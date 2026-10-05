Dosare FIFA de 1 milion de euro Cum a ajuns CFR Cluj din nou cu transferurile blocate

Un document depus în dosarul de insolvență arată ce datorii au pus CFR Cluj în situația de a risca noi interdicții la transferuri din partea FIFA.

Cele mai mari creanțe sunt de 612.666 euro, 204.949 euro și 161.867 de euro.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

CFR Cluj figurează în prezent cu patru interdicții la transferuri din partea FIFA, după ce clubul din Gruia reușise să deblocheze situația la începutul lunii septembrie și să înregistreze noi jucători.

Documentele depuse în dosarul de insolvență arată că problemele clubului cu FIFA sunt mai ample decât datoriile care au dus la precedenta interdicție.

CFR Cluj, datorii de aproximativ 1 milion de euro în alte dosare FIFA

Potrivit încheierii civile din 17 septembrie, publicată în BPI, administratorul judiciar RTZ & Partners a indicat instanței mai multe dosare FIFA în care CFR Cluj avea datorii și pentru care menționa că exista „riscul iminent de a se aplica sancțiunea interdicției de a transfera jucători de fotbal”.

Sumele prezentate în document, în cinci dosare, se apropie de 1 milion de euro:

612.666,63 euro către portarul italian Alessandro Micai;

către portarul italian Alessandro Micai; 204.949,38 euro plus 5% dobândă pe an către atacantul bosniac Stipe Juric;

către atacantul bosniac Stipe Juric; 161.867 euro plus 5% dobândă pe an către mijlocașul din Kosovo Drilon Islami;

către mijlocașul din Kosovo Drilon Islami; 15.287,67 euro către fotbalistul francez Beni Jean-Luc Nkololo;

către fotbalistul francez Beni Jean-Luc Nkololo; 6.895 CHF către agenția de impresariat Lian Sports Limited.

Interdicția precedentă a fost ridicată prin ordonanţă preşedinţială

CFR Cluj a intrat din nou în insolvență pe 20 august. La începutul lui septembrie, gruparea din Gruia avea deja o interdicție FIFA și nu putea înregistra jucătorii cu care încheiase contracte.

Cele cinci dosare, cu datorii de aproape 1 milion de euro, au fost incluse de RTZ în cererea depusă pe 2 septembrie 2026 la Tribunalul Specializat Cluj, alături de cele 14 dosare care generaseră deja interdicția FIFA.

Pentru că situația cauzelor presante era urgentă, în condițiile în care perioada de transferuri se încheia pe 7 septembrie, instanța a separat această parte a cererii și a soluționat-o printr-o procedură de ordonanță președințială.

Pe 4 septembrie, Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea urgentă formulată de RTZ & Partners și a autorizat efectuarea plăților necesare pentru stingerea obligațiilor FIFA care generaseră interdicția la transferuri.

Instanța a ținut cont de faptul că perioada de transferuri se încheia pe 7 septembrie și că CFR nu putea înregistra jucătorii.

„Prin incapacitatea înscrierii a 7 jucători se produc efecte sportive concrete și imediate ale interdicției de înregistrare a jucătorilor asupra activității clubului, în condițiile în care CFR 1907 Cluj se află deja în desfășurarea sezonului competițional 2026/2027 și trebuie să își poată asigura un lot competitiv.

„Diminuarea performanțelor sportive poate afecta plata creditorilor”

În plus, instanța a legat performanțele sportive de interesele creditorilor, arătând că rezultatele mai slabe puteau reduce veniturile clubului și, implicit, capacitatea acestuia de a-și achita datoriile.

„Diminuarea performanțelor sportive poate limita accesul clubului la eventuale bonusuri, premii și alte venituri condiționate de rezultatele sportive, ceea ce ar putea afecta capacitatea sa de a genera venituri și, implicit, de a-și îndeplini obligațiile față de creditori”.

După efectuarea plăților, FIFA a ridicat interdicția pe 7 septembrie. Clubul a ieșit atunci de pe lista sancțiunilor și a putut înregistra jucătorii transferați în vară.

Cererea de plată de 1 milion de euro, analizată separat, respinsă ca inadmisibilă

Cererea privind celelalte cinci dosare, cu datorii de aproximativ 1 milion de euro, a fost analizată separat. Pe 17 septembrie, Tribunalul Specializat Cluj a respins-o ca inadmisibilă.

În motivarea deciziei, instanța arată că efectuarea unor astfel de plăți ține de atribuțiile administratorului judiciar.

Judecătorul-sindic a precizat că rolul său este limitat la controlul judiciar al activității administratorului judiciar.

Instanța a arătat că, deși legea îi conferă și alte atribuții, nu există o prevedere care să îi permită să aprobe discreționar plata unor datorii anterioare în favoarea anumitor creditori.

Petrolul a trecut prin aceeași problemă

Mai exact, instanța nu a decis că datoriile nu trebuie plătite. A stabilit doar că decizia privind plata aparține administratorului judiciar, nu judecătorului-sindic.

Este aceeași problemă juridică întâlnită și în cazul Petrolului, unde instanța a respins, de asemenea, o cerere privind plata unor datorii către FIFA.

Răzvan Zăvăleanu: „Modalitatea de rezolvare este alta, nu plata”

Administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a confirmat noile interdicții și a explicat că situația este diferită de cea din septembrie, când CFR Cluj a plătit datoriile FIFA pentru deblocarea transferurilor.

În cazul noilor dosare, RTZ invocă regulile din Legea insolvenței care interzic plata individuală a creanțelor născute înainte de deschiderea procedurii.

În fața FIFA, administratorul judiciar a susținut că aceste datorii trebuie tratate în cadrul procedurii de insolvență, nu achitate direct.

„Modalitatea de rezolvare este alta, nu plata”, a declarat Zăvăleanu, potrivit digisport.ro.

Cele patru interdicții la transferuri

În prezent, CFR Cluj figurează cu patru interdicții la transferuri: una introdusă pe 9 septembrie, pentru trei perioade de mercato, două pe 29 septembrie, valabile până la ridicarea lor, și una pe 30 septembrie, tot pentru trei perioade de mercato.

Facsimil de pe site-ul FIFA cu cele patru interdicții active impuse CFR Cluj

CFR Cluj a intrat în insolvență cu datorii de 37,5 milioane de euro la 31 iulie 2026

Potrivit datelor prezentate de CFR Cluj în fața instanței, la 31 iulie 2026, societatea avea datorii totale de 197.087.878,44 lei, echivalentul a 37,5 milioane de euro.

Cea mai mare parte, 135.672.362,74 lei, aproximativ 25,8 milioane de euro, reprezintă datorii pe termen scurt.

Structura datoriilor prezentată tribunalului:

170.157.591,50 lei (32.400.000 €) - obligații față de furnizori și alți creditori;

- obligații față de furnizori și alți creditori; 10.351.328,86 lei (1.970.000 €) - datorii către jucători;

- datorii către jucători; 16.231.197,08 lei (3.090.000 €) - datorii către bugetul de stat;

- datorii către bugetul de stat; 347.761 lei ( 66.000 €) - datorii către salariați.

În schimb, lichiditățile disponibile ale clubului erau de numai 1.537.187,03 lei, circa 293.000 de euro.

CFR a raportat, de asemenea, o pierdere operațională de 17.937.692,30 lei, aproximativ 3,42 milioane de euro, ceea ce înseamnă că veniturile din activitatea curentă nu au acoperit cheltuielile operaționale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport