Xenofobia costă 2.300€ A venit decizia Comisiei de Disciplină, după derapajele dinamoviștilor de la meciul cu Sepsi

Dinamo a fost amendată cu 11.250 de lei (aproximativ 2.300 de euro) de Comisia de Disciplină a FRF, după scandările xenofobe ale suporterilor din partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe, câștigată de bucureșteni cu 2-0.

Decizia a fost luată miercuri, 21 octombrie, la aproape două săptămâni de la meciul disputat la Sfântu Gheorghe, în etapa #11 din Superliga.

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Partida a fost întreruptă aproximativ două minute, după ce suporterii dinamoviști au scandat în repetate rânduri mesaje xenofobe și vulgare la adresa comunității maghiare.

Dinamo, amendată cu 2.300 de euro după scandările xenofobe de la Sfântu Gheorghe

„Ole, ole, ole, ole, să-ți dăm la m**e, bozgore!”, au strigat fanii dinamoviști. Mesajul a fost repetat de mai multe ori, înainte ca arbitrul Viorel Flueran să oprească partida.

Comisia de Disciplină a FRF a analizat incidentele de la partida Sepsi - Dinamo și a decis sancționarea clubului bucureștean în baza articolului 54.2 din Regulamentul Disciplinar.

„ACS Sepsi OSK vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată în comunicatul publicat de LPF.

Nu este prima amendă primită de Dinamo în acest sezon pentru comportamentul suporterilor.

După partida cu Csikszereda, câștigată de „câini” cu 3-1, clubul a fost sancționat cu 7.500 de lei, tot în urma unor scandări xenofobe.

Patronul lui Sepsi le-a cerut jucătorilor să iasă de pe teren

În timpul incidentelor, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a fost surprins de camerele TV în timp ce gesticula din tribune și le cerea fotbaliștilor săi să părăsească terenul.

Ulterior, acesta a criticat comportamentul galeriei dinamoviste.

Erau și suporteri de etnie maghiară în galeria lui Dinamo. Cum poate după meci să-și privească în ochi părinții după ce a strigat „Afară cu ungurii din țară”? Mi se pare cel mai josnic! Poți să fii fan, dar să te abții când se scandează așa ceva. Președinții de cluburi trebuie să educe suporterii, să le spună că așa ceva nu e normal. Asta e părerea mea. Laszlo Dioszegi, patron Sepsi

La rândul său, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, le-a cerut fanilor să renunțe la asemenea scandări.

„Un mesaj pe care aș vrea să-l transmit este o rugăminte pentru suporterii noștri: să fie parte din marea familie Dinamo și să ne ajute să creștem împreună.

Să înlăturăm orice circumstanță care ar putea să ne ducă cu gândul că am avea mesaje care ar putea supăra sau să aibă tentă de orice fel.

Noi, împreună cu ei, suntem mai buni și mai puternici de atât și nu avem nevoie de asta pentru a crește împreună”, a transmis oficialul bucureștenilor după meci.

Alte sancțiuni anunțate de Comisia de Disciplină

În ședința din 21 octombrie, Comisia de Disciplină a FRF a luat și alte decizii:

CFR Cluj a fost amendată cu 5.000 de lei pentru incidentele de la derby-ul cu Universitatea Cluj.

Universitatea Cluj a primit o amendă de 10.000 de lei pentru incidentele de la același meci.

Oțelul Galați a fost amendată cu 3.000 de lei pentru că nu și-a achitat o datorie către Alin Justin Popescu.

Farul Constanța a primit un avertisment pentru incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova.

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