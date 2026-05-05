Tensiuni la Real Madrid Coechipierii lui Mbappe ar fi nemulțumiți de privilegiile francezului

Kylian Mbappe (27 de ani) se află în centrul unei noi controverse la Real Madrid, cu doar câteva zile înainte de El Clasico.

Unii dintre coechipierii atacantului francez ar considera că acesta are parte de un tratament preferențial.

Atacantul francez, accidentat la ischiogambieri din 24 aprilie, a petrecut weekendul la Cagliari, în Italia, alături de actrița spaniolă Ester Exposito, episod care a provocat nemulțumiri în interiorul clubului.

Coechipierii lui Mbappe, nemulțumiți de privilegiile francezului la Real Madrid

Deplasarea lui Mbappe ar fi fost cunoscută și aprobată de Real Madrid, însă modul în care a fost gestionată situația a creat tensiuni.

Francezul a revenit la Madrid duminică, cu puțin timp înainte ca echipa lui Alvaro Arbeloa să joace împotriva lui Espanyol, meci câștigat de „los blancos” cu 2-0.

În interiorul clubului nu faptul că Mbappe a plecat în Italia a fost principala problemă, ci lipsa de discreție a escapadei, într-un moment dificil pentru Real Madrid, atât sportiv, cât și mediatic, scrie lequipe.fr.

Real avea nevoie de victorie pentru a amâna matematic titlul Barcelonei, iar succesul a venit datorită dublei semnate de Vinicius Junior.

77 de puncte are Real Madrid, formație care se află pe locul 2 în La Liga. Barcelona ocupă prima poziție, cu 88 de puncte

Francezul nu crede că a încălcat nicio regulă, întrucât weekendul liber fusese stabilit în acord cu clubul, la fel ca în cazul altor jucători accidentați sau indisponibili.

Eder Militao și Thibaut Courtois au fost, la rândul lor, văzuți în străinătate în acest weekend.

Totuși, nu este primul episod de acest fel care îi este reproșat atacantului. În martie, Mbappe a fost văzut la Paris, la cină cu prietenii, în timp ce Real Madrid pierdea un meci de campionat cu Getafe, scor 1-2.

Unii dintre coechipierii lui Mbappe ar considera că atacantul francez beneficiază de anumite privilegii.

Deși randamentul sportiv al francezului rămâne foarte bun, printre motivele de nemulțumire s-ar număra comportamentul lui Mbappe față de un membru al staffului, la un antrenament, dar și faptul că ar fi întârziat 40 de minute la o masă organizată de jucători.

Unii jucători de la Real Madrid ar considera că Mbappe este prea individualist, iar acest lucru l-ar fi îndepărtat de vestiar.

Fotbalistul ar fi fost comparat cu atacantul Karim Benzema, care era văzut ca un lider care reușea să unească echipa.

Potrivit presei franceze, Mbappe ar fi mai apropiat de jucătorii francezi din lot decât de restul colegilor.

Ceilalți jucători francezi din lotul lui Real Madrid:

Eduardo Camavinga

Aurelien Tchouameni

Ferland Mendy

41 de goluri a marcat Mbappe în cele 41 de meciuri jucate în acest sezon

Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid, a evitat să îl critice direct, dar declarațiile sale de după meciul cu Espanyol ar fi fost un mesaj pentru vestiar, conform sursei citate.

„Fiecare jucător face în timpul liber ceea ce consideră potrivit, nu mă privește. Real Madrid nu s-a construit cu jucători care joacă în smoking, ci cu jucători care termină meciul cu tricoul plin de sudoare și noroi, prin efort, sacrificiu și constanță.

Suntem un club în care niciun jucător nu a fost, nu este și nu va fi mai mare decât Real Madrid”, a spus Arbeloa.

Real Madrid continuă să spere că Mbappe poate fi recuperat pentru El Clasico, care va avea loc pe 10 mai, deși șansele sale de a evolua împotriva catalanilor sunt reduse.

După examinările de săptămâna trecută, credeam că absența lui va fi mai lungă, dar vom vedea cum evoluează și cum se simte săptămâna aceasta. Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid

