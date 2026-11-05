Craiova ar putea pierde doi titulari Câștigătoarea Conference League și o formație din La Liga și-au trimis scouterii la meciul cu Egnatia
Universitatea Craiova/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

Craiova ar putea pierde doi titulari Câștigătoarea Conference League și o formație din La Liga și-au trimis scouterii la meciul cu Egnatia

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 18:13
  • Craiova ar putea rămâne fără doi dintre cei mai importanți jucători în această iarnă, Vladimir Screciu (26 de ani) și Assad Al Hamlawi (26 de ani), urmăriți de scouteri la partida cu Egnatia din Conference League.
  • U Craiova - Engnatia se joacă de la ora 22:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Al Hamlawi i-a impresiat pe spaniolii de la Getafe la duelul direct din Conference League, 1-1, meci în care a și reușit să deschidă scorul.

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Al Hamlawi, urmărit de Getafe

Atacantul palestinian a marcat de 4 ori în următoarele 4 partide, timp în care ibericii au continuat să adune informații despre el, susțin sursele GOLAZO.ro.

Getafe ar fi obținut și rapoartele de la antrenamentele Craiovei și ar fi rămas și mai impresionată de golgheterul oltenilor. Au decis să trimită scouteri la meciul oltenilor cu Egnatia pentru a se convinge definitiv de calitățile lui Assad.

Scouterii lui Olympiacos vin pentru Screciu

Și Screciu, fotbalist care poate evolua atât ca fundaș central, cât și la mijlocul terenului, unul dintre liderii oltenilor, ar putea părăsi echipa în iarnă.

Prestațiile solide au atras atenția cluburilor din străinătate. Iar unul dintre ele ar fi chiar Olympiacos, potrivit fanatik.ro.

Multipla campioană în Grecia și câștigătoarea Conference League din 2024 și-ar fi trimis scouterii la Craiova pentru a urmări evoluția lui Screciu în meciul cu Egnatia.

Scenariul ar urma să se repete și la duelul cu Copenhaga, ultimul al oltenilor din grupa XXL a celei de-a treia competiție continentală. Duelul este programat pe 17 decembrie, de la ora 22:00.

Ulterior, scouterii vor centraliza toate informațiile despre fundașul român într-un raport pe care îl vor înainta conducerii și staff-ului tehnic al lui Olympiacos.

În cazul unui răspuns pozitiv, grecii vor înaintea o ofertă pentru Screciu încă din această iarnă.

2.500.000 de euro
este cota lui Vladimir Screciu, potrivit transfermarkt.ro

Pentru fundașul central nu ar fi prima experiență în străinătate. În 2018, Genk le plătea oltenilor suma de 2.000.000 de euro. Ulterior, Screciu a fost împrumutat la Lommel, înainte de a reveni în Bănie.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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