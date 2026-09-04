Veste bună pentru Șumudică! A fost luată decizia de care CFR Cluj are nevoie pentru a scăpa de interdicția FIFA la transferuri
Marius Șumudică FOTO Sport Pictures
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Veste bună pentru Șumudică! A fost luată decizia de care CFR Cluj are nevoie pentru a scăpa de interdicția FIFA la transferuri

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 13:31
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 13:50
  • Tribunalul Specializat Cluj a autorizat administratorul judiciar al clubului să efectueze plățile către creditorii stabiliți de FIFA, pentru ca CFR să poată ridica interdicția la transferuri.
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Veste importantă pentru CFR Cluj, aflată în insolvență. Tribunalul Specializat Cluj a aprobat vineri, 4 septembrie, cererea administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL de a efectua plăți pentru stingerea obligațiilor financiare stabilite de FIFA.

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CFR Cluj a primit aprobarea Tribunalului pentru plățile necesare ridicării interdicției FIFA la transferuri

Plățile sunt necesare pentru ridicarea interdicției la transferuri impuse clubului din Gruia. Decizia instanței este executorie, astfel că administratorul judiciar poate face plățile chiar dacă hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile.

Potrivit soluției publicate de Tribunalul Specializat Cluj, instanța a admis cererea formulată de RTZ & Partners SPRL, în calitate de administrator judiciar al Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

„Admite cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale, formulată de petenta RTZ & Partners S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), prin intermediul Încheierii civile nr. 1287/2026, pronunţată în data de 20.08.2026, în dosarul nr. 649/1285/2026, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.

Autorizează petenta RTZ & Partners S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) să efectueze plăţi în vederea stingerii obligaţiilor financiare stabilite de FIFA, în vederea ridicării interdicţiei transferului de jucători.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Executorie. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 04.09.2026”, se arată în soluția instanței.

CFR Cluj, 14 interdicții înregistrate de FIFA în luna august

CFR Cluj se află în insolvență, iar orice plată care depășește cadrul obișnuit al activității clubului trebuie făcută cu respectarea procedurii de insolvență. Tocmai de aceea, administratorul judiciar a solicitat instanței autorizarea expresă pentru achitarea obligațiilor stabilite de FIFA.

CFR Cluj figurează cu 14 înregistrări în Registrul FIFA al interdicțiilor de înregistrare, toate datate în perioada 10-15 august 2026.

Registrul FIFA al interdicțiilor la înregistrarea jucătorilor: CFR Cluj figurează cu 14 înregistrări, datate în perioada 10-15 august 2026 Registrul FIFA al interdicțiilor la înregistrarea jucătorilor: CFR Cluj figurează cu 14 înregistrări, datate în perioada 10-15 august 2026
Registrul FIFA al interdicțiilor la înregistrarea jucătorilor: CFR Cluj figurează cu 14 înregistrări, datate în perioada 10-15 august 2026

Șumudică așteaptă întăriri

Decizia Tribunalului vine la o zi după ce Marius Șumudică a reclamat situația complicată de la CFR și a recunoscut că a ajuns aproape de capătul răbdării.

Antrenorul a explicat că are jucători cu care s-a înțeles, dar pe care nu îi poate legitima din cauza interdicției FIFA.

„Mai departe ține de FIFA, nu de CFR Cluj, dar indirect sunt lovit. Vineri joc cu Farul, mi-a plecat Korenica, Abeid, n-am niciun jucător legitimat din ce am zis. Sunt și eu, ca și voi toți, într-o nebuloasă, nu știu nimic”, a declarat Șumudică.

Pentru moment, însă, interdicția nu este ridicată automat prin hotărârea Tribunalului. CFR trebuie să stingă mai întâi obligațiile financiare care au stat la baza sancțiunii, iar ulterior să îndeplinească procedura necesară pentru ridicarea interdicției.

Marian Huja, Karlo Muhar și Damjan Djokovic au plecat în primele zile ale mandatului lui Marius Șumudică, iar ulterior ardelenii s-au despărțit și de Aly Abeid și Meriton Korenica.

Șumudică amenință că pleacă

Tehnicianul a transmis și că situația îi pune sub semnul întrebării viitorul la CFR.

„Încă sunt antrenorul CFR-ului, dar nu știu până când. Decizia o iau eu, normal, cu orice risc. Oricum, am ajuns aproape de capătul răbdării. Dacă mai pleacă jucători și eu nu pot să mai aduc, ce să fac? Pierdem jucători mereu.

Înțeleg, sunt în aceeași barcă cu clubul în momentul de față, vâslim în aceeași direcție. Vrem să salvăm clubul, să arătăm bine.

Dar nu e vina clubului, nu clubul e vinovat. Vinovați sunt cei care au dus clubul în situația asta, dar ce să le zic eu oamenilor de acum, lui Marian, Zăvăleanu, cel care lucrează zi și noapte ca să ridice interdicția.

Mai departe ține de FIFA, nu de CFR Cluj, dar indirect sunt lovit. Mâine joc cu Farul, mi-a plecat Korenica, Abeid, n-am niciun jucător legitimat din ce am zis. Sunt și eu, ca și voi toți, într-o nebuloasă, nu știu nimic”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Șumudică spera ca problema interdicției să fie rezolvată cât mai repede, astfel încât să poată beneficia de noile achiziții.

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