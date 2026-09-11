FRF introduce cartonașul negru! Când va fi arătat: 3 pași care pot duce inclusiv la încheierea meciului

Federația Română de Fotbal introduce cartonașul negru la toate meciurile de copii și juniori, ca parte a unei proceduri menite să sancționeze comportamentul abuziv al părinților și spectatorilor.

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FRF lansează o nouă măsură prin care încearcă să combată comportamentul abuziv al părinților și spectatorilor din tribune la nivel juvenil.

Cartonașul negru face parte din campania „Bravo”, prin care FRF își propune să-i determine pe adulți să încurajeze copiii, în loc să pună presiune pe aceștia.

FRF introduce cartonașul negru! Când va fi arătat

Procedura stabilită de FRF are trei pași și poate ajunge, în cazul în care comportamentul nepotrivit continuă, până la oprirea definitivă a meciului.

PASUL 1 - Oprirea temporară a meciului: Arbitrul oprește temporar jocul, iar părinților sau spectatorilor li se solicită să înceteze comportamentul nepotrivit.

Arbitrul oprește temporar jocul, iar părinților sau spectatorilor li se solicită să înceteze comportamentul nepotrivit. PASUL 2 - Suspendarea jocului : Dacă situația continuă, jocul este suspendat timp de 10 minute, iar jucătorii se retrag la vestiare.

: Dacă situația continuă, jocul este suspendat timp de 10 minute, iar jucătorii se retrag la vestiare. PASUL 3 - Încheierea meciului: Dacă nici după reluare comportamentul nu încetează, arbitrul fluieră finalul meciului.

Ce consideră FRF comportament abuziv

Federația include în această categorie abuzul verbal, precum jignirile și injuriile, dar și lovirea sau bruscare propriilor copii, a membrilor staff-ului ori a jucătorilor echipei adverse.

De asemenea, sunt vizate contestarea permanentă, jignirea sau agresarea arbitrilor și oficialilor de joc, precum și conflictele verbale sau fizice cu alți spectatori ori părinți.

Prin noua procedură, FRF vrea să sancționeze ceea ce numește „faultul” din tribune și să creeze un mediu mai sănătos pentru copiii care practică fotbalul.

FRF a lansat campania „Bravo” anul trecut

Cartonașul negru este parte a campaniei „Bravo”, lansată de FRF cu scopul de a-i îndemna pe părinți și antrenori să-și încurajeze copiii, în loc să pună presiune pe ei.

Răzvan Burleanu a vorbit atunci despre responsabilitatea adulților și despre necesitatea protejării și susținerii copiilor care practică fotbalul în România:

„După cum știți foarte bine, cred că de noi, ca adulți, depinde tot ceea ce putem să facem pentru a putea să contribuim la protejarea, susținerea și dezvoltarea sănătoasă a fiecărui copil care practică fotbalul în România.

Cunoașteți foarte bine că în ultimii 11 ani Federația Română de Fotbal și-a asumat această misiune de a face fotbalul mai incluziv și mai accesibil. Acest lucru presupune că am reușit în ultimii 11 ani să creăm competiții la fiecare categorie de vârstă”.

Șeful FRF a enumerat și investițiile făcute în ultimii ani, de la competițiile inter-școlare și formatele pentru copiii din mediul rural până la specializarea antrenorilor de copii și juniori și investițiile în infrastructură.

„Cu toate acestea avem o provocare în continuare pe care dorim să ne-o asumăm, abandonul fotbalistic.

În continuare avem foarte mulți copii care abandonează fotbalul nu pentru că nu ar avea talent, ci ca urmare a presiunii prea mare venite din partea antrenorilor, din partea părinților și pusă pe umerii acestora.

De aceea, platforma Bravo pe care o lansăm astăzi este cea mai importantă campanie de conștientizare care a fost creată vreodată în România, dedicată antrenorilor și părinților, care își propune să contribuie la combaterea oricărei forme de abuz, oricărei forme de presiune care poate să vină de pe marginea terenului sau din tribune”, a spus Răzvan Burleanu la lansarea campaniei.

Comunicatul FRF

„Fotbalul trebuie să rămână un joc, un spațiu de bucurie și dezvoltare sănătoasă pentru copii. FRF combate cel mai dureros «fault» din fotbalul juvenil: bullying-ul și presiunea exercitată de părinți și spectatori din tribune, dar și orice formă de abuz din partea antrenorilor.

În 2024, au fost adoptate modificări semnificative ale Regulamentului Disciplinar, având ca scop combaterea abuzurilor în fotbalul românesc. Acestea au vizat în mod direct protejarea sportivilor și sancționarea fermă a comportamentului abuziv al antrenorilor. S-au introdus amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei și chiar suspendarea licenței pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani.

Dar nu doar antrenorii sunt problema. În 2025, am lansat platforma B.R.A.V.O. (Bucurie, Respect, Afecțiune, Voință și Optimism), o inițiativă care și-a propus să redea copiilor bucuria de a se juca prin combaterea presiunii și criticii venite de pe marginea terenului sau din tribune, din partea părinților sau a antrenorilor. Inițiativa a luat naștere dintr-un insight simplu, dar puternic: ce aud copiii de pe marginea terenului le modelează nu doar jocul, ci și viitorul.

Apoi am introdus Silent Day în competițiile U13 și U14, competiții în care rezultatele meciurilor nu sunt contabilizate. De două ori pe sezon, părinții și antrenorii nu au voie să se facă auziți. Scopul «Silent Day» este de a oferi copiilor un spațiu liber de presiune, în care să se bucure de joc, să ia decizii și să se exprime fără teama evaluării constante din tribune sau de pe margine.

Anul acesta, înainte de startul sezonului, am introdus o nouă procedură disciplinară în regulament, una în 3 pași, care este aplicată în cazul comportamentului neadecvat al suporterilor / părinților la meciurile din competițiile de juniori, categoriile de vârstă U7-U16.

Mai exact, în situația în care arbitrul jocului constată existența unui comportament neadecvat al spectatorilor/părinților participanți la jocurile de juniori, în interiorul stadionului/sălii/balonului, sau este informat asupra acestuia de al patrulea oficial (dacă există) sau de un alt oficial de joc, arbitrul va acționa după̆ cum urmează̆:

Pasul 1 (Avertisment): Arbitrul oprește meciul și solicită antrenorilor să discute direct cu propriii suporteri/părinți pentru a opri imediat derapajele. (Se fac anunțuri la stația de amplificare, dacă există).

Pasul 2 (Suspendarea temporară - 10 minute): Dacă comportamentul continuă, arbitrul suspendă meciul pentru 10 minute și trimite echipele la vestiare. Se încearcă din nou calmarea spiritelor în tribune.

Pasul 3 (Oprirea DEFINITIVĂ): Dacă după reluare abuzurile persistă, arbitrul fluieră sfârșitul meciului. Meciul se oprește definitiv, fără a se mai finaliza.

Acum, pentru un impact și mai puternic, FRF introduce CARTONAȘUL NEGRU. Astfel, În situația extremă în care măsurile de remediere (oprirea meciului și suspendarea de 10 minute) nu conduc la încetarea comportamentului neadecvat al spectatorilor / părinților, arbitrul decide oprirea definitivă a meciului.

Pentru ca această decizie majoră să fie comunicată instant, fără echivoc și în mod transparent tuturor celor prezenți (jucători, antrenori, spectatori / părinți, oficiali), introducem cartonașul negru. Afișarea acestuia de către arbitru va marca și vizual finalul definitiv al partidei, fără ca jocul să se mai reia.

Cartonașul Negru este semnalul vizual suprem că limita a fost depășită. Copiii nu trebuie să fie victimele ambițiilor sau frustrărilor adulților din tribune. Părinții trebuie să înțeleagă că un comportament abuziv afectează direct propriul copil și întreaga echipă, ducând la pierderea meciului la masa verde”, a transmis FRF.

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