Veste uriașă pentru CFR Cluj Interdicția la transferuri a fost ridicată oficial!
CFR. Foto: Sportpictures
Superliga

Veste uriașă pentru CFR Cluj Interdicția la transferuri a fost ridicată oficial!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 20:30
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 20:54
  • CFR Cluj a primit vestea pe care o aștepta de mai multe săptămâni: interdicția la transferuri impusă de FIFA a fost oficial ridicată, iar clubul poate înregistra din nou jucători.
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Decizia vine după ce Tribunalul Specializat Cluj a autorizat administratorul judiciar RTZ & Partners să efectueze plățile necesare pentru stingerea obligațiilor financiare stabilite de FIFA.

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CFR Cluj a scăpat oficial de interdicția FIFA și poate legitima din nou jucători

Formația din Gruia intrase în insolvență pe 20 august, iar situația financiară a clubului a complicat plata sumelor necesare pentru ridicarea sancțiunilor FIFA.

CFR avea 14 interdicții înregistrate de FIFA în luna august.

După acordul instanței, CFR Cluj a achitat obligațiile restante, iar interdicția a fost ridicată și nu mai apare pe lista FIFA cu sancțiuni privind înregistrarea jucătorilor.

CFR Cluj îi poate înregistra oficial, după ridicarea interdicției la transferuri, pe următorii jucători:

  • Arpad Tordai (29 de ani), portar, ultima dată la UTA Arad
  • Adi Nalic (29 de ani), mijlocaș, ultima dată la Zrinjski
  • Sergiu Buș (33 de ani), atacant, ultima dată la Hermannstadt
  • Leo Saca (19 ani), fundaș, ultima dată la academia Barcelonei, La Masia
  • Iva Gelashvili (25 de ani), fundaș, ultima dată la Panserraikos
  • Billel Omrani (33 de ani), atacant, ultima dată la Concordia Chiajna

Ridicarea interdicției vine după ce Marius Șumudică a vorbit în repetate rânduri despre problemele de lot și despre faptul că echipa a pierdut jucători fără să poată aduce înlocuitori.

Încă sunt antrenorul CFR-ului, dar nu știu până când. Decizia o iau eu, normal, cu orice risc. Oricum, am ajuns aproape de capătul răbdării. Dacă mai pleacă jucători și eu nu pot să mai aduc, ce să fac? Pierdem jucători mereu Marius Şumudică

CFR Cluj are un parcurs bun sub comanda lui Marius Șumudică. Deși a început cu stângul în noul său mandat, 0-3 cu Corvinul, antrenorul a redresat echipa din Gruia.

Clujenii au învins mai apoi FCSB (1-0), Csikszereda (3-2), Sepsi (3-1, în Cupă) și au remizat cu Farul (0-0). Tehnicianul a anunţat şi alte transferuri:

„În afară de aceștia, vor mai fi legitimați încă trei. Vor mai veni luni și marți încă trei jucători, pe care eu i-am văzut și-i vom aduce.

Un mijlocaș box-to-box, o bandă, un fundaș lateral și un fundaș central. Avem nevoie de puncte. Vom schimba pe parcurs doar dacă o cere jocul”, a declarat tehnicianul, conform fanatik.ro.

  • Pentru CFR urmează meciul cu Sepsi de sâmbătă, de la ora 18:30, din etapa #9 a Superligii. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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