinii au intrat în avantaj la vestiare după golul marcat de Bubanja în minutul 32. După revenirea de la vestiare, însă, jocul acestora a fost de nerecunoscut, iar Farul a profitat și a egalat prin Tănasă.

FARUL - RAPID 1-1 . Daniel Pancu: „E fără istoric ce s-a întâmplat”

„E fără istoric ce s-a întâmplat. O repriză a noastră, una a lor. Acum nu știu cum au fost ocaziile mai mari. E un punct într-o deplasare foarte grea, la o echipă care marca mult pe teren propriu. Cred că e echitabil.

Noi am fost slabi în repriza a doua și nu e prima dată. Sunt lucruri care mă depășesc. Jucătorii sunt ultimii vinovați.

Nu poți să ai jocul sub control în atâtea situații în campionatul ăsta. Și acum două etape am intrat în avantaj la pauză și am luat patru goluri în a doua repriză. Și azi, dacă primeam al doilea gol, tot patru primeam până la urmă.

Sunt lucruri clare de mentalitate. Jucătorii nu pot, din moment ce de trei ani de zile clachează la meciurile importante. Se sperie de avantaj. E un lucru constatat după un tur de campionat.

E clar că avem o mare problemă, cel puțin în deplasare, când suntem în avantaj. Începem să pierdem dueluri, ne pierdem din formele noastre de organizare și suferim cu toții. Sau poate văd eu altfel lucrurile. Poate sunt eu obișnuit să văd Rapidul să domine oriunde joacă.

E clar că, atunci când intrăm în repriza a doua în avantaj, sunt lucruri care vin din trecut, în niciun caz de anul acesta. Jucătorii pot să depășească momentul, dar nu la Rapid. Eu am venit cu obiectivul de play-off în contract.

Aduceți-vă aminte situația din vară, între timp lumea vorbește de Rapid campioană, de primele trei locuri. Poate ar trebui să ne întoarcem la obiectivele stabilite în vară.” , a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

Daniel Pancu: „Sunt lucruri care țin de atmosferă”

Tehnicianul a fost întrebat și despre Latif Ouedraogo (19 ani). Introdus în minutul 80, fundașul stânga a plecat direct la vestiare după fluierul de final, fără să salute fanii. Pancu s-a dus după el:

„Sunt lucruri care țin de atmosferă. E nevoie de timp. E un copil venit de la Genoa. Nu știe ce înseamnă Rapid, ce înseamnă fanii Rapidului, chiar dacă joacă de câteva meciuri la noi. L-am întors, normal.”

Olimpiu Moruțan: „A doua repriză am intrat mai slab”

Mijlocașul giuleștenilor a recunoscut și el evoluția modestă din repriza secundă a echipei.

„Nu suntem foarte mulțumiți, pentru că am făcut o primă repriză foarte bună, a doua repriză am intrat mai slab de la cabine. Mergem cu un punct acasă.

Suntem mulțumiți de această primă parte a sezonului. Putea să fie și mai bine. Mergem înainte și sperăm să învățăm din greșeli”, a declarat Moruțan pentru sursa citată.

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