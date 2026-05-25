AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Luka Modric, dezamăgit de ratarea clasării pe un loc de Champions League (foto: Imago)
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 10:41
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 10:41
  • AC Milan a ratat clasarea pe un loc de Champions League, iar patronul clubului, Gerry Cardinale, pregătește o revoluție totală la club, atât în cadrul conducerii, cât și al lotului.
  • Rossonerii au pierdut, scor 1-2, în ultima etapă din Serie A, în fața lui Cagliari, au încheiat sezonul pe locul 5 (la un punct în spatele lui Como, care va merge în Liga Campionilor) și vor juca în Europa League.

AC Milan a ratat pentru al doilea an consecutiv prezența în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

După fluierul final, niciun oficial nu a apărut în fața presei pentru a-și asuma responsabilitatea pentru eșecul răsunător din acest sezon.

AC Milan, revoluție la nivelul conducerii!

Potrivit informațiilor publicate de Gazzetta dello Sport, schimbările vor începe de la vârful conducerii.

Actualul director general, Giorgio Furlani, aflat în funcție din 2022 după preluarea clubului de către RedBird, ar urma să fie înlocuit.

Totodată, și directorul sportiv Igli Tare, considerat responsabil pentru campania de transferuri extrem de costisitoare și ineficientă, este aproape de despărțirea de club.

Pe lista plecărilor se află și directorul tehnic Geoffrey Moncada, unul dintre apropiații lui Zlatan Ibrahimovic, care ocupă un rol important în structura administrativă a clubului.

La nivelul lotului, vor fi plecări importante. Rămâne de văzut dacă Luka Modric și Adrien Rabiot, doi dintre cei mai buni jucători ai rossonerilor, vor continua sau nu pe San Siro.

Ibrahimovic, escortat de agenți de securitate

Suporterii au izbucnit după fluierul final, după ce și-au susținut echipa pe tot parcursul partidei. Fanii milanezi și-au exprimat furia inclusiv împotriva fostului atacant suedez Zlatan Ibrahimovic, huiduit la finalul partidei cu Cagliari.

Suporterii au scandat mesaje dure la adresa jucătorilor și conducerii, printre care „Ne-ați exasperat!” și „Sunteți 11 idioți!”, o ironie la vechiul slogan „Vrem 11 lei pe teren”.

Protestele nu s-au oprit aici. Fanii au continuat atacurile directe la adresa patronului Gerry Cardinale și a conducerii clubului. Din peluză s-au auzit scandări precum „Acest club nu ne merită” și „Cardinale, trebuie să vinzi clubul, pleacă!”.

Ibrahimovic, consilier special în cadrul clubului, a avut nevoie să fie escortat de agenți de securitate până în parcare pentru a scăpa de furia ultrașilor. Pe traseu, acesta a fost întâmpinat de huiduieli și reproșuri.

Schimbările nu se vor opri la nivelul conducerii. Sursa citată scrie că și postul lui Massimiliano Allegri este în pericol, iar lotul va trece prin schimbări majore în perioada de mercato.

Allegri nu demisionează

Antrenorul Massimiliano Allegri nu se gândește la plecare, deși a ratat obiectivul principal al clubului.

„Ne-am apărat foarte prost ca echipă. Nu am nimic de reproșat băieților.

Trebuie să evaluezi întregul an pentru ceea ce a fost, băieții au dat totul. Au făcut greșeli, am făcut și eu greșeli în aceste 6 înfrângeri.

Rezultatul de la sfârșitul anului influențează în mod natural evaluarea într-o direcție sau alta, dar cred că va trebui să fim foarte limpezi pentru a face o evaluare finală”.

