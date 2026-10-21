Boutoutaou, refăcut într-un timp record Cum a fost posibil: „Greu de crezut” +20 foto
Aymen Boutoutaou/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Boutoutaou, refăcut într-un timp record Cum a fost posibil: „Greu de crezut”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 19:02
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 19:03
  • Aymen Boutoutaou (25 de ani) s-a recuperat într-un timp record pentru a fi apt de joc în partida cu FC Voluntari, scor 2-1.
  • Cum a fost posibil, în rândurile de mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul francez transferat de FCSB în această vară în schimbul sumei de 1.300.000 de euro a acuzat probleme medicale după victoria cu Oțelul, scor 1-0.

Oficialii clubului au luat imediat decizia de a-l trimite pe acesta la Marijana Kovacevic.

Gigi Becali, învins la EUIPO Marca  „FCSB Steaua”, respinsă definitiv!
Citește și
Gigi Becali, învins la EUIPO Marca „FCSB Steaua”, respinsă definitiv!
Citește mai mult
Gigi Becali, învins la EUIPO Marca  „FCSB Steaua”, respinsă definitiv!

Mihai Stoica, despre Boutoutaou: „E greu de crezut că o perioadă de 30 de zile de absență poate să fie redusă la trei zile

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că Boutoutaou avea ceva îndoieli în ceea ce privește tratamentul urmat în Serbia.

„El a plecat la Belgrad cum pleacă orice jucător care merge pentru prima oară acolo: cu neîncredere.

Pentru că pur și simplu e greu de crezut că o perioadă de 30 de zile de absență poate să fie redusă la trei zile de absență, mai ales că procedurile sunt identice cu orice altă procedură.

Nu neapărat (n.r. - nu este ceva ce sfidează medicina). Pur și simplu este un gel care conduce mult mai ușor curentul.

Toată lumea pleacă sceptică prima dată. Cei care merg a doua oară sau a treia oară știu foarte bine că vor veni bine. John Terry s-a făcut într-o zi. A suportat, nu știu, cred că 17 ore, ceva de genul ăsta, și a jucat finală de Champions League.

Urăsc când văd scris «vraci». Ce vraci? Marijana Kovacevic este farmacist. Tatăl a fost farmacist. Pur și simplu au găsit un gel, așa cum s-au găsit medicamente care pot să vindece anumite afecțiuni”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

72
este minutul în care Aymen Boutoutaou a intrat în meciul cu FC Voluntari, când l-a înlocuit pe Risto Radunovic

Mihai Stoica: „Clar că a intrat fără prea mult curaj

Boutoutaou a irosit o oportunitate de a marca, însă oficialul FCSB pune ratarea pe seama lipsei de încredere și este convins că jucătorul își va arăta calitățile în viitor.

„Clar că a intrat fără prea mult curaj. E adevărat, dacă ar fi marcat poate că… Dar eu am încredere că va fi un jucător care ne va ajuta, care va face diferența.

Avem nevoie de jucători care să facă diferența în ultimii 30 de metri, pentru că avem jucători buni, dar n-avem jucători… N-avem, spre exemplu, niciun jucător, în afară de Boutoutaou și Drăguș, care unu la unu să facă diferența”, a concluzionat Mihai Stoica.

Galerie foto (20 imagini)

FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+20 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian care a decis duelul FC Voluntari - FCSB 1-2

Citește și

Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Mihai Stoica fcsb Marijana Kovacevic Aymen Boutoutaou
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:55
Ronaldo, venituri amețitoare Este lider detașat în topul Forbes 2026. Ce statut a atins + Sumele încasate de Messi și Mbappe
Ronaldo, venituri amețitoare Este lider detașat în topul Forbes 2026. Ce statut a atins + Sumele încasate de Messi și Mbappe
16:48
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
16:07
Dan Udrea Cine ține stadionul în peșteră? Cazul unui deputat AUR versus xenofobia de la Sepsi - Dinamo
Dan Udrea Cine ține stadionul în peșteră? Cazul unui deputat AUR versus xenofobia de la Sepsi - Dinamo
10:30
Inter d'Escaldes - U Craiova LIVE de la 19:45, în etapa #2 din Conference League » Ce posturi TV transmit meciul + imagini din Andorra
Inter d'Escaldes - U Craiova  LIVE de la 19:45, în etapa #2 din Conference League » Ce posturi TV transmit meciul + imagini din Andorra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Top stiri
Inspirația lui Chivu FOTO. Schimbarea românului a făcut diferența în Inter - Shakhtar, în mai puțin de două minute
Liga Campionilor
00:19
Inspirația lui Chivu FOTO. Schimbarea românului a făcut diferența în Inter - Shakhtar, în mai puțin de două minute
Citește mai mult
Inspirația lui Chivu FOTO. Schimbarea românului a făcut diferența în Inter - Shakhtar, în mai puțin de două minute
Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar:  „Lucrările merg foarte bine”
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar: „Lucrările merg foarte bine”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar:  „Lucrările merg foarte bine”
Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!”
Conference League
21.10
Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!”
Citește mai mult
Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!”
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
B365
21.10
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
Citește mai mult
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 20 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share