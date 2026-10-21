Xenofobia costă 2.300€ A venit decizia Comisiei de Disciplină, după derapajele dinamoviștilor de la meciul cu Sepsi +8 foto
foto: Sport Pictures
Superliga

Xenofobia costă 2.300€ A venit decizia Comisiei de Disciplină, după derapajele dinamoviștilor de la meciul cu Sepsi

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 17:33
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 17:33
  • Dinamo a fost amendată cu 11.250 de lei (aproximativ 2.300 de euro) de Comisia de Disciplină a FRF, după scandările xenofobe ale suporterilor din partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe, câștigată de bucureșteni cu 2-0.
  • Decizia a fost luată miercuri, 21 octombrie, la aproape două săptămâni de la meciul disputat la Sfântu Gheorghe, în etapa #11 din Superliga.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida a fost întreruptă aproximativ două minute, după ce suporterii dinamoviști au scandat în repetate rânduri mesaje xenofobe și vulgare la adresa comunității maghiare.

„Dumnezeu m-a ales pe mine” Mesajul emoționant al lui Kvaratskhelia după ce a suferit o accidentare teribilă
Citește și
„Dumnezeu m-a ales pe mine” Mesajul emoționant al lui Kvaratskhelia după ce a suferit o accidentare teribilă
Citește mai mult
„Dumnezeu m-a ales pe mine” Mesajul emoționant al lui Kvaratskhelia după ce a suferit o accidentare teribilă

Dinamo, amendată cu 2.300 de euro după scandările xenofobe de la Sfântu Gheorghe

„Ole, ole, ole, ole, să-ți dăm la m**e, bozgore!”, au strigat fanii dinamoviști. Mesajul a fost repetat de mai multe ori, înainte ca arbitrul Viorel Flueran să oprească partida.

Comisia de Disciplină a FRF a analizat incidentele de la partida Sepsi - Dinamo și a decis sancționarea clubului bucureștean în baza articolului 54.2 din Regulamentul Disciplinar.

„ACS Sepsi OSK vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată în comunicatul publicat de LPF.

Nu este prima amendă primită de Dinamo în acest sezon pentru comportamentul suporterilor.

După partida cu Csikszereda, câștigată de „câini” cu 3-1, clubul a fost sancționat cu 7.500 de lei, tot în urma unor scandări xenofobe.

Patronul lui Sepsi le-a cerut jucătorilor să iasă de pe teren

În timpul incidentelor, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a fost surprins de camerele TV în timp ce gesticula din tribune și le cerea fotbaliștilor săi să părăsească terenul.

Ulterior, acesta a criticat comportamentul galeriei dinamoviste.

Erau și suporteri de etnie maghiară în galeria lui Dinamo. Cum poate după meci să-și privească în ochi părinții după ce a strigat „Afară cu ungurii din țară”? Mi se pare cel mai josnic! Poți să fii fan, dar să te abții când se scandează așa ceva. Președinții de cluburi trebuie să educe suporterii, să le spună că așa ceva nu e normal. Asta e părerea mea. Laszlo Dioszegi, patron Sepsi

La rândul său, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, le-a cerut fanilor să renunțe la asemenea scandări.

„Un mesaj pe care aș vrea să-l transmit este o rugăminte pentru suporterii noștri: să fie parte din marea familie Dinamo și să ne ajute să creștem împreună.

Să înlăturăm orice circumstanță care ar putea să ne ducă cu gândul că am avea mesaje care ar putea supăra sau să aibă tentă de orice fel.

Noi, împreună cu ei, suntem mai buni și mai puternici de atât și nu avem nevoie de asta pentru a crește împreună”, a transmis oficialul bucureștenilor după meci.

Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Alte sancțiuni anunțate de Comisia de Disciplină

În ședința din 21 octombrie, Comisia de Disciplină a FRF a luat și alte decizii:

  • CFR Cluj a fost amendată cu 5.000 de lei pentru incidentele de la derby-ul cu Universitatea Cluj.
  • Universitatea Cluj a primit o amendă de 10.000 de lei pentru incidentele de la același meci.
  • Oțelul Galați a fost amendată cu 3.000 de lei pentru că nu și-a achitat o datorie către Alin Justin Popescu.
  • Farul Constanța a primit un avertisment pentru incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
dinamo bucuresti FRF comisia de disciplina liga 1 sepsi sfantu gheorghe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:55
Ronaldo, venituri amețitoare Este lider detașat în topul Forbes 2026. Ce statut a atins + Sumele încasate de Messi și Mbappe
Ronaldo, venituri amețitoare Este lider detașat în topul Forbes 2026. Ce statut a atins + Sumele încasate de Messi și Mbappe
16:48
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
16:07
Dan Udrea Cine ține stadionul în peșteră? Cazul unui deputat AUR versus xenofobia de la Sepsi - Dinamo
Dan Udrea Cine ține stadionul în peșteră? Cazul unui deputat AUR versus xenofobia de la Sepsi - Dinamo
10:30
Inter d'Escaldes - U Craiova LIVE de la 19:45, în etapa #2 din Conference League » Ce posturi TV transmit meciul + imagini din Andorra
Inter d'Escaldes - U Craiova  LIVE de la 19:45, în etapa #2 din Conference League » Ce posturi TV transmit meciul + imagini din Andorra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Top stiri
Inspirația lui Chivu FOTO. Schimbarea românului a făcut diferența în Inter - Shakhtar, în mai puțin de două minute
Liga Campionilor
00:19
Inspirația lui Chivu FOTO. Schimbarea românului a făcut diferența în Inter - Shakhtar, în mai puțin de două minute
Citește mai mult
Inspirația lui Chivu FOTO. Schimbarea românului a făcut diferența în Inter - Shakhtar, în mai puțin de două minute
Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar:  „Lucrările merg foarte bine”
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar: „Lucrările merg foarte bine”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar:  „Lucrările merg foarte bine”
Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!”
Conference League
21.10
Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!”
Citește mai mult
Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!”
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
B365
21.10
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
Citește mai mult
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 20 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share