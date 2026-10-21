Boutoutaou, refăcut într-un timp record Cum a fost posibil: „Greu de crezut”

Aymen Boutoutaou (25 de ani) s-a recuperat într-un timp record pentru a fi apt de joc în partida cu FC Voluntari, scor 2-1.

Cum a fost posibil, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fotbalistul francez transferat de FCSB în această vară în schimbul sumei de 1.300.000 de euro a acuzat probleme medicale după victoria cu Oțelul, scor 1-0.

Oficialii clubului au luat imediat decizia de a-l trimite pe acesta la Marijana Kovacevic.

Mihai Stoica, despre Boutoutaou: „E greu de crezut că o perioadă de 30 de zile de absență poate să fie redusă la trei zile”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că Boutoutaou avea ceva îndoieli în ceea ce privește tratamentul urmat în Serbia.

„El a plecat la Belgrad cum pleacă orice jucător care merge pentru prima oară acolo: cu neîncredere.

Pentru că pur și simplu e greu de crezut că o perioadă de 30 de zile de absență poate să fie redusă la trei zile de absență, mai ales că procedurile sunt identice cu orice altă procedură.

Nu neapărat (n.r. - nu este ceva ce sfidează medicina). Pur și simplu este un gel care conduce mult mai ușor curentul.

Toată lumea pleacă sceptică prima dată. Cei care merg a doua oară sau a treia oară știu foarte bine că vor veni bine. John Terry s-a făcut într-o zi. A suportat, nu știu, cred că 17 ore, ceva de genul ăsta, și a jucat finală de Champions League.

Urăsc când văd scris «vraci». Ce vraci? Marijana Kovacevic este farmacist. Tatăl a fost farmacist. Pur și simplu au găsit un gel, așa cum s-au găsit medicamente care pot să vindece anumite afecțiuni”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

72 este minutul în care Aymen Boutoutaou a intrat în meciul cu FC Voluntari, când l-a înlocuit pe Risto Radunovic

Mihai Stoica: „Clar că a intrat fără prea mult curaj”

Boutoutaou a irosit o oportunitate de a marca, însă oficialul FCSB pune ratarea pe seama lipsei de încredere și este convins că jucătorul își va arăta calitățile în viitor.

„Clar că a intrat fără prea mult curaj. E adevărat, dacă ar fi marcat poate că… Dar eu am încredere că va fi un jucător care ne va ajuta, care va face diferența.

Avem nevoie de jucători care să facă diferența în ultimii 30 de metri, pentru că avem jucători buni, dar n-avem jucători… N-avem, spre exemplu, niciun jucător, în afară de Boutoutaou și Drăguș, care unu la unu să facă diferența”, a concluzionat Mihai Stoica.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian care a decis duelul FC Voluntari - FCSB 1-2

Citește și