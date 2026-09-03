A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
Umit Akdag (dreapta), într-un meci al Alanyei cu Beșiktaș. Foto: Imago
Campionate

A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 11:19
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 11:20
  • Umit Akdag, 22 de ani, a fost intens curtat de FRF în ultima perioadă, dar stoperul născut la București vrea să joace pentru naționala Turciei. 
  • Stoperul părăsește Alanyaspor și ajunge la unul dintre marile cluburi din Istanbul. A semnat pe patru ani. 
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Umit Akdag s-a născut la București, dar originea sa e mai puternică.

Fundașul central în vârstă de 22 de ani a fost dorit la naționala noastră și de Edi Iordănescu, și de Mircea Lucescu și acum, de Gică Hagi.

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Umit Akdag încă poate juca pentru România

Toți au primit același răspuns. A jucat pentru România U21, însă vrea să evolueze pentru selecționata mare a Turciei.

Până acum, nu a făcut-o. Teoretic, poate purta tricoul galben al „tricolorilor”.

Umit Akdag, în tricoul naționalei noastre de tineret. Foto: Imago Umit Akdag, în tricoul naționalei noastre de tineret. Foto: Imago
Umit Akdag, în tricoul naționalei noastre de tineret. Foto: Imago

Înainte să se gândească la națională, Umit a luat o decizie legată de echipa de club.

10 meciuri
a jucat Umit Akdag la naționala României U21, inclusiv la Euro, în 2025. A marcat două goluri

Umit Akdag, 4 ani în tricoul lui Beșiktaș

Stoperul a plecat de la Alanyaspor, unde era coleg cu Ianis Hagi, postând un mesaj la despărțirea de fostul său club.

A ajuns la una dintre cele trei mari forțe din Istanbul. A fost curtat și de Galatasaray, și de Fenerbahce, și de Beșiktaș. I-a ales pe alb-negri.

Beșiktaș a anunțat oficial transferul pe pagina de internet și pe social media.

Umit a semnat un contract pe 4 ani și va juca alături de Trossard și Vlahovic, marile nume aduse de „vulturi” în această vară.

16 titluri,
11 Cupe și 10 Supercupe ale Turciei a cucerit Beșiktaș

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