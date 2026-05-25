„Olimpiada Steroizilor", un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Kristian Gkolomeev FOTO Getty Images
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 12:21
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 12:22
  • Înotătorul grec Kristian Gkolomeev a fost singurul sportiv care a „doborât” un record mondial, duminică, la Jocurile Enhanced, competiție supranumită „Olimpiada Steroizilor”.
  • Sportivul a câștigat proba masculină de 50 m liber la acest eveniment controversat, în cadrul căruia concurenții au avut voie să folosească substanțe pentru îmbunătățirea performanței interzise în mod normal de marile foruri sportive internaționale.

Timpul său de 20,81 secunde – care nu este considerat oficial – a fost înregistrat în ultima probă a serii din Las Vegas, „salvând” onoarea organizatorilor, care anticipaseră doborârea a mai multe recorduri mondiale datorită unui regim sofisticat de dopaj.

Un singur record mondial a fost doborât la Jocurile Enhanced

Gkolomeev, care purta și un „supersuit” sintetic, interzis de mult timp la evenimente de anvergură precum Jocurile Olimpice, a doborât recordul de 20,88 secunde stabilit în martie de australianul Cameron McEvoy.

„A fost o cursă grozavă... Am reușit. Poate că anul viitor îl voi doborî din nou”, a spus Gkolomeev, care a încasat un bonus de 1 milion de dolari pentru recordul neoficial, pe lângă suma de 250.000 de dolari primită pentru câștigarea cursei.

Jocurile Enhanced sunt considerate periculoase de către organizațiile internaționale de atletism și agențiile antidoping, care au invocat riscuri grave pentru sănătatea participanților.

Printre participanți, atrași de premiile în bani, inclusiv 250.000 de dolari pentru victoriile la probele individuale, s-au numărat înotătorii medaliați olimpici James Magnussen, Cody Miller sau Ben Proud.

Înainte de eveniment, cofondatorul Max Martin a declarat că vor fi doborâte „destul de multe” recorduri. Totuși, seara a fost presărată de eșecuri la limită, până la triumful dramatic al lui Gkolomeev.

„Cred că în seara aceasta ne așteptam să se înregistreze încă câteva recorduri mondiale. Dar, la urma urmei, asta se întâmplă la competițiile sportive transmise în direct, e ceva ce nu poți planifica niciodată”, a declarat Martin pentru AFP, potrivit rfi.fr.

Britanicul Proud a câștigat proba masculină de 50 m fluture cu un timp de 22,32 secunde, la doar 0,05 secunde de recordul mondial.

Deși majoritatea covârșitoare a celor 42 de participanți la eveniment consumă substanțe interzise în mod obișnuit, precum testosteronul și steroizii anabolizanți, și cei câțiva care au ales să concureze „curat” au obținut victorii.

Sprinterii nedopați Fred Kerley, din SUA, și Tristan Evelyn, din Barbados, au câștigat probele de 100 m. Kerley a obținut un timp de 9,97 secunde la proba masculină, în Evelyn a înregistrat un timp de 11,25 secunde la proba feminină.

„Trebuie să fie mai buni de atât. Trebuie să se antreneze puțin mai intens. Să bage mai multe substanțe”, a glumit Kerley, fost campion mondial la 100 m, care a primit o suspendare de doi ani în 2025 pentru neprezentare la testele antidoping.

Temeri pe termen lung cu privire la sănătatea sportivilor

Donald Trump Jr., fiul președintelui american, și miliardarul Peter Thiel s-au numărat printre investitorii evenimentului, care a avut loc într-o arenă somptuoasă, construită special în acest scop, în parcarea unui cazinou din Las Vegas.

Experții în sănătate avertizează că mai multe dintre substanțele consumate sporesc riscul apariției unor „consecințe fatale și de scurtare a vieții”, inclusiv probleme cardiace, hepatice și renale, întrucât se cunosc foarte puține lucruri despre efectele pe termen lung ale dopajului.

Jocurile Enhanced permit utilizarea unor substanțe interzise în sportul olimpic și în campionatele mondiale oficiale, precum:

  • testosteron și steroizi anabolizanți precum metenolona și nandrolona
  • hormon de creștere
  • EPO
  • stimulente și modulatori metabolici (ex: meldonium și Adderall).

Programul a inclus patru discipline sportive:

  • înot
  • atletism
  • haltere
  • strongman

