„L-au persiflat!”  A fost adus la FCSB pentru a face transferuri, dar l-au ignorat total: „Să nu mai calce impostorul ăsta pe-aici!” +74 foto
Gigi Becali
Superliga

„L-au persiflat!” A fost adus la FCSB pentru a face transferuri, dar l-au ignorat total: „Să nu mai calce impostorul ăsta pe-aici!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 22:26
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 23:25
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a oferit explicații pentru plecările numeroase de la club, în urma deciziilor sale radicale de a redresa echipa.
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Becali a transmis, marți, că se va despărți de Florin Cernat și Alin Stoica, în timp ce Lucian Filip va fi trimis din nou la academie.

În plus, finanțatorul FCSB a anunțat că renunță și la un membru al staff-ului academiei, iar Mihai Pintilii și Costin Curelea vor deveni „secunzi”.

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Gigi Becali: „Țin prea mult la MM și atunci îi îndepărtez pe ăștia de lângă el”

După deciziile sale, Gigi Becali a fost întrebat dacă a aflat că Florin Cernat și cei demiși de la club nu-și făceau treaba bine.

„Ei au demonstrat, nu am aflat eu. Ei au demonstrat prin ce-au făcut. Eu am spus [că vreau] jucători. Unde sunt?

Eu fac asta pentru că țin prea mult la MM și atunci îi îndepărtez pe ăștia de lângă el, ca să scape de ei. Că nici nu vreau să le dau bani degeaba. Pentru că MM și-a pus baza în ei, cred eu. Eu nu cred că MM, la cât se pricepe el la fotbal, îi dădea 3 milioane pe 3 ani unui jucător ca Boutoutaou. Nu cred, dacă nu-l influențau ei.

Îmi imaginez că MM a avut încredere în ei, are și el o vârstă. Că așa este, la 60 de ani nu mai stai acum și te uiți la filme. Eu o să mă uit, că n-am ce face. Dar nu-mi imaginam că mă uit vreodată la filme, la clipuri cu jucători. MM le-a dat lor și ei au zis «Aaa, e foarte bun».

Sau, de exemplu, eu l-am adus pe ăla, pe Costicea. Să speculez ce are el bun, a muncit mult pentru fotbal, cât de cât are și el niște jucători acolo”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

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Gigi Becali susține că angajații săi nu au ținut cont de indicațiile date de el în perioada colaborării cu Bogdan Costicea:

„A fost ordinul meu să aibă un birou, să colaboreze toți. Nu s-a ținut cont! De ce? Pentru că în trei luni de zile nu au venit să spună, «Bă Gigi, în trei luni de zile de vizionare am selectat un jucător din 20-30».

L-au ignorat. Mai mult, nu că l-au ignorat, l-au persiflat. Păi, băi, când Becali aduce un om acolo, nu îl persiflezi! Tu ești la fel, angajat, primești bani să faci aia. Ordinul meu trebuie să se respecte!

MM ştie, când eu iau o hotărâre, ordinul meu trebuie să fie respectat. El a făcut o greşeală de care nu şi-a dat seama. Mi-a spus mie în faţă «Bă Gigi, să nu mai calce ăsta pe-aici, impostorul ăsta, la antrenamente!».

I-am zis «Mihai, cum adică să nu mai calce?». El a greşit. Cu alte cuvinte, mi-a demonstrat că s-a împământenit stăpânirea în el. Aici a greşit MM, a fost în stare să-mi spună mie, în faţă. Atunci am spus că o să distrug toată bisericuţa aia de acolo!”.

  • Formația lui Laurențiu Reghecampf vine după trei înfrângeri consecutive, toate cu scorul de 0-1, cu U Cluj și Corvinul în Liga 1, respectiv cu Gloria Bistrița în Cupa României, fiind pe locul 8 în Superliga.

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