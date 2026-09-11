CFR - plată autorizată, Petrolul - inadmisibil Decizii contradictorii în insolvență pentru același tip de cerere: autorizarea plăților pentru ridicarea interdicțiilor FIFA

Două cluburi din Liga 1 aflate în insolvență, două cereri pentru plata unor datorii anterioare procedurii, în contextul sancțiunilor FIFA.

La CFR Cluj, judecătorul-sindic a autorizat în regim de urgență plata obligațiilor care blocau înregistrarea a 7 jucători.

La Petrolul Ploiești, instanța a considerat că nu este rolul judecătorului-sindic să autorizeze plata.

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CFR Cluj a primit, pe 4 septembrie, autorizația instanței pentru a achita obligațiile financiare care au generat interdicția FIFA de înregistrare a jucătorilor.

CFR Cluj a scăpat de interdicția la transferuri după ce instanța a autorizat plata obligațiilor FIFA

Judecătorul-sindic de la Tribunalul Specializat Cluj a considerat că situația este urgentă: CFR nu putea înregistra 7 jucători, sezonul era deja în desfășurare, iar perioada de transferuri din România se încheia pe 7 septembrie.

Mai mult, instanța a legat direct problema lotului de interesele creditorilor CFR.

În motivarea ordonanței președințiale din 4 septembrie, Tribunalul Specializat Cluj pornește de la situația creată înainte de deschiderea insolvenței.

„Anterior deschiderii procedurii insolvenţei, Tribunalul FIFA a stabilit în sarcina debitoarei sume de achitat cu titlu de sancţiune disciplinară (n.r. 14 dosare) fiind aplicată interdicţia de înregistrare a jucătorilor”.

CFR a cerut autorizarea plăților, după ce FIFA a refuzat ridicarea interdicției pe motiv de insolvență

După intrarea în insolvență, administratorul judiciar a cerut FIFA să ridice interdicția, susținând că datoriile anterioare procedurii nu mai pot fi plătite individual.

FIFA a refuzat. În răspunsul transmis pe 27 august, forul de la Zurich a arătat că nu fusese făcută dovada că judecătorul-sindic ar fi dispus refuzul achitării obligațiilor și nici că administratorul judiciar ar fi solicitat instanței autorizarea plății.

În aceste condiții, administratorul special al CFR Cluj, Ioan Ivașcu, a întocmit un referat de necesitate pentru efectuarea plăților.

Instanța: „CFR trebuie să își poată asigura un lot competitiv”

Instanța a analizat apoi efectul concret al interdicției asupra CFR:

„Necesitatea rezidă în concret din imposibilitatea actuală a debitoarei de a-și completa și consolida lotul de jucători, cu consecinţa directă de diminuare a capacităţii sportive a echipei”.

Judecătorul-sindic subliniază că nu era vorba despre un risc viitor, ci despre o situație care afecta deja activitatea clubului CFR Cluj:

„Prin incapacitatea înscrierii a 7 jucători se produc efecte sportive concrete și imediate ale interdicției de înregistrare a jucătorilor asupra activității clubului, în condițiile în care CFR 1907 Cluj se află deja în desfășurarea sezonului competițional 2026/2027 și trebuie să își poată asigura un lot competitiv”.

37,5 milioane de euro reprezintă datoriile declarate de CFR Cluj la intrarea în insolvență, raportate la situația financiară de la 31 iulie 2026

„Diminuarea performanțelor sportive poate afecta plata creditorilor”

În motivare, judecătorul-sindic merge mai departe și explică de ce problema lotului poate avea efect și asupra reorganizării.

„Imposibilitatea de a-și consolida performanțele sportive pe plan intern ar putea afecta în mod indirect și interesele creditorilor înscriși la masa credală în prezenta procedură de insolvență”, arată instanța.

Judecătorul-sindic explică și mecanismul: „Diminuarea performanțelor sportive poate limita accesul clubului la eventuale bonusuri, premii și alte venituri condiționate de rezultatele sportive, ceea ce ar putea afecta capacitatea sa de a genera venituri și, implicit, de a-și îndeplini obligațiile față de creditori”.

De altfel dezideratul procedurii nu este de a îngreuna activitatea debitoarei şi de a-i limita nejustificat capacitatea de redresare, ci de a se asigura un echilibru între achitarea creanţelor către creditorii săi şi menţinerea valorii sale economice, respectiv sportive. Tribunalul Specializat Cluj

Termenul-limită a cântărit decisiv

Tribunalul Specializat Cluj a considerat justificată urgența aprobării plăților pentru ridicarea interdicției FIFA, în condițiile în care termenul-limită pentru transferurile din România era 7 septembrie, „un termen deosebit de scurt”.

Judecătorul-sindic a considerat că depășirea termenului putea produce consecințe care nu mai puteau fi reparate ulterior:

„Intervenţia promptă a instanţei nu este doar necesară, ci absenţa sa ar conduce la o pagubă ireparabilă în contextul desfășurării în condiții optime a sezonului competițional 2026/2027”.

„Rezultatele sportive pot influența veniturile CFR”

Iar motivarea continuă: „Depășirea acestei date ar putea lipsi clubul de posibilitatea efectivă de a beneficia de eventualele transferuri realizate în această perioadă și de a-și consolida lotul pentru competițiile în curs”.

Concluzia instanței asupra urgenței este explicată astfel:

„Orice întârziere în achitarea creanțelor și în obținerea ridicării interdicției poate produce, astfel, consecințe sportive directe asupra clubului și, prin efectul acestora asupra capacității sale de a genera venituri, aspect ce poate avea consecințe indirecte și asupra posibilității de satisfacere a creanțelor înscrise la masa credală”.

În consecință, Tribunalul a autorizat plata obligațiilor stabilite prin deciziile FIFA, în vederea ridicării interdicției de înregistrare a jucătorilor.

Petrolul Ploiești: cerere similară cu cea formulată de CFR Cluj, soluție de respingere

La Petrolul Ploiești, administratorul judiciar s-a confruntat cu aceeași problemă: o datorie anterioară insolvenței, stabilită în contextul unei proceduri FIFA, a cărei plată era necesară pentru a înlătura riscul unei interdicții de transfer.

Administratorul judiciar a cerut Tribunalului Prahova să autorizeze plata a 22.000 de euro către fostul jucător Moutir Chajia (28 de ani), legitimat la Petrolul în perioada septembrie 2025-februarie 2026.

Tribunalul Prahova a respins însă cererea ca inadmisibilă, spre deosebire de Tribunalul Specializat Cluj, care a autorizat plata în cazul CFR Cluj.

7,5 milioane de euro este valoarea totală a creanțelor înscrise la masa credală a Petrolului. Din această sumă, aproape 4,78 milioane de euro reprezintă datorii către stat, iar alte 1,58 milioane de euro sunt creanțe salariale

Petrolul: De ce a respins Tribunalul Prahova cererea de plată ca inadmisibilă

Dacă la Cluj instanța s-a gândit la efectele asupra creditorilor, la Prahova judecătorul-sindic a pus accentul pe limitele rolului său în procedură.

Instanța a subliniat că nu are atribuții de „management, oportunitate economică, administrare sau cogestiune a patrimoniului debitoarei” și că nu poate fi chemată să ofere „o simplă «opinie legală» sau o confirmare preventivă a corectitudinii unui act de management”.

Judecătorul-sindic de la Prahova a explicat că responsabilitatea pentru astfel de măsuri aparține administratorului judiciar, nu instanței.

„Din interpretarea dispozițiilor legale mai sus arătate, reiese că dacă legea dă în competența administratorului judiciar să ia o anumită măsură, partea nemulțumită se adresează cu contestație la măsura judecătorului sindic, care se va soluționa cu respectarea cadrului procesual prevăzut de lege, fiind vorba despre o procedură colectivă.

Așadar, calea procedurală de urmat este expres prevăzută de lege”, a menționat Tribunalul Prahova.

„Textul de lege nu conferă instanței atribuții de management”

Instanța a subliniat, astfel, că judecătorul-sindic nu trebuie să decidă în locul administratorului judiciar dacă o plată este oportună, considerând că rolul său este de control al legalității măsurilor luate în cadrul procedurii.

„Din conținutul acestor articole rezultă că atribuțiile judecătorului-sindic sunt strict limitate la controlul de legalitate al actelor și măsurilor administratorului judiciar.

Textul de lege nu conferă instanței atribuții de management, oportunitate economică, administrare sau cogestiune a patrimoniului debitoarei”.

„ Judecătorul-sindic nu poate fi învestit cu o «opinie legală»”

Concluzia Tribunalului Prahova a fost că administratorul judiciar al Petrolului nu putea cere instanței o autorizare prealabilă pentru plata datoriei către fostul fotbalist Moutir Chajia.

„Pe cale de consecință, formularea unei acțiuni de autorizare plăți de către administratorul judiciar direct în fața judecătorului sindic este inadmisibilă.

Totodată, judecătorul-sindic nu poate fi învestit cu o cerere prin care i se solicită o simplă «opinie legală» sau o confirmare preventivă a corectitudinii unui act de management”, se arată în motivarea Tribunalului Prahova.

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