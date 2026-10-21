Mutare neașteptată la Dinamo! Un fost fotbalist de la FCSB, dorit în locul lui Cîrjan.  Ce spunea despre echipa lui Becali
FCSB. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Mutare neașteptată la Dinamo! Un fost fotbalist de la FCSB, dorit în locul lui Cîrjan. Ce spunea despre echipa lui Becali

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 19:45
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 19:45
  • Un fost jucător de la FCSB ar putea ajunge la Dinamo în această iarnă, dacă echipa bucureșteană îl va vinde pe Cătălin Cîrjan (23 de ani).
  • Căpitanul „câinilor” este în continuare dorit de Minnesota United, club care a încercat să-l aducă în Statele Unite și în vară.
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Conducerea clubului bucureștean a început deja să pregătească o variantă de înlocuire, în eventualitatea în care mijlocașul va pleca.

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Dinamo ar putea plăti 200.000 de euro pentru Eduard Radaslavescu

Eduard Radaslavescu (22 de ani), în prezent la Farul Constanța, este principala țintă a dinamoviștilor, conform prosport.ro.

Mijlocașul Farului intră în ultimele șase luni de contract în această iarnă, situație de care Dinamo ar putea profita pentru a-l transfera la un preț redus.

Oficialii clubului din „Ștefan cel Mare” ar fi dispuși să ofere până la 200.000 de euro pentru a-l aduce pe Radaslavescu încă din iarnă.

800.000 de euro
este valoarea de piață a lui Eduard Radaslavescu, potrivit Transfermarkt.com

Totul depinde însă de viitorul lui Cătălin Cîrjan, care rămâne unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei pregătite de Nuno Campos.

Radaslavescu nu a reușit să se impună la FCSB, însă a început să joace mai bine după ce s-a întors la Farul, în vara lui 2024.

Cifrele celor doi fotbaliști în acest sezon:

  • Cătălin Cîrjan: 12 meciuri, 4 goluri și 2 pase decisive.
  • Eduard Radaslavescu: 12 meciuri, 5 goluri și 3 pase decisive.

O eventuală mutare la Dinamo ar fi cu atât mai interesantă cu cât Radaslavescu și-a declarat în trecut atașamentul față de FCSB.

Nu-mi pare rău, a fost decizia mea, să mă întorc la Farul, să joc cât mai mult. Asta simţeam eu, de asta aveam nevoie. Am fost foarte fericit că am jucat la FCSB. Am reuşit să câştig trofee. Cum am spus şi atunci, a fost echipa mea de suflet şi o să rămână mereu. Eduard Radaslavescu, jucător la Farul

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