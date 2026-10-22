Pleacă de la Dinamo? Detalii despre situația contractuală a titularului lui Nuno Campos: „Ne doream să ne despărțim” +34 foto
Alberto Soro (în stânga). Foto: Sport Pictures
Superliga

Pleacă de la Dinamo? Detalii despre situația contractuală a titularului lui Nuno Campos: „Ne doream să ne despărțim”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 10:58
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 10:58
  • Alberto Soro (27 de ani), mijlocașul spaniol de la Dinamo, a oferit noi detalii despre viitorul său la echipa antrenată de Nuno Campos (51 de ani).
  • Contractul jucătorului va expira în vara anului viitor.
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Soro a fost transferat de Dinamo în 2024 de la Granada. După doar câteva luni, spaniolul a fost cedat sub formă de împrumut la Chaves, în Portugalia, pentru o jumătate de sezon.

De la revenirea în România, Alberto Soro a devenit treptat un jucător important în angrenajul „câinilor”, fiind un titular incontestabil.

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Alberto Soro, despre viitorul său la Dinamo: „Până în acest moment nu am ajuns la o înțelegere”

Contractul lui Soro va expira în vara anului viitor, iar spaniolul nu a ajuns încă la o înțelegere cu Dinamo privind prelungirea înțelegerii.

„Când am venit aici, erau multe diferențe față de ceea ce eram obișnuit. Mă refer la fotbal, la viața de zi cu zi, la limbă și la oameni. La început mi-a fost foarte greu, dar apoi, pe măsură ce am înțeles cum funcționează lucrurile, m-am integrat cât de repede am putut.

Practic, nu am avut șansa să joc la început, dar, când mi s-a oferit oportunitatea, m-am simțit din nou fotbalist. M-am antrenat, am continuat să muncesc până când s-a ivit ocazia.

Atât clubul, cât și eu ne doream să ne despărțim, dar nu am găsit o ofertă care să facă posibil acest lucru. Prin urmare, am rămas aici, pentru că mai aveam un contract de dus la bun sfârșit și pentru că eram de părere că pot face parte din această echipă, din acest grup”, a declarat Soro, conform sport.ro.

Contractul meu va expira vara viitoare și suntem în discuții, dar până în acest moment nu am ajuns la o înțelegere. Sunt fericit aici, sunt mulțumit. Mă simt un jucător important în echipă, dar există și alte lucruri care nu depind de mine. Alberto Soro, mijlocaș Dinamo

Spaniolul a explicat și cum se simte acum la echipa lui Nuno Campos:

„Cred că suntem pe drumul cel bun, dar cu siguranță trebuie să îmbunătățim anumite lucruri.

Simt plăcere atunci când intru pe teren. Și înainte, în anii trecuți, mă simțeam fotbalist, dar acum sunt mai important pentru echipă. Antrenorul îmi acordă încredere, iar acesta este un lucru important pentru un jucător.

Acum, că sunt în străinătate și m-am adaptat la o țară precum România, nu m-ar deranja să continui să joc în afara Spaniei”, a mai adăugat Soro.

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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În acest sezon, Alberto Soro a jucat în 12 meciuri pentru Dinamo, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere 2 pase decisive. A fost integralist în 8 dintre aceste partide.

În stagiunea trecută, mijlocașul a bifat 31 de apariții sub comanda lui Zeljko Kopic, fostul antrenor al „câinilor”, în care a marcat 4 goluri și a livrat 4 pase decisive.

1 milion de euro
este cota de piață a lui Alberto Soro, conform Transfermarkt

Dinamo este liderul din acest moment din Superliga, cu 29 de puncte acumulate după 12 etape. Pe locul secund se află Rapid, care are cu două puncte mai puțin.

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