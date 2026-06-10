Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!
Ioan Varga și Alessandro Micai/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

Lovitură cruntă pentru CFR FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului cu două meciuri în Gruia » Despăgubiri de peste 600.000 de euro!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 11:30
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 11:30
  • Camera de Soluționare a Litigiilor (DRC) din cadrul FIFA a decis că CFR Cluj trebuie să-i achite 612.666,63 euro portarului italian Alessandro Micai (32 de ani).
  • Decizia nu este una definitivă și poate fi atacată la TAS.
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Problemele se țin lanț de CFR Cluj. După ce s-a ales cu interdicție la transferuri în urma mai multor litigii financiare, formația din Gruia a primit o nouă lovitură din partea FIFA.

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CFR Cluj, obligată să-i plătească peste 600.000 de euro lui Alessandro Micai

Concret, ardelenii au pierdut litigiul intentat de Alessandro Micai, portarul italian ajuns gratis la echipă în vara lui 2025 și pus pe liber în iarna lui 2026, după doar două apariții.

Goalkeeper-ul de 32 de ani a reclamat-o pe CFR Cluj la FIFA, susținând că nu și-a primit banii mai multe luni și că a fost supus unui tratament abuziv.

Camera de Soluționare a Litigiilor (DRC) i-a dat câștig de cauză, iar formația din Gruia va trebui să-i plătească lui Micai suma de 612.666,63 euro, informează gsp.ro.

Alessandro Micai FOTO Sport Pictures Alessandro Micai FOTO Sport Pictures
Alessandro Micai FOTO Sport Pictures

Micai, salariu de 20.000 de euro pe lună la CFR Cluj

Ajuns gratis la CFR Cluj în vara lui 2025, Micai a disputat doar două meciuri pentru formația patronată de Ioan Varga: 2-1 cu Slobozia și 3-3 cu FC Botoșani.

Imediat după partida cu moldovenii, Dan Petrescu, antrenor al ardelenilor la acea vreme, l-a criticat aspru pe italian.

Dan Petrescu FOTO Sport Pictures Dan Petrescu FOTO Sport Pictures
Dan Petrescu FOTO Sport Pictures

Deși Petrescu a demisionat o săptămână mai târziu, după eșecul usturător al celor de la CFR Cluj, 2-7 cu Hacken, din preliminariile Conference League, clubul a respectat „decizia” antrenorului.

În ultimele luni petrecute la CFR Cluj, portarul italian nu a mai făcut parte din lotul ardelenilor, iar în ianuarie 2026 a părăsit echipa și a semnat cu Reggiana, echipă din Serie B.

La finalul anului trecut, Micai a reclamat clubul patronat de Ioan Varga la FIFA, după ce nu ar fi primit niciun salariu în perioada iulie - noiembrie.

Acesta a vrut să-și rezilieze unilateral contractul cu ardelenii invocând articolul din Regulamentul FIFA care le permite jucătorilor să întrerupă unilateral un contract dacă nu sunt plătiți.

Portarul Alessandro Micai semnase un contract pe trei ani cu CFR Cluj, cu un salariu de 20.000 de euro pe an în primii doi ani și 18.333 de euro pe lună în ultimul sezon.

După reziliere, italianul s-a ales cu suma de 80.000 euro, virată de CFR Cluj pentru a primi licența. În primă instanță, Micai a câștigat litgiul cu formația patronată de Ioan Vraga, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

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