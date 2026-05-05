Trofeu european pentru GOLAZO.ro Am câștigat premiul WAN-IFRA pentru cea mai bună campanie de marketing a unui brand de presă din Europa!
Media

alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 15:29
  • Campania de marketing „Fiecare gol contează", creată de agenția Headvertising pentru GOLAZO.ro, a fost desemnată câștigătoare la Digital Media Awards Europe 2026, cea mai prestigioasă competiție globală dedicată excelenței în media digitală.
  • Premiul WAN-IFRA a fost acordat pentru impactul campaniei în construirea brandului GOLAZO.ro și pentru execuția integrată pe digital / TV / radio / social media / DOOH.

GOLAZO.ro, site-ul de sport al ZYX Publishing Group, a câștigat ieri trofeul european pentru Best Marketing Campaign for a News Brand („Cea mai bună campanie de marketing pentru un brand de presă”) la WAN-IFRA Digital Media Awards 2026, cea mai importantă competiție mondială dedicată inovației în presa digitală.

Premiul a fost acordat campaniei „Fiecare gol contează", creată în parteneriat cu agenția Headvertising, avându-l pe Șerban Alexandrescu drept creator al conceptului, și regizată de Radu Muntean. Iar agenția de media Starcom a implementat campania digitală.

Cele 3 spoturi video ale campaniei GOLAZO.ro, lansate în septembrie 2025, au fost produse de Multi Media Est și au pus în prim plan energia și emoția fanilor, cu situații amuzante din viața reală: oameni obișnuiți care se simt campioni pentru o clipă trăind intens euforia marilor reușite din arene.

Trofeul european o trimite pe GOLAZO.ro în finala mondială, alături de campanii semnate O Globo (Brazilia), The Australian (News Corp Australia) și DC Thomson (UK). Câștigătorul global va fi anunțat pe 2 iunie 2026, la congresul World News Media, organizat în Marsilia.

În ediția din acest an a competiției WAN-IFRA s-au înregistrat 811 înscrieri din 78 de țări, dintre care 278 au fost selectate ca finaliste. Printre câștigătorii ediției europene, la alte categorii, s-au numărat branduri de referință precum Financial Times, Le Parisien, VG sau Reuters.

Distincția WAN-IFRA aparține întregii echipe - design, video, editorial, agenția de creație Headvertising, agenția de media Starcom, companiei de producție Multi Media Est. Au demonstrat împreună că o campanie complexă, coordonată pe mai multe canale simultan, poate fi executată cu eficiență și coerență la cel mai înalt nivel Roxana Bodea, Head of Marketing - ZYX Publishing Group
Teoretic, brandurile de presă sunt o categorie „oropsită”, în condițiile în care banii de altădată se duc acum în buzunarele lui Zuckerberg & Co. Practic, vedem că oricine „dă din picioare” și comunică fermecător și strategic nu doar că rămâne la suprafață, ci chiar poate înota în afara zonei periculoase. Mă bucur foarte mult că am putut oferi lumii întregi un frumos exemplu în acest sens Șerban Alexandrescu, Fondator și Executive Creative Director - Headvertising

Despre WAN-IFRA Digital Media Awards

WAN-IFRA (World Association of News Publishers) este organizația mondială a editorilor de presă, reunind peste 3.000 de publicații și companii de tehnologie media din 120 de țări.

Despre GOLAZO.ro

Lansat în vara lui 2024, GOLAZO.ro este cel mai dinamic site de sport din România, devenind rapid un reper de autoritate și relevanță. A înregistrat cea mai spectaculoasă creștere de audiență din media sportivă românească și este o prezență constantă în Top 20 al întregului online românesc.

Despre ZYX Publishing Group

ZYX Publishing Group este un grup media cu un portofoliu diversificat de produse și branduri editoriale, din care fac parte HotNews.ro, GOLAZO.ro, B365.ro, TotuldespreMame.ro, StartupCafe.ro, LoveDeco.ro și SmartLiving.ro.

