FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo

FCSB s-a calificat în finala pentru un loc în Conference League, ca urmare a victoriei cu FC Botoșani, scor 4-3.

„Roș-albaștrii” o vor întâlni pe rivala Dinamo în meciul decisiv, vineri, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Meciul a început foarte bine pentru FC Botoșani. Moldovenii au deschis scorul în minutul 14, atunci când Zoran Mitrov a recuperat balonul după o greșeală a lui Olaru, i-a pasat lui Mailat, care a rămas singur cu Ștefan Târnovanu. Atacantul botoșănean l-a învins fără probleme pe portarul de la FCSB.

Totuși, bucuria Botoșaniului nu a durat mult, deoarece peste doar șase minute Joao Paulo a șutat puternic direct în plasa porții lui Anestis, după ce și-a depășit mai mulți adversari. Scorul devenea astfel 1-1 și avea să rămână așa până la pauză.

În repriza secundă FCSB a ieșit montată de la cabine, ceea ce avea să dea roade în minutul 53, atunci când după un corner foarte bine executat de Popescu, Dawa a reluat perfect cu capul și a dus scorul la 2-1.

„Roș-albaștrii” și-au majorat avantajul în minutul 69, atunci când Florin Tănase a marcat după un penalty acordat de Istvan Kovacs, după un henț în careu comis de Mailat.

„Centralul” a avut nevoie de intervenția VAR pentru a lua o decizie.

Deși părea un meci încheiat, Botoșani a redus din diferență cu un sfert de oră înainte de final, prin același Mailat.

Risto Radunovic a atins balonul cu mâna în careu, iar Kovacs a arătat punctul cu var. Mailat a executat perfect, în partea dreaptă, păcălindu-l pe Ștefan Târnovanu.

Când totul părea că este încheiat, în al patrulea minut al prelungirilor, Mykola Kovtalyuk a egalat, după o reluare perfectă cu capul. Astfel, meciul a intrat în prelungiri.

Octavian Popescu a reușit un gol fabulos în minutul 107. Tânărul fotbalist al „roș-albaștrilor” a intrat în careu, și-a driblat trei adversari pe o suprafață mică de teren și l-a învins cu ușurință pe Anestis, ducând scorul la 4-3.

Astfel, ca urmare a acestei victorii, FCSB va juca „finala pentru Europa” împotriva rivalei Dinamo, pe 29 mai. Meciul se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, casa temporară a „câinilor”.

FCSB - FC Botoșani 4-3

Au marcat: Joao Paulo (min. 20), Dawa (min. 53), Tănase (min. 69 pen.), Oct. Popescu (min. 107) / Mailat (min. 14, 77 pen.), Kovtalyuk (min. 90+4)

10.341 de suporteri asistă la partida de pe Stadionul Steaua.

Min. 120 - Partida se va mai prelungi cu încă patru minute.

Min. 112 - Ofri Arad este introdus pe teren în locul lui Florin Tănase.

Min. 107 - Gooolll, FCSB! Octavian Popescu reușește un gol fabulos! Fotbalistul „roș-albaștrilor” și-a arătat din nou calitățile după mult timp. A driblat trei fundași pe o suprafață foarte mică și l-a învins cu ușurință pe Anestis.

Min. 105 - Prima repriză de prelungiri se încheie. Scorul este în continuare 3-3. Ștefan Bodișteanu a părăsit terenul accidentat, după un contact cu Crețu. Locul lui a fost luat de David.

Min. 103 - Baba Alhassan primește și el cartonaș galben.

Min. 96 - Risto Radunovic i-a pasat bine lui Mihai Toma, cel care a șutat puternic spre poarta lui Anestis, dar portarul Botoșaniului a respins mingea în corner.

Final de timp regulamentar! Vom avea prelungiri.

Min. 90+4 - Gooollll, Botoșani! Kovtalyuk aduce egalarea în prelungiri, după ce a reluat perfect cu capul, din corner.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim șapte minute.

Min. 89 - Juri Cisotti părăsește terenul, acuzând probleme medicale. Locul acestuia este luat de Thiam.

Min. 80 - Darius Olaru părăsește terenul accidentat, locul său fiind luat de Lixandru. A ieșit și Joao Paulo, iar în locul său a intrat Baba Alhassan.

Min. 76 - Goooolll, Botoșani!! Sebastian Mailat transformă cu lejeritate și reduce din diferență.

Min. 75 - Risto Radunovic atinge balonul cu mâna în careu, iar Istvan Kovacs dictează penalty pentru FC Botoșani.

Min. 74 - Ștefan Pănoiu intră pe teren în locul lui Enriko Papa.

Min. 73 - Mihai Toma ia și el cartonaș galben după ce l-a ținut de tricou pe Sebastian Mailat.

Min. 73 - Lovitură de colț pentru FCSB!

Min. 69 - Gooolll, FCSB! Florin Tănase transformă fără probleme duce scorul la 3-1.

Min. 68 - Penalty pentru FCSB! Istvan Kovacs arată punctul cu var după un henț comis de Sebastian Mailat în propriul careu.

Min. 67 - Jocul este oprit de aproximativ două minute. În camera VAR se analizează un posibil henț. Istvan Kovacs merge acum la monitor.

Min. 64 - Tăvălug de ocazii la poarta lui Anestis. FCSB s-a dezlănțuit după ce Joyskim Dawa a marcat golul de 2-1.

Min. 60 - Octavian Popescu îl faultează dur pe Ștefan Bodișteanu la mijlocul terenului și primește cartonaș galben.

Min. 59 - Charles Petro primește și el cartonaș galben, iar FCSB beneficiază de o lovitură periculoasă din apropierea careului. Anestis a boxat balonul șutat de Octavian Popescu.

Min. 53 - Goooolll, FCSB! După un corner perfect executat de Popescu, Joyskim Dawa reia bine cu capul și își duce echipa în avantaj.

Min. 52 - Ratare imensă a lui Juri Cisotti. După o fază de construcție a echipei sale, italianul a rămas singur în careu cu portarul Anestis, cel care i-a blocat șutul.

Min. 46 - Două schimbări la FC Botoșani. Au ieșit Mitrov și Diaw, fiind înlocuiți de Bodișteanu și Țigănașu. La FCSB au intrat Octavian Popescu și Mihai Toma, în locul lui David Miculescu și Alexandru Stoian.

Pauză în Ghencea! După primele 45 de minute, cele două formații se află la egalitate, scor 1-1.

Min. 45+1 - Căpitanul Botoșaniului, Miron, este și el sancționat cu cartonaș galben.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim două minute.

Min. 38 - Florin Tănase faultează la marginea careului, iar FC Botoșani va beneficia de o lovitură liberă extrem de periculoasă.

Min. 27 - Darius Olaru este sancționat cu cartonaș galben, după ce l-a lovit cu brațul stâng pe Andrei Dumiter. Și fotbalistul Botoșaniului a primit „galben”.

Min. 20 - După o recuperare a lui Darius Olaru aproape de mijlocul terenului, Joao Paulo a luat mingea și a plecat pe o acțiune individuală, învingându-l pe Anestis, după ce și-a depășit mai mulți adversari.

Min. 14 - Goooolll, FC Botoșani! Darius Olaru a centrat rău, botoșănenii au recuperat balonul prin Zoran Mitrov, după o lipsă de marcaj a defensivei bucureștene, iar Mailat a marcat fără probleme în poarta lui Târnovanu.

Min. 6 - Enriko Papa este sancționat cu cartonaș galben după un fault asupra lui Juri Cisotti.

Min. 2 - Primul corner al partidei le aparține „roș-albaștrilor”. Darius Olaru va executa.

Min. 1 - A început partida!

FCSB - FC Botoșani, echipele de start

FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti

Rezerve: Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Thiam, Popa

Antrenor: Marius Baciu

Marius Baciu FC Botoșani: Anestis - Adams, Miron, Diaw, Creț - Paoa, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter

Rezerve: Kukic, Ilaș, Suta, Țigănașu, David, Pănoiu, Bodișteanu, Bota, Ștefan, Kovtaliuk, Lopez

Antrenor: Marius Croitoru

Arbitru: Istvan Kovacs, Asistenți: Mihai Marica, Ferencz Tunyogi, VAR: Cătălin Popa, AVAR: Rareș Vidican

Stadion: Steaua

Marius Baciu: „Am nevoie de toată lumea”

Baciu a susținut o primă conferință de presă, în care a vorbit mai mult despre instalarea sa și discuțiile cu Gigi Becali, iar la meciul decisiv vrea ajutor din partea tuturor celor din club.

„Am niște discuții, pentru meciul ăsta vreau să mă susțină toată lumea, vreau ajutor de la toți.

Acum am nevoie de toată lumea, inclusiv de Mirel Rădoi, poate îl apelez. Dar nu mi-a răspuns la mesaj. Eu l-am felicitat când a venit la FCSB, eram foarte bucuros pentru el. Să îi transmiteți că m-am supărat pe el.

Nu vorbesc cu Charalambous, că nu prea știu engleză. Vorbesc cu Pintilii, îl iubesc”, a declarat Baciu, la conferință.

Marius Croitoru: „Cred că presiunea mai mare este pe FCSB”

Tehnicianul moldovenilor s-a declarat foarte încrezător înaintea jocului și a subliniat că Botoșani nu are nimic de pierdut în această partidă.

„Este un meci de calificare, o semifinală, pentru că nu te califică direct în Conference League, dar este clar că este un meci care se poate termina în primele 90 de minute sau în 120 de minute, chiar şi la loviturile de pedeapsă.

Ne dorim din tot sufletul să câștigăm și noi ca echipă nu avem nimic de pierdut, numai de câştigat, iar băieții trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Sunt ferm convins că atitudinea lor şi nivelul lor de concentrare va fi mult mai diferit față de ceea ce am întâmpinat la ultima etapă.

Cred că presiunea mai mare este pe FCSB. Noi nu avem nimic de pierdut. Avem numai de câștigat. Obiectivul clubului l-am îndeplinit pe parcursul play-out-ului, iar tot ceea ce va veni după acesta va fi un plus pentru noi.

Acest meci este bun pentru jucători, pentru imaginea lor, pentru viitorul lor să facă tot ce le stă în putință să câștige acest meci. Sunt ferm convins că au puterea să facă acest lucru.

I-am bătut de trei ori în ultimele meciuri de acasă. Nu jucăm pe teren propriu, dar este clar că şi ei sunt foarte atenți la noi”, a declarat Croitoru, potrivit digisport.ro.

