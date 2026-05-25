Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga

alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 14:20
  • Craiova a realizat, după o pauză de 35 de ani, eventul. Și a terminat detașat pe primul loc și în topul spectatorilor
  • Numărul total al oamenilor aduși pe stadion la toate jocurile de pe „Ion Oblemenco” e aproape de o jumătate de milion

Universitatea Craiova e campioană nu doar pe teren, ci mai ales în tribune. A câștigat de o manieră categorică și duelul în privința mediei de spectatori la jocurile de pe teren propriu. De exemplu, față de FCSB, a atras aproape dublu, iar raportat la CFR de peste 3 ori mai mult.

Topul primei jumătăți a Ligii 1 din perspectiva spectatorilor în Liga 1

  1. Craiova - 16.100
  2. Dinamo - 10.500
  3. Rapid - 10.200
  4. FCSB - 8.200
  5. U Cluj - 8.000
  6. UTA - 6.200
  7. Oțelul - 4.900
  8. CFR - 4.900

Trupa olteană nu a disputat pe teren propriu doar jocurile din sezonul regular și cele din play-off-ul Ligii 1, ci și pe cele din Conference League, dar și câteva în Cupa României. În total, nu mai puțin de 29:

  • 15 - sezon regular Liga 1
  • 5 - play-off
  • 3 - preliminarii Conference League
  • 3 - faza principală Conference League
  • 3 - Cupa României

La acestea, numărul total al spectatorilor s-a apropiat de o jumătate de milion. Mai precis: 486.027 de persoane au urmărit din tribune partidele sezonului jucate de proaspăta campioană a României.

Raportat la populația municipiului Craiova, nivelul e de peste două ori mai mare. Conform ultimului recensământ efectuat, cel din anul 2021, orașul Craiova avea în jur de 235.000 de locuitori. Conform altor estimări, la începutul lui 2026, populația era de 243.000.

Și în privința populației întregului județ, numărul spectatorilor de pe Ion Oblemenco din 2025-2026 atinge un procentaj fantastic. De peste 80%. Dolj figurează cu puțin sub 600.000 de persoane.

Europa a bătut recordul de la meciul de titlu cu 74 de spectatori!

Meciul Universității de pe teren propriu la care au participat cei mai mulți suporteri a fost cel cu Bașakșehir, din returul play-off-ului Conference League. S-a disputat pe 28 august 2025, s-a terminat cu succesul oltenilor, 3-1 și la el au fost prezenți 27.884 de spectatori.

În schimb, la meciul cu U Cluj, scor 5-0, la care s-a câștigat și sărbătorit titlul, au fost 27.810 persoane!

Top 5 meciuri cu cei mai mulți spectatori în Bănie, în acest sezon

  • Craiova - Bașakșehir 3-1 - 27.884
  • Craiova - U Cluj 5-0 - 27.810
  • Craiova - Dinamo 2-1 - 25.121
  • Craiova - FCSB 1-0 - 25.026
  • Craiova - Mainz 1-0 - 24.284

Cu toate aceste cifre foarte bune, Universitatea Craiova nu a reușit să prindă un loc între primele 5 meciuri cu cea mai mare asistență disputate în acest sezon, în România, pe plan intern sau extern, la nivel de echipe de club. Topul arată așa:

  1. FCSB - Aberdeen 3-0 35.341 spectatori
  2. Dinamo - Rapid 0-2 34.700
  3. FCSB - Shkendija 1-2 32.457
  4. FCSB - Rapid 2-1 30.903
  5. FCSB - Dinamo 0-0 28.510

O explicație e și faptul că stadionul din Craiova nu are o capacitate care să-i permită echipei să aibă peste 30.000 de spectatori.

Toate jocurile din top 5 cele mai mari prezențe în acest sezon, din tabelul de mai sus, au avut loc pe Arena Națională, care are o capacitate de 54.000 de locuri. Arena din Bănie are 30.900 de scaune, dar 10% trebuie lăsate goale, conform legilor în vigoare privind desfășurarea meciurilor de fotbal în România.

