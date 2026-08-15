„Insolvența 2” la CFR Cluj ANALIZĂ GOLAZO.ro. Cum s-au adunat datoriile de 36 de milioane de euro și care au fost primele semnale ale crizei

CFR Cluj a cerut vineri, 14 august, deschiderea procedurii de insolvență.

Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Comercial Cluj la o zi după eliminarea din Conference League (1-7 la general cu Tromso, după 0-5 în tur, acasă, și 1-2 în retur).

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Este a doua mare criză financiară de acest tip din istoria recentă a clubului, după insolvența din perioada 2015-2017. Dar cum a ajuns CFR, la 11 ani distanță, din nou în aceeași situație?

CFR Cluj, în insolvență: datorii de 36 de milioane de euro și pierderi de 6,2 milioane de euro la finalul lui 2025

Potrivit bilanțului pe 2025, CFR Cluj avea datorii de 182,25 milioane de lei, aproximativ 36 de milioane de euro, și a încheiat anul cu o pierdere de 30,9 milioane de lei, echivalentul a 6,2 milioane de euro.

Semnalele că situația financiară a clubului devenise problematică existau deja.

Inclusiv termene.ro, o platformă privată care analizează situația financiară și juridică a companiilor, CFR Cluj avea un scor de insolvență de -1,33, încadrat la categoria „risc foarte mare de insolvență”.

Doar Ioan Varga (53 de ani), acționarul majoritar al CFR Cluj, respingea public scenariul insolvenței, dar recunoștea că s-a săturat să piardă bani.

M-am săturat de discuțiile astea de insolvență și faliment. Terminați odată cu prostiile! Cât voi fi eu patron la CFR, nu veți vedea clubul acesta în insolvență! Nu știu cât mai rămân în fotbal, să vedem. M-am săturat și eu! Cât să mai pierd bani? Anul ăsta ajut clubul să facă performanță, dar de la anul nu știu, rămâne de văzut Ioan Varga, acționar majoritar CFR Cluj

22,6 milioane de euro pierderi în cinci ani

Bilanțurile contabile ale clubului arată un model financiar greu de susținut pe termen lung. În ultimii cinci ani, CFR a înregistrat pierderi în patru dintre ei:

2021: -43,8 milioane de lei

2022: -17,1 milioane de lei

2023: -24,1 milioane de lei

2024: +3,1 milioane de lei

2025: -30,9 milioane de lei

În total, rezultatul cumulat al celor cinci ani reprezintă o pierdere de aproximativ 113 milioane de lei, echivalentul a 22,6 milioane de euro.

În aceeași perioadă, datoriile au crescut de la 123,37 milioane de lei (24,67 milioane de euro) la 182,25 milioane, aproximativ 36 de milioane de euro.

Pe plan intern, între 2021 și 2025, CFR Cluj a câștigat două titluri de campioană (2021, 2022), a mai terminat de două ori pe locul 2 (2024, 2025) și o dată pe locul 3 (2023), plus o Cupă a României (2025).

În aceeași perioadă, clubul din Gruia a participat constant în cupele europene, însă a ajuns în faza grupelor doar de două ori:

2021/22: Conference League, faza grupelor.

Conference League, faza grupelor. 2022/23: Conference League, faza grupelor, apoi play-off-ul pentru optimi (eliminată de Lazio).

CFR a continuat să construiască echipe pentru obiective europene, dar nu a mai avut același acces la veniturile consistente pe care le aduce calificarea în faza principală a competițiilor UEFA.

2021: campioană și în Europa, dar pierdere de 8,76 milioane de euro

În 2021, CFR era încă echipa dominantă a fotbalului românesc. A câștigat al patrulea titlu consecutiv, iar în cupele europene a pornit din Champions League.

A fost eliminată în turul 3 preliminar de Young Boys, apoi de Steaua Roșie Belgrad în play-off-ul Europa League, ajungând în cele din urmă în grupele Conference League.

Pe teren, CFR își confirma statutul de cea mai puternică echipă din România.

În contabilitate, însă, clubul a raportat o pierdere netă de 43,8 milioane de lei (8,76 milioane de euro). Datoriile ajunseseră la 123,37 milioane de lei (24.674.000 de euro).

2022: al cincilea titlu consecutiv și încă 3,42 milioane de euro la pasiv

CFR a continuat să investească în lot, iar în 2022 a câștigat al cincilea titlu consecutiv.

În Europa, însă, sezonul a început cu o eliminare rușinoasă. Campioana României a fost scoasă din primul tur preliminar al Champions League de Pyunik Erevan, după loviturile de departajare.

CFR a continuat apoi parcursul european în Conference League și a ajuns în faza grupelor, unde a terminat pe locul 2 în grupa cu Sivasspor, Slavia Praga și Ballkani. În play-off-ul pentru optimile de finală, campioana României a fost eliminată de Lazio.

Performanța din campionat și parcursul european au adus venituri clubului, dar bilanțul pe 2022 a consemnat o nouă pierdere, de 17,1 milioane de lei, circa 3,42 milioane de euro.

2023: se termină dominația în campionat, continuă pierderile

În 2023 s-a terminat dominația CFR-ului în campionat. După cinci titluri consecutive, echipa a terminat pe locul 3 iar în cupele europene a avut un parcurs foarte scurt.

Ardelenii, pregătiți de Andrea Mandorlini, au fost eliminați de Adana Demirspor în turul 2 preliminar al Conference League, după 1-1 în Turcia și 1-2 la Cluj.

Chiar dacă CFR a obținut bani importanți din vânzarea jucătorilor, banii din transferuri nu au rezolvat problemele de fond.

În 2023, CFR Cluj a raportat o pierdere de 24,07 milioane de lei (4,8 milioane de euro), iar datoriile au ajuns la 161,76 milioane de lei (32,35 milioane de euro).

2024: primul profit, dar datoriile cresc în continuare

CFR Cluj a terminat sezonul 2023/24 pe locul 2, după campioana FCSB.

În vara lui 2024, trupa condusă de Dan Petrescu, a început un nou parcurs european, în Conference League, unde a trecut de Neman Grodno și Maccabi Petah Tikva, dar s-a oprit în play-off, eliminată de Pafos.

Cu toate astea, financiar, 2024 a fost primul an din această perioadă în care CFR a raportat un profit net de 3,14 milioane de lei (630.000 de euro), după pierderile de 8,76 milioane de euro în 2021, 3,42 milioane de euro în 2022 și 4,8 milioane de euro în 2023.

Rezultatul financiar pozitiv nu a fost însă suficient pentru a acoperi găurile acumulate în anii anteriori

Datoriile au crescut de la 161,76 milioane de lei (32,35 milioane de euro) în 2023 la 174,64 milioane de lei (35 milioane de euro) la finalul lui 2024.

În același timp, CFR a continuat să vândă jucători și să reinvestească în lot. Unul dintre cele mai importante transferuri a fost Louis Munteanu, adus de la Fiorentina pentru aproximativ 2,5 milioane de euro în vara lui 2024.

2025: Cupa României, locul 2 și un rezultat financiar negativ de 6,2 milioane de euro

CFR Cluj nu a reușit să câștige campionatul nici sezonul 2024/25. Echipa lui Dan Petrescu a terminat din nou pe locul 2, dar a câștigat Cupa României, după finala cu Hermannstadt, și a ajuns până în play-off-ul Conference League.

CFR Cluj a început în preliminariile Europa League. A trecut de Paks, 3-0 la general, și de Lugano, 1-0 după prelungiri, dar a fost eliminată în turul 3 preliminar de Braga, 1-4 la general.

Ajunsă în play-off-ul Conference League, CFR a avut parte de o eliminare umilitoare în fața lui BK Hacken: 2-7 în Suedia și 1-0 la Cluj, 3-7 la general.

În acea perioadă, problemele de lichiditate ale clubului deveniseră atât de serioase încât CFR a apelat inclusiv la oamenii din propriul staff pentru finanțare.

Primele semnale ale crizei: 120.000 de euro împrumutați de Dan Petrescu pentru deplasarea la Häcken

Dan Petrescu a împrumutat clubul cu 120.000 de euro, bani folosiți pentru cheltuielile deplasării la Hacken.

Eliminarea din Europa a fost urmată de un an financiar în care cifrele au arătat și mai rău: în bilanțul pe 2025, CFR a raportat o pierdere netă de 30,92 milioane de lei, aproximativ 6,2 milioane de euro.

Veniturile totale au fost de 59,42 milioane de lei (11,89 milioane de euro), în timp ce cheltuielile au ajuns la 90,35 milioane de lei (18,07 milioane de euro). Diferența dintre venituri și cheltuieli explică pierderea raportată de club.

În același timp, datoriile au ajuns la 182,25 milioane de lei, cu aproape 7,6 milioane de lei peste nivelul de la finalul lui 2024. Cifrele arată dezechilibru care nu a mai putut fi acoperit prin veniturile generate de activitatea clubului.

2015: 20,4 milioane de euro datorii la precedenta insolvență

La 14 august 2026, CFR Cluj a făcut pasul pe care Ioan Varga îl excludea public cu doar câteva zile în urmă: CFR Cluj a cerut deschiderea procedurii de insolvență.

La precedenta insolvență, în 2015, CFR Cluj raporta datorii exigibile de aproximativ 91 de milioane de lei, echivalentul a circa 20,4 milioane de euro la cursul de atunci.

Din această sumă, 51,16 milioane de lei, adică aproximativ 11,5 milioane de euro, reprezentau datorii către bugetul de stat.

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