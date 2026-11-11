„Transplant de genunchi? Nu!” Întors la națională după doi ani, retrăiește drama carierei. Exista pericolul retragerii

Dejan Kulusevski, 26 de ani, fostul coleg al lui Radu Drăgușin la Tottenham, povestește cât a suferit în această perioadă după o accidentare extrem de gravă la genunchi.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dejan Kulusevski a fost doi ani și jumătate coleg cu Radu Drăgușin la Tottenham, între ianuarie 2024 și iulie 2026. Dar amândoi au stat mult timp departe de gazon în acea perioadă.

Kulusevski, după Drăgușin. La el a fost și mai gravă accidentarea

Pe 30 ianuarie 2025, într-un meci de Europa League (3-0 cu Elfsborg), stoperul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, revenind după 11 luni.

Pe 11 mai 2025, extrema suedeză s-a oprit după numai 19 minute la 0-2 cu Crystal Palace, în Premier League.

În cazul lui, accidentarea la același genunchi a fost și mai gravă. O ruptură de cartilaj care l-a obligat să piardă un an și jumătate.

526 de zile a pierdut Dejan Kulusevski din cauza acestei leziuni

Kulusevski revine la națională după doi ani: joacă în grupa României

Acum, în sfârșit, după calvarul ce părea fără sfârșit, scandinavul s-a întors și la națională.

Kulusevski a revenit la Tottenham pe 19 octombrie, trei minute la 3-1 cu Coventry în campionat. De atunci a mai apărut de trei ori la Spurs.

Kulusevski, la revenirea în Premier League, contra lui Coventry. Lovind mingea cu piciorul rănit un an și jumătate. Foto: Imago

E pregătit să joace din nou pentru Suedia. Ar vrea o jumătate de oră și contra Bosniei (sâmbătă, la Solna), și trei zile mai târziu, în deplasarea din Polonia, în Liga Națiunilor.

Ultima oară când purtase tricoul galben-albastru fusese pe 19 noiembrie 2024, la 6-0 cu Azerbaidjan, tot în Nations League. A reușit în acea seară două goluri și o pasă decisivă.

12 pase decisive și 5 goluri are Dejan Kulusevski în 45 de meciuri la naționala Suediei

Kulusevski: „Mulți au renunțat la sport din cauza deteriorării cartilajului”

Dejan, 26 de ani, își amintește drama carierei. A riscat la un moment dat să fie forțat să se retragă, pentru că durerile erau mari și după operații.

A existat și posibilitatea unui transplant de genunchi, dar a renunțat din start la acea idee.

Kulusevski, înapoi la naționala Suediei. Foto: Imago

„De ce a durat atât de mult recuperarea? Unii nu se refac niciodată după accidentări similare.

Ar trebui să fiu recunoscător că m-am întors. Mulți au renunțat la sport din cauza deteriorării cartilajului”, a declarat Kulusevski pentru presa din țara sa.

„Ar fi trebuit să-mi înlocuiesc genunchiul cu al altcuiva. Am refuzat”

„Am făcut ce am considerat că e mai bine și nu a funcționat. După aceea, a trebuit să încercăm altă operație. Unii s-au enervat, se părea că nici aceasta nu funcționase”.

În acea perioadă, o discuție delicată l-a dat peste cap. „Am vorbit cu medicii despre altă intervenție chirurgicală. Posibilitatea transplantului de genunchi. Ar fi trebuit să-mi înlocuiesc genunchiul cu al altcuiva”, a povestit el.

Kulusevski talar ut: "Försöker vara lille Dejan, åtta år". https://t.co/fouvxCadwY https://t.co/gPmMXFAyF6 — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) November 10, 2026

Urma să stea încă un an și jumătate și nu i se garanta nimic. Din contră.

„Mi s-a spus că nimeni nu a mai revenit în sport după o asemenea intervenție. Am refuzat. Le-am zis tuturor că voi juca și cu durere, dacă acesta este prețul”.

Vara trecută, încă avea dureri mari, uneori insuportabile.

Nu puteam nici să urc scările. Mă antrenam zece ore zilnic, însă nu avea efect, parcă nu conta ce făceam. Mă gândeam: „Dacă s-a terminat, s-a terminat”. În cazul în care aș fi fost obligat să mă retrag, m-aș fi dus pe o insulă cu familia. Dejan Kulusevski, internațional suedez

Kulusevski a putut relua pregătirea și meciurile: „Am avut dreptate”

În cele din urmă, durerile s-au diminuat și el a putut reveni în iarbă. Întâi la Tottenham, acum la națională.

„M-am pregătit și am încercat să trăiesc ca o persoană normală. Am crezut că pot s-o fac. Până acum, am avut dreptate”.

Dacă nu aș fi avut-o pe fiica mea, ar fi fost mult mai dificil. Poate m-aș fi pierdut. Dar ea e atât de distractivă. M-am gândit: „Cât timp voi fi cu ea, mă voi simți bine”. Dejan Kulusevski, internațional suedez

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport