Dinamo nu se oprește Campioana României ar fi rezolvat alte două mutări de top pentru sezonul viitor
Ivan Pesic și Tin Lucian/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Handbal

Dinamo nu se oprește Campioana României ar fi rezolvat alte două mutări de top pentru sezonul viitor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 20:42
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 20:42
  • Interul stânga Tin Lucin (27 de ani) și portarul Ivan Pesic (37 de ani) ar urma să joace pentru Dinamo începând cu sezonul viitor.
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„Dulăii” au rezolvat deja transferul lui Mijajlo Marsenic (33 de ani), care va sosi în vară de la Fuchse Berlin, însă nu se opresc aici.

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Tin Lucin și Ivan Pesic vor juca pentru Dinamo din sezonul viitor

Calificată in extremis în grupele principale din EHF Champions League, Dinamo a bătut palma cu interul stânga Tin Lucin (27 de ani), cel care îl va înlocui pe Haniel Langaro, scrie gsp.ro.

Brazilianul îi va părăsi pe alb-roșii după 3 sezoane.

Internaționalul croat ar urma să semneze un contract valabil pe două sezoane. Lucian este vicecampion mondial în 2025 și medaliat cu bronz la EURO 2026. În acest sezon evoluează la Nexe, echipă care joacă în grupele EHF European League.

Wisla Plock, Ademar Leon, RK Zamet și RK Zagreb sunt echipele pentru care a mai jucat interul stânga de-a lungul carierei.

Potrivit sursei citate, Tin Lucin nu vine singur la Dinamo. Oficialii campioanei României s-au înțeles și cu veteranul Ivan Pesic.

Portarul croat de 37 de ani o va părăsi pe Nantes, formație pentru care evoluează din 2022.

În stagiunea 2008-2009, Pesic a jucat la Veszprem. A fost coleg și unul dintre cei mai buni prieteni ai regretatului Marian Cozma.

Pe 8 februarie 2009, fostul pivot român și-a pierdut viața după ce a fost înjunghiat într-un bar din Veszprem. Pesic a fost și el atacat cu un cuțit în timpul incidentului, suferind răni grave care l-au lăsat cu un singur rinichi.

Cu cine joacă Dinamo mai departe în Liga Campionilor

Dinamo a fost repartizată în Grupa II principală, din care mai fac parte Barcelona, Sporting, Magdeburg, Kielce și GOG. Toate formațiile intră în această fază cu punctele și golaverajul obținute în fața celeilalte echipe din grupele preliminare.

„Dulăii” pornesc cu 0 puncte și un golaveraj modest, 49-70.

Primele 4 clasate se vor califica în sferturi, în timp ce locul 5 retrogradează în EHF European League. Practic, Dinamo trebuie să evite ultimul loc pentru a-și continua aventura europeană.

În prima etapă, roș-albii se vor deplasa la Lisabona pentru partida cu Sporting, programată pe 19 noiembrie, de la ora 21:45.

Clasamentul Grupei II

  1. Barcelona - 4p
  2. Sporting - 4p
  3. Magdeburg - 4p
  4. Kielce - 0p
  5. GOG - 0p
  6. DINAMO - 0p

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