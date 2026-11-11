Coubiș are planuri mari Care sunt problemele naționalei României și cum vrea să fie ținut minte +33 foto
Andrei Coubiș. Foto: Captură YouTube, @FRFTVofficial
Nationala

Coubiș are planuri mari Care sunt problemele naționalei României și cum vrea să fie ținut minte

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 12:49
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 12:49
  • Andrei Coubiș (23 de ani), fundașul lui Lincoln City, a vorbit despre experiența sa la echipa națională și încrederea primită din partea selecționerului Gheorghe Hagi.
  • Fotbalistul a explicat și ce trebuie să schimbe România pentru a obține rezultate mai bune.
  • România va juca sâmbătă, cu Polonia, de la ora 21:45, pe Arena Națională, iar marți va întâlni Bosnia, de la aceeași oră. Ambele partide vor fi în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
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Coubiș a debutat la echipa națională sub comanda lui Mircea Lucescu, iar de la numirea lui Gheorghe Hagi a evoluat în toate cele patru meciuri ale României din Liga Națiunilor, pierdute cu Suedia (1-2 și 0-1), Bosnia-Herțegovina (2-4) și Polonia (0-6).

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Andrei Coubiș, despre problemele naționalei: „Trebuie să fim mai agresivi”

Coubiș consideră că echipa trebuie să își schimbe atitudinea pentru a pune capăt seriei negative.

„Eu zic că atitudinea. Să fim mai răutăcioși, mai agresivi pe teren, cu mai multă personalitate.

Avem nevoie de personalitate și de voința aia de a câștiga. Mai ales pentru noi, dar, bineînțeles, și pentru suporteri, că eu zic că merită asta”, a declarat Coubiș.

Faptul că jucăm cu cele mai bune echipe, să spunem, din Europa te învață să rămâi umil și să dai cât mai mult în fiecare meci. Andrei Coubiș, fundașul lui Lincoln City

Andrei Coubiș: „Sunt foarte onorat că domnul Hagi are încredere în mine”

Gheorghe Hagi a declarat după înfrângerea cu Suedia, scor 0-1, că Andrei Coubiș, Matei Ilie și Lisav Eissat au demonstrat că pot reprezenta soluții de viitor pentru defensiva naționalei.

„Ca să fiu aici, am muncit mult. Tot muncesc pentru asta și sunt foarte onorat că domnul Hagi are încredere în mine.

Pot să zic că sunt foarte mulțumit și trebuie să o țin tot așa, să lucrez în fiecare zi, ca să pot să fiu aici pentru următorii ani”, a spus internaționalul român.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Fundașul a precizat că integrarea în lot nu i-a creat dificultăți, datorită felului în care a fost primit de colegi.

„Sincer, a fost destul de ușor, că băieții sunt foarte amabili, foarte bucuroși să mă aibă aici cu ei și nu mi-a fost greu deloc”.

Andrei Coubiș, despre viața în Anglia: „Vremea e rea, rea de tot”

Transferat în această vară de la Universitatea Cluj la Lincoln City, Coubiș a recunoscut că a avut nevoie de o scurtă perioadă de adaptare la fotbalul britanic.

„Poate la început, un pic, cu intensitatea mult mai mare față de România, dar mi-au trebuit două săptămâni și am fost OK”, a explicat fundașul.

13 meciuri
a jucat Coubiș pentru Lincoln City în acest sezon, dintre care 11 în Championship și două în EFL Cup

Fotbalistul a vorbit și despre diferențele dintre viața din Anglia și cea din țările în care a locuit anterior.

„Sincer, e un pic ciudată viața. Sunt obișnuit cu mâncare bună. E total opus. Vremea, mai ales, e rea, rea de tot. Ne descurcăm cu ce avem”.

Internaționalul român a descris și programul său obișnuit.

„Dimineața plec la antrenament, iau micul dejun, mă antrenez, fac puțină refacere, iau prânzul, mă întorc acasă, stau cu prietena și mă odihnesc”.

Coubiș visează să devină un fundaș important pentru România

Întrebat cum și-ar dori să fie amintit de suporterii echipei naționale peste câțiva ani, Coubiș a răspuns:

„Că a fost un mare fundaș pentru echipa națională. Asta îmi doresc foarte mult. Să fie doar vorbe bune despre mine.

Ar însemna Europene, calificări la Mondial. Mi-a părut foarte rău că nu ne-am calificat, dar o să încercăm pentru următorul”, a declarat fotbalistul.

Coubiș a vorbit și despre preliminariile Campionatului European din 2028, următoarea campanie de calificare importantă pentru prima reprezentativă.

Păi, îți dai seama, ne-ar plăcea foarte mult. Nu prea am ce să spun. Dar, în primul rând, trebuie să ne gândim la calificări, apoi la turneul final Andrei Coubiș, fundașul lui Lincoln City

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