„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră” +14 foto
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 12:39
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 13:22
  • Ucraineanca Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA) a scos telefonul în timpul conferinței de presă de la Roland Garros și le-a arătat jurnaliștilor o fotografie primită din Ucraina.
  • Poza a fost făcută după atacul cu rachete produs în apropierea casei părinților ei și i-a fost trimisă înaintea meciului câștigat cu Oksana Selekhmeteva (23 de ani, #88 WTA), scor 6-2, 6-3

Kostyuk a dezvăluit că o rachetă a distrus o clădire aflată la aproximativ 100 de metri de locuința familiei sale.

În casă se aflau mama, sora și mătușa ei, iar sportiva a recunoscut că vestea a afectat-o puternic înaintea debutului de la Roland Garros.

Marta Kostyuk a scos telefonul la conferință și a arătat urmările atacului de lângă casa părinților ei

Declarațiile sale au venit într-o zi în care Kievul și zonele din jur au fost vizate de un atac masiv cu drone și rachete, descris de Reuters drept unul dintre cele mai puternice bombardamente asupra capitalei Ucrainei de la începutul invaziei ruse.

„Am această fotografie cu casa părinților mei și cu tot ce este în jurul ei. Nu am un video. Asta este ceea ce am primit astăzi la ora 8 dimineața. Și a trebuit să trec prin asta, să gestionez situația, să ies pe teren și să joc. Nu știam la ce să mă aștept de la mine.

Evident, au fost momente în timpul meciului în care mă întorceam cu gândul la asta, pentru că o mare parte din dimineață m-am simțit rău doar la gândul că, dacă racheta ar fi căzut cu 100 de metri mai aproape, probabil că astăzi nu aș mai fi avut mamă și soră”, a spus aceasata, la conferința de presă.

Marta Kostyuk le-a arătat jurnaliștilor o poză cu urmările atacului din Ucraina. Foto: captură YouTube / TennisActuTV

În ciuda momentului dificil, Kostyuk a reușit să câștige meciul din primul tur și a ajuns la 12 victorii consecutive pe zgură. În runda următoare, ucraineanca o va întâlni pe Katie Volynets (24 de ani, #108 WTA).

Întrebată dacă s-a gândit să se retragă și să nu mai joace meciul, Kostyuk a spus:

„Nu în această dimineață, pentru că toți sunt bine, în viață, nimeni nu a ajuns la spital. Este dificil, dar niciunul dintre prietenii mei apropiați sau dintre oamenii pe care îi cunosc nu este rănit sau mort. Evident, ar fi fost mult mai greu”, a mai declarat sportiva.

Nu vreau să mă gândesc ce aș fi făcut dacă s-ar fi întâmplat ceva mai grav, dar am știut că aceasta este ziua în care trebuie să ies pe teren și să joc. Nu mi-a trecut prin minte astăzi că nu ar trebui să joc, pentru că, până la urmă, toată lumea este în viață, totul este bine. Marta Kostyuk

Adversara sa, Oksana Selekhmeteva, este născută în Rusia, dar concurează din această săptămână sub steagul Spaniei.

Kostyuk, una dintre sportivele care au vorbit constant despre războiul din Ucraina, nu a salutat-o la fileu după meci, așa cum a procedat în trecut și în fața altor jucătoare din Rusia sau Belarus, conform as.com.

„Cred că începutul războiului la scară largă a fost, probabil, cel mai dificil moment, din cauza incertitudinii, pentru că nu știi ce se întâmplă. Toată familia mea era acolo. Eram 17 persoane în casă.

Acum, în casă erau mama mea, sora mea și sora bunicii mele. Deci, în acel moment, erau doar ele trei acolo. Nu am vorbit încă la telefon cu ele, dar evident, le-am scris.

Acum, cred că a fost cel mai aproape de casa mea dintre toate atacurile de până acum, iar asta probabil îl face cel mai emoționant. Aș spune, cu siguranță în top trei cele mai grele zile”, a mai spus Kostyuk.

