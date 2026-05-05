„Ar trebui să fie ars pe rug! E un mizerabil”  Atac nemilos la adresa fotbalistului acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”

Fostul internațional francez Christophe Dugarry (54 de ani) l-a criticat pe Mason Greenwood (24 de ani), atacantul echipei Olympique Marseille, după prestația din înfrângerea cu Nantes, scor 0-3.

Greenwood a fost transferat de gruparea franceză în iulie 2024. Cu doi ani în urmă se aflase în mijlocul unui scandal uriaș: iubita sa îl acuza de agresiune, viol și amenințări cu moartea.

Fotbalistul a respins ferm tot ce i se imputa, iar acuzațiile au fost retrase în februarie 2023.

Christophe Dugarry îl atacă pe Mason Greenwood: „E un mizerabil”

După înfrângerea cu Nantes, Marseille se află pe locul 7 în Ligue 1, cu 53 de puncte, în afara pozițiilor care asigură prezența în competițiile europene.

Greenwood a fost integralist în meciul din etapa #32, a expediat 6 șuturi (2 pe poartă), însă n-a reușit să marcheze. N-a mai făcut-o în ultimele 6 partide!

Enervat la culme de prestațiile englezului, Dugarry nu s-a abținut și a amintit de acuzațiile care i-au fost aduse lui Greenwood.

„Fac apel la mândrie. Tipul ăsta era la pământ, a făcut o greșeală uriașă înainte ca Marseille să-l angajeze. Marseille și-a asumat riscuri pentru a-l angaja.

Ar fi putut să nu mai joace fotbal niciodată. Toată lumea a făcut tot posibilul pentru a-i oferi acestui băiat cele mai bune condiții. Mi-e rușine pentru el, tipul ăsta e un mizerabil!

Ești liderul acestei echipe, toată lumea depinde de tine. Când nu ești, toți plâng după tine. Și asta e tot ce oferi, asta e tot ce dai după toate sacrificiile făcute?

Ești un mizerabil, pleacă de aici. Va aduce ceva bani clubului, dar nimeni nu va plânge după el. E rușinos ce a făcut împotriva lui Nantes. L-am văzut mergând. Au fost momente în care mă uitam doar la el și tipul se prefăcea.

Nu-i pasă deloc. Nu înțeleg cum de poate avea astăzi un avocat. Ar trebui condamnat, ars pe rug, fără avocat. Măcar să se prefacă.

Le spune tuturor «duceți-vă dracului» în față. Greenwood e o rușine absolută, e un mizerabil”, a afirmat Dugarry pentru RMC Sports, citat de record.pt.

63 de goluri a influențat Mason Greenwood în cele 79 de meciuri disputate în tricoul lui Marseille: a marcat de 47 de ori și a livrat 16 pase decisive

Christophe Dugarry a jucat la:

Girondins Bordeaux (1992–1996, 2000–2003)

AC Milan (1996–1997)

FC Barcelona (1997–1998)

Olympique de Marseille (1998–1999)

Birmingham City (2003–2005)

Qatar SC (2004-2005)

55 de selecții are Dugarry la naționala Franței. A marcat 8 goluri

Dugarry a câștigat Campionatul Mondial din 1998 cu Franța și Europeanul din 2000.

Iubita lui Greenwood și-a retras plângerea

Mason Greenwood a fost arestat în ianuarie 2022, după ce iubita lui a postat pe social media fotografii şi videoclipuri în care apărea cu faţa însângerată şi vânătăi pe corp. „Pentru toţi cei care vor să ştie ce-mi face în realitate Mason Greenwood” a scris ea.

Fotbalistul a fost acuzat de tentativă de viol şi agresiune pentru presupuse fapte săvârşite în 2021, precum şi de comportament de control şi coerciţie.

În februarie 2024, Serviciu de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat că acuzațiile formulate împotriva atacantului au fost retrase. La fel și o acuzație de comportament posesiv și coercitiv.

Potrivit CPS, o serie de martori-cheie care s-au retras din anchetă și noi dovezi au demonstrat că „nu există o perspectivă realistă” ca jucătorul să fie condamnat.

Jucătorul s-a împăcat cu iubita lui și au împreună 2 copii.

Greenwood a fost crescut la academia lui Manchester United, a urcat la prima echipă a „diavolilor”, unde a bifat 129 de meciuri.

Scandalul în care a fost acuzat de viol i-a afectat prestațiile și psihicul, astfel că a decis să plece din Anglia. A semnat cu Getafe, pentru care a jucat 36 de meciuri, apoi a venit transferul la Marseille.

