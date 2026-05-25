„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a reacționat la derapajul grosolan al lui Daniel Pancu (48 de ani).

La conferința de presă de după meciul cu FC Argeș, scor 1-1, Daniel Pancu și-a anunțat plecarea din Gruia, iar apoi a vorbit despre negocierile pentru preluarea Rapidului.

Ulterior, fostul atacant a fost acuzat de trădare de Iuliu Mureșan. A urmat replica tehnicianului care l-a numit pe președintele feroviarilor „domnul rahat”

Iuliu Mureșan dă de pământ cu Daniel Pancu: „Știu de unde vin toate problemele astea

Mureșan a ripostat la atacul lui Daniel Pancu și a oferit detalii din culise.

„Eu cunosc doi Pancu. Unul care până acum o lună era un antrenor foarte bun şi cu care am făcut o treabă extraordinară, care era şi băiat bun.

Şi un alt Pancu, transformat, care îmi vine greu să îl recunosc. Este alt om. Am rămas şocat de acest atac.

Esta foarte urât să spui aşa ceva. Am stat alături de el tot timpul. Tot ce a cerut, 99% s-a rezolvat. Îl înţeleg că vrea să meargă la Rapid, dar e mai simplu să spună că vrea să plece acolo.

Orice contract poate fi reziliat. Dacă erau clauze, se putea negocia. Nu trebuia tot circul ăsta şi să dai vina pe noi.

Chiar nu înţeleg. Am rămas şocat de nivelul în care s-a exprimat şi cum se ambalează aşa. Dar eu sunt elegant şi diplomat, nu vreau să intru în polemică. M-a dezamăgit foarte tare. Ştiu de unde vin toate problemele astea şi nu vreau să comentez mai multe.

E o problemă mare în comportamentul lui şi asta se poate repeta la orice club merge. De la el vine. Nu mi se pare bipolar, chiar este bipolar.

Chiar şi la ultimul interviu, a început frumos, apoi l-a iritat ceva şi a crescut ritmul jignirilor. Îl înţeleg, dar nu îmi place şi cred că îşi face singur rău. Era un moment festiv, de bucurie, nu trebuia să facă asta. A fost urât”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de fanatik.ro.

Iuliu Mureșan: „Au fost dezamăgiți jucătorii”

Oficialul formației din Gruia a dezvăluit că Pancu a refuzat să participe la petrecerea de final de an a clubului, unde a fost sărbătorită și retragerea veteranului Ciprian Deac.

„Apoi a mai fost o chestie. Am organizat o petrecere cu echipa pentru terminarea campionatului şi pentru retragerea lui Ciprian Deac şi n-a vrut să vină .

Au fost dezamăgiţi jucătorii. A fost imediat după meci. A început pe la 12 noaptea, până la 3:00 dimineaţa. Putea să vină şi să îi salute pe jucători, să îi ia la revedere.

Dar n-a venit nici la petrecerea lui Deac. Mi-au spus vreo patru jucători că trebuia să vină până acolo. Nimeni nu îi făcea nimic. Eu nu o să îl jignesc în acest fel. Nu a umbrit acest lucru retragerea lui Deac. A fost o ceremonie simplă, dar impresionantă.

Pe Deac o să îl facem vicepreşedinte la club. Nu o să stau până la 100 de ani şi mi-aş dori să vină după mine”, a concluzionat Iuliu Mureșan.

