Talpan are un nou adversar în MApN! Noul ministrul al Apărării anunță noua strategie a Stelei pentru promovare! Talpan nu e de acord

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță o strategie care intră în coliziune cu convingerile juristului Florin Talpan.

Steaua spera să obțină dreptul de promovare odată cu schimbarea Legii Sportului inițiată în Parlament, însă, modificările aduse proiectului, cele care exclud Ministerele din ecuație, au lăsat clubul în continuare blocat în Liga 2.

Acum, noul ministru din fruntea MApN a venit cu o nouă propunere care să ajute echipa de fotbal.

Ionuț Moșteanu: „Trebuie să ne asociem cu un investitor solid”

Ionuț Moșteanu, noul ministru al Apărării, a fost recent invitat la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info, unde a vorbit și despre miza sportivă a instituției pe care o conduce.

El e convins că nu se poate face performanță doar cu bani publici și că Steaua va trebui să își ia un partener privat. Fix invers decât solicită Florin Talpan!

Iată dialogul purtat de ministru la TVR Info:

Clubul sportiv a avut o pierdere de 12 milioane de euro anul trecut. Dar toată lumea se uită spre clubul de fotbal. Ce planuri aveți pentru acest club?

Am primit sute de mesaje de când am fost nominalizat ca ministru și până acum. Steaua e un simbol și e aproape de inimile tuturor. Nu o dată fiecare dintre noi am stat cu inima cât un purice la câte un meci de fotbal și ne-am uitat la mari eroi ai sportului românesc de la Steaua. Deci știm ce înseamnă Steaua. E un mare simbol pentru toată națiunea, nu numai pentru armată. Așa că vreau să mă uit atent la ce se întâmplă acolo (n.r. în club). Eu sunt foarte pasionat de sport și o să-mi dau mult timp pentru asta. Să vedem ce putem face mai bine, cum putem cheltui… Am văzut și eu știrea aceea (n.r. despre pierderile financiare de la CSA Steaua). Am cerut un raport. O să am în zilele care urmează un raport financiar și administrativ pe tot ce înseamnă clubul Steaua. Sunt multe discipline în club, echipa de fotbal are buget 2 milioane și ceva din 30 de milioane.

Aveți vreun plan pentru ca echipa să se asocieze cu …?

Ăsta e cel mai simplu plan și cel mai bun și cel mai corect. Adică eu sunt sigur că nu se poate face o mare performanță din bani publici. Asta apropo și alte echipe, de exemplu FC Argeș, de la mine din județ, e plătită de Primărie. Și Rapidul e plătit de Ministerul Transportului, și Dinamo de … Nu se poate face performanță din bani publici! Trebuie să folosim acest brand. Să ne asociem cu un investitor solid, care să ducă brandul ăsta mai departe. Și brandul să rămână, orice ar fi, al armatei și al românilor. Asta vreau să fac.

Talpan nici nu vrea să audă de asociere

Afirmațiile lui Moșteanu intră în contradicție evidentă cu opinia fermă exprimată recent de colonelul Florin Talpan.

„Steaua nu cred că trebuie să se asocieze cu nimeni. E un brand foarte mare și nu are nevoie de așa ceva! Asta e pentru cluburi mici, nu pentru Steaua. Eu sunt convins că nicio asociere nu va merge în România”, a spus Talpan săptămâna trecută.

Moșteanu are 53 de ani, e deputat USR de Argeș și, de la finalul lunii trecute, este și vicepremier în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

