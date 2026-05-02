Adrian Mutu, din nou pe bancă?  „Briliantul” e dorit de o echipă din Italia: „Salariile sunt bune acolo, atât iei”

Adrian Mutu (47 de ani) ar putea deveni antrenorul unei echipe din Italia.

Ce salariu ar putea avea „Briliantul"

Ultima echipă pe care Adrian Mutu a antrenat-o este Petrolul Ploiești, în perioada decembrie 2024 - martie 2025. De atunci, „Briliantul” nu și-a mai găsit un nou angajament.

Adrian Mutu ar putea deveni antrenorul lui Pisa

Adrian Mutu ar putea reveni în Italia, dar de această dată din postura de antrenor. Fostul atacant ar putea prelua banca tehnică a echipei Pisa, conform fanatik.ro.

Vineri, Pisa a pierdut meciul cu Lecce cu scorul de 1-2 și a retrogradat matematic în Serie B, după un singur sezon petrecut în primul eșalon. E ultima în clasament, după ce a acumulat doar 18 puncte din 35 de meciuri.

Astfel, clubul toscan ar fi în căutarea unui nou antrenor, care să-l înlocuiască pe suedezul Oscar Hiljemark (33 de ani), iar Adrian Mutu ar fi una dintre variantele conducerii.

Impresarul Ioan Becali a explicat ce șanse ar fi ca mutarea să se realizeze.

„Nu am vorbit de mult timp cu el. La Pisa patron este un american. L-aș vedea. Serie B e un campionat foarte greu. Como îl avea pe Fabregas jucător-antrenor în Serie B și acum e aproape de Champions League.

Salariile la Pisa sunt bune, iei 500.000 de euro net . Sunt echipe unde un antrenor ia jumătate de milion de euro. E o perspectivă de a te lansa”, a declarat Becali, conform sursei citate.

Ca antrenor, Adrian Mutu le-a pregătit pe FC Voluntari, Wahda Reserve, România U21, U Craiova, Rapid, Neftchi, CFR Cluj și Petrolul.

Ultimele trei meciuri ale celor de la Pisa în Serie A:

Cremonese (deplasare), pe 10 mai

Napoli (acasă), pe 17 mai

Lazio (d), pe 24 mai

Eșecul echivalent cu retrogradarea: Pisa - Lecce 1-2

