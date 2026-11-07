Pancu l-a întors de la vestiare! Antrenorul e tranșant după remiza cu Farul : „Sunt lucruri care mă depășesc” +15 foto
Daniel Pancu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Pancu l-a întors de la vestiare! Antrenorul e tranșant după remiza cu Farul: „Sunt lucruri care mă depășesc”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 20:21
  • FARUL - RAPID 1-1. Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul giuleștenilor, și-a taxat elevii pentru atitudinea din repriza secundă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alb-vișinii au intrat în avantaj la vestiare după golul marcat de Bubanja în minutul 32. După revenirea de la vestiare, însă, jocul acestora a fost de nerecunoscut, iar Farul a profitat și a egalat prin Tănasă.

„Înțepături” către selecționer Contestă convocările:  „Nu echipele naționale sunt cele care greșesc”
Citește și
„Înțepături” către selecționer Contestă convocările: „Nu echipele naționale sunt cele care greșesc”
Citește mai mult
„Înțepături” către selecționer Contestă convocările:  „Nu echipele naționale sunt cele care greșesc”

FARUL - RAPID 1-1. Daniel Pancu: „E fără istoric ce s-a întâmplat”

„E fără istoric ce s-a întâmplat. O repriză a noastră, una a lor. Acum nu știu cum au fost ocaziile mai mari. E un punct într-o deplasare foarte grea, la o echipă care marca mult pe teren propriu. Cred că e echitabil.

Noi am fost slabi în repriza a doua și nu e prima dată. Sunt lucruri care mă depășesc. Jucătorii sunt ultimii vinovați.

Nu poți să ai jocul sub control în atâtea situații în campionatul ăsta. Și acum două etape am intrat în avantaj la pauză și am luat patru goluri în a doua repriză. Și azi, dacă primeam al doilea gol, tot patru primeam până la urmă.

Sunt lucruri clare de mentalitate. Jucătorii nu pot, din moment ce de trei ani de zile clachează la meciurile importante. Se sperie de avantaj. E un lucru constatat după un tur de campionat.

E clar că avem o mare problemă, cel puțin în deplasare, când suntem în avantaj. Începem să pierdem dueluri, ne pierdem din formele noastre de organizare și suferim cu toții. Sau poate văd eu altfel lucrurile. Poate sunt eu obișnuit să văd Rapidul să domine oriunde joacă.

E clar că, atunci când intrăm în repriza a doua în avantaj, sunt lucruri care vin din trecut, în niciun caz de anul acesta. Jucătorii pot să depășească momentul, dar nu la Rapid. Eu am venit cu obiectivul de play-off în contract.

Aduceți-vă aminte situația din vară, între timp lumea vorbește de Rapid campioană, de primele trei locuri. Poate ar trebui să ne întoarcem la obiectivele stabilite în vară.”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

Farul - Rapid FOTO Sportpictures
Farul - Rapid FOTO Sportpictures

Galerie foto (15 imagini)

Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid, mesaj anti rasism. Captura Prima Sport
+15 Foto
labels.photo-gallery

Daniel Pancu: „Sunt lucruri care țin de atmosferă”

Tehnicianul a fost întrebat și despre Latif Ouedraogo (19 ani). Introdus în minutul 80, fundașul stânga a plecat direct la vestiare după fluierul de final, fără să salute fanii. Pancu s-a dus după el:

„Sunt lucruri care țin de atmosferă. E nevoie de timp. E un copil venit de la Genoa. Nu știe ce înseamnă Rapid, ce înseamnă fanii Rapidului, chiar dacă joacă de câteva meciuri la noi. L-am întors, normal.”

Olimpiu Moruțan: „A doua repriză am intrat mai slab”

Mijlocașul giuleștenilor a recunoscut și el evoluția modestă din repriza secundă a echipei.

„Nu suntem foarte mulțumiți, pentru că am făcut o primă repriză foarte bună, a doua repriză am intrat mai slab de la cabine. Mergem cu un punct acasă.

Suntem mulțumiți de această primă parte a sezonului. Putea să fie și mai bine. Mergem înainte și sperăm să învățăm din greșeli”, a declarat Moruțan pentru sursa citată.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dronele rusești atacă nave în Marea Neagră, dar doar România le doboară. De ce nu ridică și Bulgaria avioanele F-16    
Dronele rusești atacă nave în Marea Neagră, dar doar România le doboară. De ce nu ridică și Bulgaria avioanele F-16    
Dronele rusești atacă nave în Marea Neagră, dar doar România le doboară. De ce nu ridică și Bulgaria avioanele F-16    
farul constanta Daniel Pancu rapid superliga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Chivu a tunat la conferință Ce l-a deranjat pe antrenorul român: „Doar în Italia se întâmplă asta!”
Chivu a tunat la conferință  Ce l-a deranjat pe antrenorul român: „Doar în Italia se întâmplă asta!”
21:40
„S-au aliniat astrele pentru ele” Marius Șumudică, mesaj pentru rivalele din Superliga după remiza albă din CFR - U Craiova
„S-au aliniat astrele pentru ele” Marius Șumudică, mesaj pentru rivalele din Superliga după remiza albă din CFR - U Craiova
22:16
„Așa încheiem turul” Mesajul căpitanului de la Dinamo, după ce „câinii” au fost depășiți de Craiova în clasament
„Așa încheiem turul” Mesajul  căpitanului de la Dinamo, după ce „câinii” au fost depășiți de Craiova în clasament
21:14
Inter nu s-a speriat de Como FOTO. Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții: „Putea fi mai rău” + Complimente de la Fabregas
Inter nu s-a speriat de Como FOTO. Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții: „Putea fi mai rău” + Complimente de la Fabregas
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
Top stiri
FCSB, out din play-off? „Roș-albaștrii” ar urma să rateze din nou lupta pentru titlu! Cum arată toate calculele
Superliga
10:56
FCSB, out din play-off? „Roș-albaștrii” ar urma să rateze din nou lupta pentru titlu! Cum arată toate calculele
Citește mai mult
FCSB, out din play-off? „Roș-albaștrii” ar urma să rateze din nou lupta pentru titlu! Cum arată toate calculele
„Mergem în instanță și nu-i iertăm” Primarul Hunedoarei amenință Rapidul: „Domnul Șucu să ne dea banii!”
Superliga
14:55
„Mergem în instanță și nu-i iertăm” Primarul Hunedoarei amenință Rapidul: „Domnul Șucu să ne dea banii!”
Citește mai mult
„Mergem în instanță și nu-i iertăm” Primarul Hunedoarei amenință Rapidul: „Domnul Șucu să ne dea banii!”
„Nu le datorez nimic!” VIDEO. A pierdut medalia de aur  la masa juriului și a refuzat să urce pe podium: „Dacă se poartă așa cu mine...”
Ciclism
15:16
„Nu le datorez nimic!” VIDEO. A pierdut medalia de aur la masa juriului și a refuzat să urce pe podium: „Dacă se poartă așa cu mine...”
Citește mai mult
„Nu le datorez nimic!” VIDEO. A pierdut medalia de aur  la masa juriului și a refuzat să urce pe podium: „Dacă se poartă așa cu mine...”
FOTO | O pisicuță tărcată de doar trei săptămâni își caută căsuță în București. A fost găsită la motorul unei mașini, iar acum are nevoie de un cămin sigur și călduros
B365
12:52
FOTO | O pisicuță tărcată de doar trei săptămâni își caută căsuță în București. A fost găsită la motorul unei mașini, iar acum are nevoie de un cămin sigur și călduros
Citește mai mult
FOTO | O pisicuță tărcată de doar trei săptămâni își caută căsuță în București. A fost găsită la motorul unei mașini, iar acum are nevoie de un cămin sigur și călduros

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share