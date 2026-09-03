A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club

- Umit Akdag, 22 de ani, a fost intens curtat de FRF în ultima perioadă, dar stoperul născut la București vrea să joace pentru naționala Turciei.
- Stoperul părăsește Alanyaspor și ajunge la unul dintre marile cluburi din Istanbul. A semnat pe patru ani.
Umit Akdag s-a născut la București, dar originea sa e mai puternică.
Fundașul central în vârstă de 22 de ani a fost dorit la naționala noastră și de Edi Iordănescu, și de Mircea Lucescu și acum, de Gică Hagi.
Umit Akdag încă poate juca pentru România
Toți au primit același răspuns. A jucat pentru România U21, însă vrea să evolueze pentru selecționata mare a Turciei.
Până acum, nu a făcut-o. Teoretic, poate purta tricoul galben al „tricolorilor”.
Înainte să se gândească la națională, Umit a luat o decizie legată de echipa de club.
Umit Akdag, 4 ani în tricoul lui Beșiktaș
Stoperul a plecat de la Alanyaspor, unde era coleg cu Ianis Hagi, postând un mesaj la despărțirea de fostul său club.
A ajuns la una dintre cele trei mari forțe din Istanbul. A fost curtat și de Galatasaray, și de Fenerbahce, și de Beșiktaș. I-a ales pe alb-negri.
Beșiktaș a anunțat oficial transferul pe pagina de internet și pe social media.
Umit a semnat un contract pe 4 ani și va juca alături de Trossard și Vlahovic, marile nume aduse de „vulturi” în această vară.