„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit  câteva minute în ultimele șapte meciuri

Radu Drăgușin (24 de ani) a fost remarcat de Roberto De Zerbi (46 de ani) după ce Tottenham a reușit să evite retrogradarea din Premier League.

Fundașul român a jucat doar două minute, în două meciuri diferite, sub comanda tehnicianului italian.

Tottenham s-a salvat în ultima etapă, după victoria cu Everton, scor 1-0, rezultat care menține echipa în Premier League în detrimentul rivalei londoneze West Ham.

De Zerbi l-a lăudat pe Drăgușin, deși i-a oferit doar două minute în ultimele șapte meciuri

În mandatul de șapte meciuri al lui De Zerbi, românul a bifat doar două apariții pe final de partidă.

Chiar și în absența lui Cristian Romero, accidentat la genunchi, Drăgușin a rămas în spatele lui Micky van de Ven și Kevin Danso în ierarhia fundașilor centrali .

„Drăgușin a fost extraordinar, nu a jucat, dar a fost mereu pozitiv în vestiar”, a declarat tehnicianul, conform standard.co.uk.

48 de meciuri a adunat Radu Drăgușin la Tottenham de la transferul din 2024. Fundașul român a fost titular în 35 dintre ele

Drăgușin a intrat cel mai recent meci în minutul 90 al meciului cu Everton, când l-a înlocuit pe Destiny Udogie.

A fost doar a 11-a apariție a fundașului român în acest sezon, în care s-a recuperat după accidentarea gravă suferită în ianuarie 2025, și prima după intrarea de pe bancă din victoria cu Wolves, disputată cu o lună înainte.

Tehnicianul italian a vorbit și despre alți jucători care au avut un rol important în finalul sezonului.

„Pe teren, Rodrigo Bentancur. Pentru că Bentancur, când a revenit după accidentare, a vrut să joace. A venit la mine și mi-a spus: «Hei, vreau să joc. Sunt pregătit să joc».

Joao Palhinha, pentru că la începutul perioadei mele nu a jucat la Sunderland, aici cu Brighton și Wolverhampton. Ben Davies. Ieri a venit cu noi la Lodge (n.r. - unde sunt cazați jucătorii)

Djed Spence. Înaintea meciului cu Chelsea, a venit în biroul meu. Încă unul care mi-a spus: «Vreau să joc». Mi-a zis: «Vorbești mereu despre personalitate, despre curaj. Sunt aici, dacă vrei să joci cu un jucător», și a fost fantastic. Îmi place asta.

Micky van de Ven. Un tip extraordinar, un tip sensibil. Am petrecut mult timp cu el, pentru că îl consider cel mai bun fundaș central stânga din Premier League, alături de Levi Colwill, pentru că a fost jucătorul meu și nu pot să-l uit.

Dar sunt mulți alți jucători. Richarlison, Archie Gray. Nu pot spune doar unul”, a mai declarat tehnicianul.

