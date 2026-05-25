Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat

Va avea loc o schimbare majoră în ceea ce privește drepturile de televizare pentru Europa League și Conference League în România!

Potrivit unor informații din piața media, grupurile Digi și Prima au pierdut drepturile de difuzare pentru UEFA Europa League și UEFA Europa Conference League pentru perioada 2027–2031. Cine va transmite în România cele două competiții, în rândurile de mai jos.

Surse din industrie anunță că depturile de televizare pentru Europa League și Conference League au fost achiziționate de grupul PRO TV.

Ținând cont de practica televiziunii din Pache Protopopescu, o parte importantă a meciurilor ar urma să fie difuzată pe platforma de streaming VOYO, ca parte a a strategiei PRO TV de a muta conținut premium din zona TV clasic către mediul digital.

În ultimii 12-13 ani, echipele românești au evoluat în cele două competiții europene. În Champions League, România n-a mai fost reprezentată din 2013!

Champions League se vede la Digi și Prima

Drepturile TV pentru Champions League se vând separat, iar pentru perioada 2027-2031 au fost achiziționate de Digi și Prima.

Liga Campionilor va putea fi urmărită pe următorii cinci ani pe canalele celor două posturi TV, în prezent fiind transmise tot de acestea.

