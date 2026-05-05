Revine în fotbalul italian? Adrian Mutu a confirmat negocierile cu două cluburi: „Urmează să discutăm mai în detaliu”

Adrian Mutu (47 de ani) a dezvăluit că se află în discuții cu două cluburi din Italia, unde ar putea antrena din vară.

Ultima echipă pe care Adrian Mutu a antrenat-o este Petrolul Ploiești, în perioada decembrie 2024 - martie 2025. De atunci, „Briliantul” nu și-a mai găsit angajament.

Adrian Mutu a confirmat negocierile cu două cluburi din Italia: „Urmează să discutăm mai în detaliu”

Numele fostului atacant fusese asociat cu Pisa, formație aflată într-o situație dificilă în Serie A.

Mutu a precizat însă că discuțiile pe care le poartă nu sunt cu această echipă, ci cu alte două cluburi.

„Ca să răspund, fără să dezvolt, ceea ce pot să spun este că sunt în discuții nu cu Pisa, ci cu alte două echipe din Italia.

Dar sunt discuții, fără a fi înaintate niște oferte concrete. Urmează ca, în perioada următoare, să mă întâlnesc cu cine trebuie pentru a discuta mai în detaliu .

Acum se termină campionatele din lume și, bineînțeles, directorii sportivi ai cluburilor se gândesc la sezonul viitor și vor să-l pregătească”, a spus Mutu, conform fanatik.ro.

Întrebat dacă este vorba despre echipe din prima ligă italiană, Mutu a răspuns că nu.

Deocamdată, sunt tatonări, schimburi de idei, alte lucruri. Toată lumea vrea să asculte filosofia unui antrenor, bazată pe realitatea unde te duci. (n.r. Nu ai nicio problemă să preiei o echipă de ligă secundă?) Nu. Normal că nu. Cred că niciun antrenor român nu ar avea o problemă. În Italia, lucrurile se fac diferit. Adrian Mutu

Ca antrenor, Adrian Mutu le-a pregătit pe FC Voluntari, Wahda Reserve, România U21, U Craiova, Rapid, Neftchi, CFR Cluj și Petrolul.

Mutu a vorbit și despre impactul pe care succesul lui Cristian Chivu la Inter l-a avut asupra antrenorilor români.

„Faptul că Cristi este campion în Italia ne ajută pe noi toți. Eu am mai spus-o. Ne-ar fi ajutat și dacă nu câștiga.

Dar așa, făcând-o, la prima lui experiență la o echipă puternic, ne ajută. Ridică stima foarte mult pentru antrenorii români. Eu cred că antrenorul român e capabil. Cristi aduce acum punctaj în favoarea noastră”, a mai spus Mutu.

Echipele din Serie B:

Venezia

Frosinone

Monza

Palermo

Catanzaro

Modena

Juve Stabia

Avellino

Cesena

Mantova

Carrarese

Sampdoria

Padova

Empoli

Sudtirol

Entella

Bari

Pescara

Spezia

Reggiana

