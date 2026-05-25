Mario Camora (centru) joacă la CFR Cluj de 15 ani (foto: Sport Pictures)
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș

alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 12:36
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 12:54
  • După retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Takayuki Seto de FC Argeș, ambii trecuți de 40 de ani, clasamentul celor mai vârstnici fotbaliști din Liga 1 se reconfigurează.
  • Mario Camora devine noul reper al longevității, în timp ce unii veterani au retrogradat, iar alții încă au emoții în lupta pentru menținere.

Ciprian Deac a jucat vineri, 22 mai, ultimul meci al carierei, în CFR Cluj - FC Argeș 1-1, din ultima etapă a play-off-ului SuperLigii. Mijlocașul CFR-ului, în vârstă de 40 de ani, a fost titular într-o partidă în care clubul i-a pregătit un moment special de despărțire.

Mario Camora rămâne cel mai vârstinc fotbalist din Liga 1

Deac și-a agățat ghetele în cui la 40 de ani, 3 luni și 6 zile, după o carieră care l-a transformat într-unul dintre jucătorii emblematici ai clubului din Gruia.

Odată cu retragerea lui Ciprian Deac, ierarhia veteranilor din Liga 1 se rescrie. Cel mai în vârstă jucător rămas activ la nivelul SuperLigii este în acest moment căpitanul CFR-ului, Mario Camora, care va împlini 40 de ani pe 10 noiembrie. Clubul feroviar i-a prelungit contractul pentru încă un sezon.

Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport
Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport

Takayuki Seto a încheiat conturile cu FC Argeș

În mod direct, statutul lui Camora de lider al veteranilor este influențat și de situația lui Takayuki Seto. Mijlocașul japonez a împlinit 40 de ani pe 5 februarie 2026, însă nu va continua la FC Argeș.

Contractul fotbalistului nipon expiră pe 30 iunie 2026, iar din informațiile GOLAZO.ro clubul din Trivale nu-i mai prelungește înțelegerea pentru sezonul viitor, astfel că viitorul lui Takayuki Seto în SuperLigă este incert.

Mijlocașul japonez a bifat ultimul meci pentru FC Argeș în remiza cu CFR Cluj (1-1), disputată pe 22 mai, în Gruia, când avea 40 de ani, 3 luni și 17 zile.

Din informațiile GOLAZO.ro, Seto nu ia în calcul retragerea și își dorește să mai joace un sezon, inclusiv la nivel de Liga 2.

Doi veterani din top au emoții în baraje, doi au retrogradat direct în Liga 2

În spatele lui Camora, o parte dintre veteranii din Top 10 al celor mai experimentați jucători din Liga 1, sezonul 2025-2026, au retrogradat deja din prima ligă, în timp ce alții sunt încă angrenați în lupta pentru baraj sau menținere, iar prezența lor în sezonul viitor nu este încă sigură.

Ionuț Larie (39 de ani, Farul) și Ionuț Stoica (38 de ani, Hermannstadt) sunt implicați în barajele de menținere/promovare, în timp ce Constantin Toma (39 de ani, Unirea Slobozia) și Junior Morais (39 de ani, Metaloglobus) au retrogradat deja în eșalonul secund.

Printre veteranii pe care îi vom mai vedea și în sezonul viitor din SuperLigă se numără Adnan Aganovic (38 de ani, Sepsi), Dan Nistor (38 de ani, U Cluj), Valentin Crețu (37 de ani, FCSB) și Alexandru Chipciu (37 de ani, U Cluj), jucători care continuă să aibă roluri importante în echipele lor.

Jucători retrași din Liga 1 după 40 de ani

#JucătorClubMeciVârsta exactă
1Bogdan Stelea (portar)FC BrașovFC Brașov - Poli Timișoara 1-0 (10.06.2009)41 ani, 6 luni și 5 zile
2Cristian Săpunaru (fundaș central)RapidRapid - CFR Cluj 1-4 (19.05.2025)41 ani, 1 lună și 14 zile
3Ovidiu Hoban (mijlocaș defensiv)CFR ClujCFR Cluj - FCU Craiova 1-0 (01.06.2023)40 ani, 5 luni și 5 zile
4Takayuki Seto (mijlocaș defensiv)FC ArgeșCFR Cluj - FC Argeș 1-1 (22.05.2026)40 ani, 3 luni și 17 zile
5Ciprian Deac (extremă dreapta)CFR ClujCFR Cluj - FC Argeș 1-1 (22.05.2026)40 ani, 3 luni și 6 zile
6Costel Câmpeanu (portar)Gloria BistrițaGloria Bistrița - Sportul Studențesc 0-5 (28.05.2005)40 ani și 14 zile

Mircea Lucescu a jucat ultimul meci în Divizia A la 44 de ani, 9 luni și 17 zile

Topul celor mai longevivi fotbaliști retrași din prima ligă a României este dominat însă de legendarul Mircea Lucescu, care rămâne un caz aproape imposibil de egalat: a jucat oficial în Divizia A la 44 de ani, 9 luni și 17 zile, într-un meci al lui Dinamo din 1990, deși era antrenorul echipei.

Pe 16 mai 1990, în meciul Sportul Studențesc - Dinamo (1-1), Mircea Lucescu a apărut pe teren într-o situație aparte. Suspendat timp de trei luni de FRF, el a găsit o soluție neobișnuită pentru a ocoli sancțiunea: s-a reînregistrat ca jucător și a fost inclus pe foaia de joc. Astfel, Il Luce a stat pe bancă, iar în minutul 76 a intrat pe teren în locul lui Fulga.

