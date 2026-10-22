Dan Udrea Cine ține stadionul în peșteră? Cazul unui deputat AUR versus xenofobia de la Sepsi - Dinamo

Care e diferența între postarea deputatului Dan Tanasă, trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare, și scandările ultrașilor lui Dinamo, mângâiați părintește de decizia comisiei FRF.

Stadionul e ultimul refugiu al lipsei de educație. Ultimul loc în care oamenii merg pentru a vărsa lături fără a plăti cu adevărat pentru comportamentul lor.

Pentru ceea ce s-a întâmplat la meciul Sepsi - Dinamo, Comisia FRF i-a aplicat lui Dinamo o amendă care înseamnă doar 0,025% din veniturile clubului

Imaginați-vă că încălcarea vitezei legale pe șosea ar atrage același procent din salariu ca sancțiune. Strada ar deveni un imens cimitir.

Există însă o speranță: reacția unui deputat AUR, similară cu îndemnurile de pe stadioane, l-a trimis în fața tribunalului.

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Nici nu știi ce e mai tragic. Să auzi că scandările xenofobe care au dus inclusiv la întreruperea meciului Sepsi - Dinamo au atras o amendă de 2.100 de euro? Sau că sunt unii au catalogat sancțiunea drept „extrem de dură”?

Pasivitatea lui Burleanu și a Federației pe care o conduce

Să strigi în mod premeditat și în grup „afară, afară cu bozgorii din țară”, „Bozgore, să-ți dăm la m..e” și „Ungaria ne suge p..a”, iar o comisie a FRF să considere că e suficient o amendă de 11.000 de lei, iată modul perfid în care acest sport continuă să fie ținut captiv în peșteră.

Stadionul rămâne ultimul refugiu al lipsei de educație. E locul în care oamenii fac de toate, de la înjurături scabroase și xenofobie până la rasism și violențe grave. Și tot acest lanț al derapajelor este uns de parșivitatea a celor care conduc fotbalul românesc, de la patronii de cluburi până la șeful FRF, Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu

Ce ar fi pe șosele dacă amenda pentru viteză ar fi de 1 leu?

Știți cât înseamnă 2.100 de euro raportat la bugetul de venituri al clubului Dinamo? În procente: 0,02%.

E ca și cum amenda pentru depășirea limitei de viteză pe șosea ar fi, raportat la un salariu net de 5.000 de lei, doar 1 leu.

Vă imaginați ce ar fi pe străzile și autostrăzile României? Un festival de șoferi turbați le-ar transforma într-un imens cimitir.

Sloganul FRF pro-copii e anulat de acceptarea golanilor din tribune

Burleanu ne-a vorbit în ultima conferință de presă despre reglementările pe care FRF le-a făcut pentru a ajuta fotbalul să crească. Regula U21, cluburi obligate să aloce un procent de investiții în Academia pe care o dețin și așa mai departe.

Degeaba susținem copiii pe teren dacă le dăm nas golanilor din tribune. Degeaba FRF inventează cartonașul negru, acordat celor care timorează, jignesc sau lovesc un copil sau junior, dacă în tribune ultrașii sunt lăsați să-și dea în petec.

FRF se va apăra că „așa prevede regulamentul”, de parcă nu forul lui Burleanu e responsabil de schimbarea și updatarea lui conform realității din prezent!

FRF va spune că nu e organ de anchetă. Atunci de ce mai judecă astfel de cazuri, dacă propriile regulamente limitate nu au niciun efect și nu îndreaptă lucrurile?

De ce nu se interzic galeriile pentru asemenea derapaje?

O idee simplă: pentru un derapaj grav și repetat, cum s-a întâmplat la Sf. Gheorghe, galeria în cauză să fie interzisă pe stadion la următoarele câteva deplasări. Poate fi un început pentru ca vinovații să simtă cu adevărat că plătesc.

Pentru că o amendă de 2.100 de euro, acordată unui club care rulează peste 9 milioane de euro, e total lipsită de consecințe. Și nu va schimba cu nimic lucrurile în bine.

Dar FRF se complace în acest joc în care să nu deranjeze cluburile, nici galeriile, fiindcă la nevoie va avea de câștigat de pe urma lor.

Un deputat AUR s-a crezut pe stadion, dar se va trezi într-o sală de judecată

Există însă o speranță, în tot acest tablou sinistru în care am ajuns să credem că incitarea la ură, xenofobia și rasismul sunt normalitate pentru că „dom’le, așa e la fotbal”.

Astăzi, un deputat al României a fost trimis în judecată pentru o postare pe o rețea de socializare, un copy-paste practic după scandările ultrașilor lui Dinamo la adresa ungurilor.

Dan Tanasă, de la AUR, s-a ales cu un proces după ce procurorii l-au acuzat de incitare la ură, violență și la discriminare. Dosarul a fost trimis să fie judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ce a scris parlamentul AUR în luna august? „Refuzaţi comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenţi la importul masiv de imigranţi. Eu nu vreau aşa ceva în România!”

Stadionul și fotbalul suportă, dar se și întreabă „până când?”

Cu ce sunt diferite scandările „bozgore, să-ți dăm la m..e” și „afară cu ungurii din țară”? La bază, cu absolut nimic.

În viziunea celor care conduc însă fotbalul nostru, ele valorează 2.100 de euro și au libertatea de a fi strigate în continuare.

Pentru că unii nu vor să iasă din peșteră. Iar fotbalul continuă să sufere teribil la nivel de civilizație, siguranță și curățenie.

Totuși, în țara asta sunt milioane de oameni care iubesc fotbalul pentru frumusețea lui, nu pentru libertatea de a se comporta pe stadioane ca în Evul Mediu. Ei așteaptă ziua în care autoritățile vor face dosare și golanilor care strigă mizerii, nu doar unui parlmentar AUR care se va trezi la tribunal pentru că s-a crezut pe stadion.