„E umilință totală” Cristian Petre, debusolat total după eșecul drastic cu CFR Cluj: „Efectiv, este echipă blocată la momentul actual”

Rapid - CFR Cluj 1-4. Cristian Petre, antrenorul secund al giuleștenilor, a comentat eșecul din penultima etapă.

Petre a vorbit la conferință în locul lui Șumudică, care a acuzat probleme de sănătate.

Rapid a pierdut derby-ul feroviar și, în același timp, orice șansă de a juca în cupele europene în sezonul viitor.

Rapid - CFR Cluj 1-4 . Cristian Petre: „E umilință totală azi”

„Nu ne-am așteptat să avem o asemenea evoluție. În momentul în care am venit de unde am venit, din Turcia, am sperat că venim la Rapid și vom reuși să creăm performanță, că vom reuși să facem ceva. Ne-am bătut până aproape de finalul sezonului. Din acel moment, în special după meciul cu Dinamo, când un pic și echipa și-a pierdut încrederea, am început să suferim și noi ca și staff.

Până atunci am fost optimiști. Nu ne-am așteptat la evoluția de azi, pentru că, OK, la Dinamo am făcut un meci extrem de slab, dar am făcut 0-0 cu o echipă bună.



Astăzi ne gândeam că, după o săptămână în care s-au pregătit normal, nu ne gândeam că, mai ales prin și meciul de retragere a lui Săpun, să facă un meci atât de slab, în care, în special prima repriză, complet și-au pierdut toate reperele.

Nimeni nu mai ținea cont de nimic, fiecare jucător își părăsea zona. Efectiv, este echipă blocată la momentul actual.

Dacă gândim la meciurile pierdute cu Craiova și cu FCSB, nu se compară cu ce s-a întâmplat astăzi. Cu Craiova, echipa totuși a jucat, a pierdut minutul 94, s-a jucat de la o poartă la alta, a fost un meci spectaculos. Cu FCSB, la fel, la a doua repriză, am jucat foarte bine. Astăzi, nu avem ce să spunem. E umilință totală azi”, a spus Cristi Petre, la conferința de presă.

Cristian Petre: „Erori așa de mari n-am simțit de când suntem la echipă”

„Secundul” giuleștenilor nu găsește explicații pentru modul în care joacă echipa.

„Astăzi, efectiv, n-am înțeles prima repriza. Atât de mari erori în defensivă n-am simțit de când suntem la această echipă. Foarte mari! Începând pe zona centrală, zona din stânga, la Deac, unde a făcut ce a vrut, pe teren, prima repriza.

A doua repriza, cât de cât ne-am mai mișcat, am mai avut și ceva ocazii de gol. A venit acea fază fixă în care știam că Bolgado este cel mai periculos. Din păcate, Ignat părăsise terenul, că el îl avea în marcaj. L-a luat Christensen, care n-avea nicio șansă cu Bolgado la fază fixă”, a mai spus Petre.

VIDEO. Momentul în care Săpunaru a ieșit de pe teren

Citește și