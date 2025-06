Ciprian Marica (39 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a comentat decizia lui Daniel Pancu (47 de ani) de a-l lăsa acasă pe Cătălin Cîrjan (22 de ani).

Daniel Pancu nu l-a convocat pe fotbalistul celor de la Dinamo la Campionatul European U21, fapt care a creat o întreagă controversă în rândul microbiștilor.

Ciprian Marica, despre decizia lui Daniel Pancu: „A existat un conflict”

Fostul internațional a declarat că ar fi existat un conflict în interiorul Federației Române de Fotbal, între Cîrjan, tatăl său și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

„Cîrjan, într-adevăr, ar fi adus un plus. Are finețe, are ultima pasă. E un jucător care a demonstrat la Dinamo că are calitate. Problema asta apărute cu Pancu e puțin cusută cu ață albă, din câte înțeleg.

Acolo a existat un conflict între Cîrjan și domnul Stoichiță, care este conducător la FRF de mulți ani, chiar și între tatăl lui Cîrjan și domnul Stoichiță. Mai vechi.

Întrebarea se pune: a contat lucrul acesta? Din lumea fotbalului, se zvonește că ar fi contat această problemă. Știi foarte bine că domnul Stoichiță are un rol important acolo”, a declarat Ciprian Marica, citat de sport.ro.

Ce spunea Stoichiță despre Cîrjan

În urmă cu 4 zile, Stoichiță a vorbit pe larg despre decizia lui Pancu și a spus că mijlocașul lui Dinamo n-ar fi trebuit convocat.

„Cîrjan este un băiat talentat, dar n-a arătat prea multe la echipa națională U21. Și atunci alegerea nu o fac suporterii dinamoviști, ci antrenorul. Iar ea nu poate fi contestată. Cifrele le știe și antrenorul. Ceea ce trebuie să facă Cîrjan în teren, tot antrenorul decide.

Dacă el a decis așa, trebuie să acceptăm situația. Și el să fie ambiționat să revină, pentru că este un jucător care poate reveni la naționala mare, pentru că el termină U21, nu va mai fi.

Eu îi urez succes mult și să aibă multă ambiție. O echipă națională nu se face pe preferințele suporterilor, ci de un antrenor foarte bun, un om care a probat aceste treburi, care știe să se adapteze la situațiile de joc.

Alegerea nu se face doar după niște calități pe care le observăm de câteva ori pe meci, că am driblat frumos, că am dat un șut la poartă”, a declarat Mihai Stoichiță, conform prosport.ro.

Clasamentul Grupei A la EURO 2025

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 3 2. Italia 3 3. Slovacia 0 4. România 0

Lotul final de 23 de jucători pentru EURO 2025:

PORTARI: Răzvan Sava (Udinese / Italia), Otto Hindrich (CFR Cluj), Vlad Rafailă (US Lecce / Italia);

FUNDAȘI: Dan Sîrbu (Farul Constanța), Tony Strata (AC Ajaccio / Franța), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Ümit Akdağ (Toulouse FC / Franța), Matei Ilie (CFR Cluj), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Al Nasr / Emiratele Arabe Unite);

MIJLOCAȘI: Cătălin Vulturar (FC Rapid 1923), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia / Cipru), Cristian Mihai (Dinamo), Constantin Grameni (FC Rapid 1923), Rareș Ilie (US Catanzaro / Italia), Octavian Popescu (FCSB), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Zoran Mitrov (FC Botoșani);

ATACANȚI: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (Universitatea Cluj), Rareș Burnete (US Lecce / Italia).

Programul din grupa României la turneul final

Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România (Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00)

(Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00) Marți, 17 iunie: România – Slovacia (Bratislava, ora 22:00) | Spania – Italia (Trnava, ora 22:00)

Citește și