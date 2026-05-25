„Vai de capul nostru!”  Ștefan Târnovanu, după victoria cu Botoșani: „Când ne băteam la titlu n-am avut emoțiile așa mari ca la 3-3” +61 foto
Ștefan Târnovanu FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
Superliga

„Vai de capul nostru!” Ștefan Târnovanu, după victoria cu Botoșani: „Când ne băteam la titlu n-am avut emoțiile așa mari ca la 3-3”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 00:39
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 01:08
  • FCSB - FC BOTOȘANI 4-3. Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre victoria chinuită din Ghencea.
  • „Roș-albaștrii” o vor întâlni pe rivala Dinamo în meciul decisiv, vineri, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Revenit în poartă după ce Matei Popa s-a accidentat, Târnovanu a vorbit despre ce va urma pentru echipa sa, o posibilă plecare în vară, dar și despre oferta pe care ar fi avut-o de la Universitatea Craiova.

„Suntem favoriți!”  Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
Citește și
„Suntem favoriți!” Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
Citește mai mult
„Suntem favoriți!”  Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”

FCSB - FC BOTOȘANI. Ștefan Târnovanu, după calificarea în finala barajului pentru Europa: „Vai de capul nostru!”

„Cred că ar fi trebuit să închidem neciul în primele 90 de minute, dar e bine că ne-am calificat și ne așteaptă un derby pentru calificarea în Europa.

A fost un meci spectaculos, s-a marcat la aproape fiecare ocazie. Cât timp primesc 3 goluri, clar sunt îngrijorat, dar e bine că ne-am calificat. Trebuie să facem orice ca să câștigăm.

Avem un sezon... Vai de capul nostru! Încercăm să-l salvăm, dar de ce să punem și mai multă presiune? Cred că am avut emoții mai mari la 3-3 decât atunci când ne băteam la titlu. Atunci eram în formă, ne simțeam puternici, dar în ultima perioadă n-a mai fost așa.

Cred că plecăm cu prima șansă cu Dinamo. Trebuie să plecăm cu prima șansă. Sper să arătăm că suntem echipa mai valoroasă. A fost super noul antrenor, am discutat mult. Sper să câștigăm vineri și să fie totul bine. Când e vorba de o finală nu mai e nevoie de antrenor. Noi trebuie să ne autodepășim, că antrenor poate fi oricine”, a spus Târnovanu, la Prima Sport.

Nu știu dacă meciul cu Dinamo va fi ultimul. Eu mai am contract trei ani, dar în mod normal, la ce a anunțat conducerea, da. Să vedem, nu știu. Avem vineri meci, iar apoi discutăm și vedem. Ștefan Târnovanu, despre posibila plecare de la FCSB
FCSB - FC Botoșani Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
FCSB - FC Botoșani Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg

Galerie foto (61 imagini)

FCSB - FC Botoșani Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - FC Botoșani Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - FC Botoșani Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - FC Botoșani Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - FC Botoșani Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+61 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat despre interesul celor de la Universitatea Craiova, după ce Mihai Rotaru a declarat că l-a dorit în Bănie, Târnovanu a declarat:

„Habar nu am, nu știu absolut nimic. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni nimic. În primul rând, dacă ar fi să plec, consider că în țară nu ai unde să te duci mai sus. Dacă plec, plec doar afară și atât”.

VIDEO. Golul marcat de Joao Paulo în FCSB - FC Botoșani, scor 4-3

Citește și

Croitoru a pus tunurile pe Kovacs VIDEO. Acuză arbitrajul după eșecul cu FCSB: „E greu să mai prosteşti în ziua de azi!”
Superliga
23:58
Croitoru a pus tunurile pe Kovacs VIDEO. Acuză arbitrajul după eșecul cu FCSB: „E greu să mai prosteşti în ziua de azi!”
Citește mai mult
Croitoru a pus tunurile pe Kovacs VIDEO. Acuză arbitrajul după eșecul cu FCSB: „E greu să mai prosteşti în ziua de azi!”
Surpriză de proporții în Portugalia Sporting a pierdut finala Cupei în fața unei echipe din liga secundă!
Campionate
23:45
Surpriză de proporții în Portugalia Sporting a pierdut finala Cupei în fața unei echipe din liga secundă!
Citește mai mult
Surpriză de proporții în Portugalia Sporting a pierdut finala Cupei în fața unei echipe din liga secundă!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
liga 1 fc botosani fcsb stefan tarnovanu baraj conference league
Știrile zilei din sport
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
14:20
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
14:07
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
12:00
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Tenis
12:39
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Citește mai mult
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:07
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
17:08
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
16:27
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
17:03
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit câteva minute în ultimele șapte meciuri
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit  câteva minute în ultimele șapte meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Superliga
12:36
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Citește mai mult
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Alte sporturi
12:21
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Citește mai mult
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Campionate
10:41
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Citește mai mult
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
B365
24.05
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
Citește mai mult
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 21 rapid 20 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share