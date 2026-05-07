FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 

Federația Română de Handbal a oferit o reacție, după ce directorul tehnic al FRH, Viorel Mazilu, a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe componente al lotului național feminin U20, după ultimul meci de la Trofeul Carpați.

Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal, a anunțat că s-a deschis o anchetă în interiorul forului, fiindu-i diminuate pentru moment atribuțiile lui Viorel Mazilu.

Directorul tehnic la FRH, surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare

Viorel Mazilu, directorul tehnic al Federației Române de Handbal, a fost surprins într-un club de noapte alături de câteva dintre componentele naționalei U20 de handbal feminin, printre care și căpitanul echipei, Teodora Damian.

Imaginile au fost publicate chiar pe paginile de pe rețelele de socializare ale clubului de noapte din Târgu Mureș.

Totul s-a petrecut vineri, 10 aprilie, imediat după ultimul meci de la Trofeul Carpați, cel cu Danemarca, mult după miezul nopții, ținând cont că la ora 22:00, jucătoarele încă se aflau în sală, la premiere.

FRH a anunțat demararea unei anchete, dar și limitarea atribuțiilor lui Viorel Mazilu

Bogdan Voina, președintele Federației Române de Handbal, a oferit o reacție oficială prin care și-a exprimat indignarea față de cele întâmplate și a anunțat ce se va întâmpla după acest incident.

„Imaginile apărute în spațiul public cu directorul tehnic al FRH nu au nimic în comun cu direcția în care vrem să se îndrepte handbalul românesc în această nouă etapă.

Mai mult decât atât, este foarte greu de înțeles și acceptat ca un reprezentant al federației, aflat într-o poziție care presupune o responsabilitate mare față de sportivele echipei naționale, să fie implicat într-un astfel de incident.

Președintele Federației Române de Handbal, Bogdan Voina, a avut astăzi o poziție fermă în legătură cu această situație:

«Este inadmisibil ce s-a întâmplat și, atât timp cât voi fi președinte, nu voi tolera niciun derapaj al niciunui oficial al handbalului românesc, indiferent de poziția pe care o ocupă în ierarhia FRH. Pentru mine, Naționala României trebuie să fie locul în care jucătoarele se simt protejate și respectate de oamenii care au sigla handbalului românesc în piept și ne reprezintă țara. Fără reguli și disciplină, nu putem avea performanță!»

În urma acestui incident, președintele FRH a dispus secretarului general demararea unei anchete disciplinare administrative, în conformitate cu actele și procedurile interne ale federației.

În egală măsură, vom lua în analiză imediată inclusiv limitarea atribuțiilor de serviciu pentru domnul Viorel Mazilu până la aflarea adevărului și stabilirea răspunderii, în conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentele și statutul Federației Române de Handbal.

Concluziile acestei anchete vor conduce către adoptarea unor decizii ferme pe care FRH le va comunica public la momentul finalizării cercetărilor.

Federația Română de Handbal își dorește să construiască un mediu bazat pe respect și responsabilitate pentru sportivii care reprezintă România, oferind modele și exemple demne de urmat, iar oamenii care fac parte din familia handbalului românesc trebuie să își înțeleagă extrem de bine rolul pe care îl au alături de toate echipele naționale”, a transmis Federația Română de Handbal.

