Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”

Victor Angelescu (41 de ani) a confirmat că Rapid a ajuns la un acord de principiu cu Daniel Pancu (48 de ani).

Dacă nu apare o schimbare de ultim moment, tehnicianul ar urma să preia banca giuleștenilor din stagiunea 2026-2027, în locul lui Constantin Gâlcă (54 de ani).

Pancu ar urma să se despartă de CFR Cluj la finalul sezonului, după ce a preluat echipa într-un moment dificil, cu doar 13 puncte după 15 etape, și a reușit să o ducă în play-off și în preliminariile Conference League.

Pancu a mai antrenat Rapidul între 2018 și 2020, perioadă în care a fost implicat în proiectul de reconstrucție al clubului.

„Încă nu este semnat și contractat, că mai avem astăzi meci, dar suntem înțeleși. Ne-am înțeles și urmează să-și încheie și el socotelile cu CFR și să semneze contractul cu noi.

Deci 99% suntem înțeleși. În momentul în care, în acest play-off, exista posibilitatea ca antrenorul să nu-și îndeplinească ce îi cerusem prin contract, trebuia să avem un plan B.

Am vorbit cu Marius Bilașco, eu am rămas în relații bune cu el, am vorbit cu domnul Șucu, trebuia să avem ceva pregătit. La începutul play-off-ului am făcut planul legat de ce se întâmplă dacă ne calificăm în Europa, dacă nu.

Din păcate, am avut un play-off execrabil și a trebuit să schimbăm antrenorul”, a declarat Angelescu, conform digisport.ro.

În replică, Pancu a transmis că încă nu s-a despărțit de CFR Cluj, dar că Rapid este prima sa opțiune.

„Da, dar nu e 100%. Asta pentru că 100% sunt în continuare antrenorul celor de la CFR Cluj. Dacă rezolv cu CFR, Rapid, cu siguranță, e prima opțiune a mea. Am mai vorbit cu cei de la CFR Cluj. Nu știu cum se termină.

Ar trebui să fie simplu. Facem o înțelegere amiabilă și ne despărțim în condiții mai frumoase decât cele din ultimele zile. Vedem, vedem”, a declarat Pancu pentru gsp.ro.

Un alt subiect discutat a fost legat de baza de pregătire a Rapidului. Pancu a spus, după despărțirea anunțată de CFR, că își dorește condiții mai bune de lucru.

Angelescu a respins ideea că Rapid ar fi permis celor de la CFR să folosească baza clubului special pentru a-l convinge pe antrenor.

„CFR avea un alt meci, cred că la Pitești, și ne-au cerut să facă un antrenament de refacere la bază. Nu e prima echipă căreia i-am permis asta, noi mereu am avut cu CFR o relație bună. Și noi ne-am mai pregătit la ei. Nu a fost o chestie să-l lăsăm pe Daniel să meargă special la bază.

Nu am avut nicio discuție cu Daniel sau cu impresarul lui cu o etapă înainte să ne dăm seama dacă mai putem prinde Europa. Totul a fost ținut între cei din conducere, ca, în cazul în care nu mergem în cupele europene, să avem pregătită varianta”, a mai afirmat Victor Angelescu.

În ultimele zile, Iuliu Mureșan a criticat alegerea lui Daniel Pancu de a pleca de la CFR Cluj și l-a numit „trădător”, spunând că s-ar gândi „de 10 ori” înainte să îl mai aducă la o echipă.

Victor Angelescu a fost întrebat despre afirmațiile fostului oficial al CFR-ului și a spus că nu are semne de întrebare în privința caracterului lui Pancu.

Eu îl cunosc foarte bine pe Daniel Pancu, a început proiectul cu noi. Știm ce caracter are și nu e un om care să trădeze. Pancu are inima la Rapid, așa că nu e o trădare. Dacă mă întrebați pe mine, era o trădare să nu vină la Rapid. Dacă Pancu alegea CFR și nu venea la Rapid, aia era trădarea. Și CFR l-a ajutat, da, dar Pancu a făcut o minune acolo, i-a calificat în Europa. Pancu este una dintre cele mai mari legende ale Rapidului. Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid

