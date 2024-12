FCSB nu e de ajuns Adrian Mititelu explică de ce Vladislav Blănuță a refuzat un transfer la campioană: „Vrea la un alt nivel”

Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a explicat că Vladislav Blănuță (22 de ani) a refuzat FCSB pentru că își dorește să ajungă la o echipă din campionatele puternice ale Europei.

Gigi Becali a vrut să-l transfere pe Blănuță în vară, însă fotbalistul a refuzat campioana și a fost împrumutat de FCU Craiova la Universitatea Cluj, echipă pe care a ajutat-o să ajungă în fruntea clasamentului.

Adrian Mititelu, despre Vladislav Blănuță: „Vrea să joace în campionate din Europa”

Mititelu consideră că nu suma de transfer stă în calea mutării lui Blănuță la FCSB, ci dorința atacantului de a evolua într-un campionat de top.

„ Nu e vorba de dat 3 milioane. E vorba că jucătorul vrea la un alt nivel. El are foarte mare încredere în el şi vrea să joace în campionate din Europa. Simte că are putere să ajungă acolo.

V-am spus despre Blănuţă de acum doi ani şi nu am zis la ghici. L-am urmărit la antrenamente, l-am analizat cu atenţie şi am văzut că are calităţi deosebite. Şi am văzut ce n-au văzut oameni de fotbal, care au lucrat pe la noi.

Probabil că va fi cel mai bun vârf, număr 9 autentic. În afara de Alibec, nu ştiu un 9 aşa care să fi jucat în România în ultimii 10 ani. E un 9 autentic şi la Craiova de pe timpul lui Cămătaru n-a mai fost aşa ceva”, a declarat Mititelu, citat de fanatik.ro.

9 goluri a marcat Vladislav Blănuță pentru Universitatea Cluj în acest sezon (21 de meciuri). A oferit și 2 pase decisive.

Adrian Mititelu: „Dacă Blănuță juca la FCSB, avea acum 13-14 goluri marcate”

Mititelu consideră că Blănuță are „un simț extraordinar al porții”, însă, spre deosebire de Daniel Bîrligea, acestuia îi lipsesc execuțiile.

2,4 șuturi pe meci a avut, în medie, Vladislav Blănuță în acest sezon (0,9 pe poartă), potrivit SofaScore.

„Nu se compară. Sunt doi jucători diferiţi. Băiatul ăsta e făcut să dea goluri. La fiecare meci are 3-4 ocazii de gol. Are un simţ extraordinar al porţii.

Dacă ar avea şi execuţiile cum are simţul porţii ar fi un fotbalist de marile echipe ale Europei. Probabil în timp va creşte şi ca execuţii.

E la modă că joacă la FCSB (n.r. – Bîrligea), dar dacă juca şi Blănuţă la FCSB, cu câte mingi au în faţa porţii, cred că avea acum 13-14 goluri marcate. Dar ei pot juca şi împreună într-o echipă puternică”, a mai spus Mititelu.