„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!” +11 foto
Iuliu Mureșan
Superliga

„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 17:07
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 17:50
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a reacționat la derapajul grosolan al lui Daniel Pancu (48 de ani).

La conferința de presă de după meciul cu FC Argeș, scor 1-1, Daniel Pancu și-a anunțat plecarea din Gruia, iar apoi a vorbit despre negocierile pentru preluarea Rapidului.

Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
Citește și
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
Citește mai mult
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”

Ulterior, fostul atacant a fost acuzat de trădare de Iuliu Mureșan. A urmat replica tehnicianului care l-a numit pe președintele feroviarilor „domnul rahat”

Iuliu Mureșan dă de pământ cu Daniel Pancu: „Știu de unde vin toate problemele astea

Mureșan a ripostat la atacul lui Daniel Pancu și a oferit detalii din culise.

„Eu cunosc doi Pancu. Unul care până acum o lună era un antrenor foarte bun şi cu care am făcut o treabă extraordinară, care era şi băiat bun.

Şi un alt Pancu, transformat, care îmi vine greu să îl recunosc. Este alt om. Am rămas şocat de acest atac.

Esta foarte urât să spui aşa ceva. Am stat alături de el tot timpul. Tot ce a cerut, 99% s-a rezolvat. Îl înţeleg că vrea să meargă la Rapid, dar e mai simplu să spună că vrea să plece acolo.

Orice contract poate fi reziliat. Dacă erau clauze, se putea negocia. Nu trebuia tot circul ăsta şi să dai vina pe noi.

Chiar nu înţeleg. Am rămas şocat de nivelul în care s-a exprimat şi cum se ambalează aşa. Dar eu sunt elegant şi diplomat, nu vreau să intru în polemică. M-a dezamăgit foarte tare. Ştiu de unde vin toate problemele astea şi nu vreau să comentez mai multe.

E o problemă mare în comportamentul lui şi asta se poate repeta la orice club merge. De la el vine. Nu mi se pare bipolar, chiar este bipolar.

Chiar şi la ultimul interviu, a început frumos, apoi l-a iritat ceva şi a crescut ritmul jignirilor. Îl înţeleg, dar nu îmi place şi cred că îşi face singur rău. Era un moment festiv, de bucurie, nu trebuia să facă asta. A fost urât”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de fanatik.ro.

Iuliu Mureșan: „Au fost dezamăgiți jucătorii”

Oficialul formației din Gruia a dezvăluit că Pancu a refuzat să participe la petrecerea de final de an a clubului, unde a fost sărbătorită și retragerea veteranului Ciprian Deac.

„Apoi a mai fost o chestie. Am organizat o petrecere cu echipa pentru terminarea campionatului şi pentru retragerea lui Ciprian Deac şi n-a vrut să vină.

Au fost dezamăgiţi jucătorii. A fost imediat după meci. A început pe la 12 noaptea, până la 3:00 dimineaţa. Putea să vină şi să îi salute pe jucători, să îi ia la revedere.

Discursul lui Deac, pe gazon, alături de familie / foto: capturi Prima Sport
Discursul lui Deac, pe gazon, alături de familie / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Discursul lui Deac, pe gazon, alături de familie / foto: capturi Prima Sport Discursul lui Deac, pe gazon, alături de familie / foto: capturi Prima Sport Discursul lui Deac, pe gazon, alături de familie / foto: capturi Prima Sport Discursul lui Deac, pe gazon, alături de familie / foto: capturi Prima Sport Discursul lui Deac, pe gazon, alături de familie / foto: capturi Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

Dar n-a venit nici la petrecerea lui Deac. Mi-au spus vreo patru jucători că trebuia să vină până acolo. Nimeni nu îi făcea nimic. Eu nu o să îl jignesc în acest fel. Nu a umbrit acest lucru retragerea lui Deac. A fost o ceremonie simplă, dar impresionantă.

Pe Deac o să îl facem vicepreşedinte la club. Nu o să stau până la 100 de ani şi mi-aş dori să vină după mine”, a concluzionat Iuliu Mureșan.

Citește și

Pancu s-a dezlănțuit în direct Derapaj grosolan la adresa lui Iuliu Mureșan: „Domnul «Rahat» m-a sunat” » Ce spune despre negocierile cu Rapid
Superliga
00:25
Pancu s-a dezlănțuit în direct Derapaj grosolan la adresa lui Iuliu Mureșan: „Domnul «Rahat» m-a sunat” » Ce spune despre negocierile cu Rapid
Citește mai mult
Pancu s-a dezlănțuit în direct Derapaj grosolan la adresa lui Iuliu Mureșan: „Domnul «Rahat» m-a sunat” » Ce spune despre negocierile cu Rapid
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan,  o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”
Superliga
11:57
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan, o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”
Citește mai mult
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan,  o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
CFR Cluj Iuliu Muresan Daniel Pancu
Știrile zilei din sport
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Superliga
25.05
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Citește mai mult
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
Superliga
25.05
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
Citește mai mult
„Croitoru spune niște prostii imense” MM Stoica a luat foc când a văzut că moldovenii acuză arbitrajul: „Ce meci a văzut? Poate a uitat asta”
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Superliga
25.05
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Citește mai mult
„#1 la raportul calitate-preț” MM Stoica e convins că a găsit noul atacant pentru FCSB: „Ne-a bătut singur! I-am spus lui Gigi să încercăm”
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
25.05
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:57
„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova”
„Era altfel dacă luam eu deciziile” VIDEO. Costel Gâlcă, reproșuri către șefii Rapidului: „Le-am spus! Așa a fost și la Craiova”
23:08
Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova
Moment surprinzător la despărțire VIDEO. Ce s-a întâmplat când Gâlcă a ajuns în fața peluzei după Rapid - Craiova
23:12
„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”
„Nu Mister a fost problema” Grameni, concluzii după sezonul eșuat al Rapidului: „Toți trebuie să ne asumăm vina, nu s-o aruncăm de la jucători la staff și invers”
21:34
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Biletele nu vor fi pentru oricine! UPDATE. Anunțul făcut de Dinamo: când se pun în vânzare  tichetele pentru derby-ul cu FCSB + cine și cum le va putea cumpăra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Media
25.05
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Citește mai mult
FCSB a bătut Survivor Dramatica semifinală a barajului de Conference League a fost peste show-ul Antenei 1. Comparația audienței cu Formula 1
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
25.05
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
25.05
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată
B365
25.05
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată
Citește mai mult
De ce a fost demolat “Teatrul cel Mare” de pe Calea Victoriei, tragedie națională pusă în scenă de regimul comunist. Deși impozanta clădire, emblemă a Bucureștiului, a fost bombardată, putea fi salvată

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share