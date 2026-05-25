„Vai de capul nostru!” Ștefan Târnovanu, după victoria cu Botoșani: „Când ne băteam la titlu n-am avut emoțiile așa mari ca la 3-3”

FCSB - FC BOTOȘANI 4-3. Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre victoria chinuită din Ghencea.

„Roș-albaștrii” o vor întâlni pe rivala Dinamo în meciul decisiv, vineri, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Revenit în poartă după ce Matei Popa s-a accidentat, Târnovanu a vorbit despre ce va urma pentru echipa sa, o posibilă plecare în vară, dar și despre oferta pe care ar fi avut-o de la Universitatea Craiova.

FCSB - FC BOTOȘANI. Ștefan Târnovanu, după calificarea în finala barajului pentru Europa: „Vai de capul nostru!”

„Cred că ar fi trebuit să închidem neciul în primele 90 de minute, dar e bine că ne-am calificat și ne așteaptă un derby pentru calificarea în Europa.

A fost un meci spectaculos, s-a marcat la aproape fiecare ocazie. Cât timp primesc 3 goluri, clar sunt îngrijorat, dar e bine că ne-am calificat. Trebuie să facem orice ca să câștigăm.

Avem un sezon... Vai de capul nostru! Încercăm să-l salvăm, dar de ce să punem și mai multă presiune? Cred că am avut emoții mai mari la 3-3 decât atunci când ne băteam la titlu. Atunci eram în formă, ne simțeam puternici, dar în ultima perioadă n-a mai fost așa.

Cred că plecăm cu prima șansă cu Dinamo. Trebuie să plecăm cu prima șansă. Sper să arătăm că suntem echipa mai valoroasă. A fost super noul antrenor, am discutat mult. Sper să câștigăm vineri și să fie totul bine. Când e vorba de o finală nu mai e nevoie de antrenor. Noi trebuie să ne autodepășim, că antrenor poate fi oricine”, a spus Târnovanu, la Prima Sport.

Nu știu dacă meciul cu Dinamo va fi ultimul. Eu mai am contract trei ani, dar în mod normal, la ce a anunțat conducerea, da. Să vedem, nu știu. Avem vineri meci, iar apoi discutăm și vedem. Ștefan Târnovanu, despre posibila plecare de la FCSB

Întrebat despre interesul celor de la Universitatea Craiova, după ce Mihai Rotaru a declarat că l-a dorit în Bănie, Târnovanu a declarat:

„Habar nu am, nu știu absolut nimic. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni nimic. În primul rând, dacă ar fi să plec, consider că în țară nu ai unde să te duci mai sus. Dacă plec, plec doar afară și atât”.

