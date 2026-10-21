Magnus Carlsen, fascinat de Messi și Nadal De ce îl preferă pe Alcaraz în fața lui Sinner + reacție la gestul lui Davidovich: „Nu știam”

Magnus Carlsen (35 de ani), unul dintre cei mai mari jucători de șah din toate timpurile, a acordat un interviu publicației spaniole Marca, în care a vorbit despre personalitățile care îl fascinează.

Marele maestru norvegian s-a declarat impresionat de geniul fotbalistic al lui Lionel Messi și de spiritul de sacrificiu al lui Rafael Nadal, și și-a dezvăluit preferința în duelul noii generații din tenis, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

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Totodată, Carlsen e încântat de felul în care șahul își câștigă tot mai mult locul în cultura sportivă populară.

Magnus Carlsen, fascinat de Messi și Nadal

Întrebat în mintea cărui mare sportiv ar vrea să poată intra pentru a înțelege mecanismele performanței, Carlsen a spus:

„Sunt multe nume de sportivi pe care le-aș putea spune acum. De exemplu, Leo Messi. Am senzația că nu se gândește prea mult la ce urmează să facă, pur și simplu joacă. Este un talent natural” , explică norvegianul.

Dacă Messi reprezintă talentul natural, Rafael Nadal întruchipează o altă dimensiune a excelenței.

Carlsen recunoaște că se identifică într-o anumită măsură cu fostul lider al tenisului mondial. Nu se consideră neapărat cel mai înzestrat sau cel mai rapid dintre concurenții săi, iar această perspectivă îl apropie de profilul competitiv al spaniolului:

„Mă regăsesc puțin în el. Nu totul la mine este atât de natural și nici nu sunt atât de rapid pe cât pot fi alții.

Am văzut documentarul de pe Netflix despre Nadal și acum îi port și mai mult respect și admirație pentru tot ce a realizat în tenis. Cum a reușit să joace atâția ani, în ciuda tuturor problemelor fizice cu care s-a confruntat de-a lungul carierei sale. Rafa este o persoană pe care o admir foarte mult”.

Alcaraz, preferat în fața lui Sinner

În tenisul masculin, rivalitatea dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner definește una dintre marile povești ale noii generații.

Întrebat cu care dintre cei doi se identifică mai mult, Carlsen îl alege fără ezitare pe spaniol:

„Fără nicio îndoială, Alcaraz, pentru că este un jucător de golf mult mai bun, iar mie îmi place foarte mult golful”.

Alejandro Davidovich, exemplul prin care șahul ajunge la publicul tenisului

Carlsen a fost întrebat despre Alejandro Davidovich, jucătorul spaniol de tenis care a atras atenția la turneul Masters 1000 de la Shanghai prin gestul de a desena pe camera de filmat, după victorii, simboluri inspirate din mutările de șah.

Davidovich obișnuiește să joace șah cu antrenorul său, Pepo Clavet, iar gestul său a oferit sportului minții o apariție neașteptată într-unul dintre cele mai urmărite circuite de tenis. Ce spune Magnus despre asta?

„Nu știam că Davidovich a făcut asta, dar mă bucur. Îl cunosc pentru că l-a învins de câteva ori pe compatriotul meu Casper Ruud și știu că este un jucător excelent.

Dar este semnificativ, deoarece este încă un exemplu al faptului că șahul pătrunde din ce în ce mai mult în cultura populară. Se vede asta din faptul că mulți sportivi joacă șah. Sper ca Davidovich să continue să câștige și să promoveze jocul nostru în rândul fanilor”.

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