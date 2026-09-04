Nu pentru România Hagi a încercat să-l aducă la naționala României, dar nu l-a convins: „Vreau să port alt tricou!”

Umit Akdag (22 de ani), fundașul lui Beșiktaș, a anunțat că nu mai există nicio șansă ca el să îmbrace tricoul naționalei României.

Dorit de Mircea Lucescu, dar și de Gică Hagi, noul selecționer, stoperul a respins de fiecare dată toate convocările.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Umit Akdag nu mai poate fi întors din drum. La primele declarații după transferul la Beșiktaș, tânărul fundaș a explicat clar că nu vrea să mai joace pentru naționala României.

Hagi a încercat să-l aducă la naționala României, dar nu l-a convins: „Vreau să port alt tricou!”

„Așa cum am mai spus, obiectivul meu este să joc pentru naționala Turciei. Am fost convocat de multe ori la naționalele de juniori ale României. Le-am mulțumit tuturor pentru efortul pe care l-au făcut și pentru interesul arătat.

Dar obiectivul meu este să joc pentru Turcia. Vreau să simt acea emoție, vreau să port acel tricou. Cred că m-am apropiat de acest obiectiv după transferul la Beșiktaș”, a declarat Umit Akdag pentru site-ul oficial al turcilor.

Akdag s-a născut la București și a evoluat pentru naționala României U21, alături de care a participat la Euro U21 în 2025. A strâns 10 meciuri în care a reușit să înscrie de două ori.

Când a venit momentul să facă pasul către naționala de seniori, Akdag a spus de fiecare dată pas. FRF și Mircea Lucescu au încercat să-l convingă să aleagă România, însă n-au reușit să-l înduplece.

Și Hagi a încercat să-l aducă la națională, însă s-a lovit de aceleași uși închise.

Transferul lui Akdag la Beșiktaș a fost oficializat astăzi. Fundașul a semnat un contract valabil patru ani cu formația din Istanbul și va evolua alături de două dintre cele mai importante transferuri realizate de „vulturi” în această vară, Leandro Trossard și Dusan Vlahovic.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport