Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!

Spania a anunțat lista cu cei 26 de jucători pentru Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.

Anunțul lotului ales de Luis de la Fuente a fost făcut de regele Spaniei.

În cadrul unui eveniment organizat la Movistar Space, pe Gran Via din Madrid, microbiștii spanioli au aflat care sunt jucătorii care le vor reprezenta țara la CM 2026.

Oameni obișnuiți din Spania anunță numele celor convocați.

Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid în lotul lui De la Fuente

Selecția finală a fost, în mare parte, previzibilă, nucleul echipei fiind deja bine conturat. Jucători precum Mikel Merino, Nico Williams și Lamine Yamal erau considerați certitudini.

Semnele de întrebare au vizat pozițiile de portar și fundaș central. În cele din urmă, De la Fuente i-a convocat pe goalkeeperul și fundașul de la Barcelona, Joan Garcia și Eric Garcia.

O noutate este apariția lui Marc Pubill, recompensat pentru un sezon foarte bun, în timp ce absența lui Fermin Lopez, accidentat, a fost acoperită prin convocarea lui Yeremy Pino, utilizat într-un rol ofensiv versatil.

Niciun fotbalist de la Real Madrid nu a prins lotul pentru Mondial. Iată cum a argumentat selecționerul Spaniei:

Sunt selecționer și nu țin cont de clubul de proveniență al jucătorilor. Sunt jucători ai naționalei, nu mă interesează de la ce echipă vin. Nu am acel spirit de loialitate față de un anumit club pe care îl poate avea un suporter. Singurul lucru pe care mi-l doresc este ca acești fotbaliști să se simtă mândri că reprezintă naționala. Luis de la Fuente, selecționer Spania

Lotul Spaniei pentru CM 2026

Portari:

Unai Simón, David Raya, Joan García

Fundași:

Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Eric García, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Mijlocași:

Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Gavi

Atacanți:

Nico Williams, Aleix Baena, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Victor Munoz

E dificil să alcătuiești un lot. Analizăm toate scenariile posibile și, în acest context, este greu să stabilim ce jucător se potrivește în fiecare situație. Am ales acești 26 de jucători și cred că am acoperit toate nevoile echipei. Când am terminat de vizionat meciurile și am finalizat lista, am răsuflat ușurați și mulțumiți Luis de la Fuente, selecționer Spania

Spania e în Grupa H, alături de Arabia Saudită, Capul Verde și Uruguay

Meciurile Spaniei:

15 iunie, Spania - Capul Verde (Atlanta, USA)

21 iunie, Spain - Arabia Saudită (Atlanta, USA)

26 iunie, Uruguay - Spania (Guadalajara Mexic)

VIDEO. Așa a anunțat Spania lotul pentru Mondial

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

