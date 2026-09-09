Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a trasat noul obiectiv al echipei sale după ultimele transferuri efectuate.

Tehnicianul a dezvăluit că încă doi jucători ar urma să ajungă în Gruia.

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Luni, interdicția la transferuri impusă de FIFA a fost ridicată, iar CFR Cluj a realizat mai multe mutări importante pe finalul perioadei de mercato: nu mai puțin de 10 jucători au fost aduși în Gruia.

Marius Șumudică: „Atunci pot spune asta, că CFR se bate cu șanse reale la play-off ”

Dacă CFR Cluj va finaliza transferurile și ultimilor doi jucători, atunci Marius Șumudică crede că echipa sa are șanse reale să se califice în play-off.

„Va fi destul de greu să-i asamblez. Încă mai discutăm cu doi jucători. Dacă vom reuși să-i aducem și pe ceilalți doi, care sunt jucători foarte buni pentru campionatul nostru, pot spune că ne depunem candidatura la calificarea în play-off.

Atunci pot spune asta, că CFR se bate cu șanse reale la play-off”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Odată cu venirile noilor fotbaliști, lui Șumudică îi va fi greu formeze o echipă.

„Vrem să fugim cât mai repede de locurile astea fierbinți din subsolul clasamentului și, în același timp, să formăm o echipă.

Sunt foarte mulți jucători tineri, precum Ignat, jucătorul de la Benfica (Jelani Dumas), (Cristian) Perea care a venit. Toți sunt jucători tineri, 22 – 23 de ani.

Au foame, va reveni și Fică, va fi greu să fac echipa, dar cine va demonstra va juca cu siguranță”, a mai completat tehnicianul.

Cei 10 jucători transferați de CFR Cluj sunt Cristian Perea, Jelani Dumas, Ervin Omic, Leo Saca, Adi Nalic, Iva Gelashvili, Sergiu Buș, Billel Omrani, Arpad Tordai și Cristian Ignat.

Pentru echipa lui Marius Șumudică urmează meciul cu Sepsi din sâmbătă, de la ora 18:30, din etapa #9 a Superligii. Partida va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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