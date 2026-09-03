A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club

Umit Akdag, 22 de ani, a fost intens curtat de FRF în ultima perioadă, dar stoperul născut la București vrea să joace pentru naționala Turciei.

Stoperul părăsește Alanyaspor și ajunge la unul dintre marile cluburi din Istanbul. A semnat pe patru ani.

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Umit Akdag s-a născut la București, dar originea sa e mai puternică.

Fundașul central în vârstă de 22 de ani a fost dorit la naționala noastră și de Edi Iordănescu, și de Mircea Lucescu și acum, de Gică Hagi.

Umit Akdag încă poate juca pentru România

Toți au primit același răspuns. A jucat pentru România U21, însă vrea să evolueze pentru selecționata mare a Turciei.

Până acum, nu a făcut-o. Teoretic, poate purta tricoul galben al „tricolorilor”.

Umit Akdag, în tricoul naționalei noastre de tineret. Foto: Imago

Înainte să se gândească la națională, Umit a luat o decizie legată de echipa de club.

10 meciuri a jucat Umit Akdag la naționala României U21, inclusiv la Euro, în 2025. A marcat două goluri

Umit Akdag, 4 ani în tricoul lui Beșiktaș

Stoperul a plecat de la Alanyaspor, unde era coleg cu Ianis Hagi, postând un mesaj la despărțirea de fostul său club.

A ajuns la una dintre cele trei mari forțe din Istanbul. A fost curtat și de Galatasaray, și de Fenerbahce, și de Beșiktaș. I-a ales pe alb-negri.

Beșiktaș a anunțat oficial transferul pe pagina de internet și pe social media.

Umit a semnat un contract pe 4 ani și va juca alături de Trossard și Vlahovic, marile nume aduse de „vulturi” în această vară.

16 titluri, 11 Cupe și 10 Supercupe ale Turciei a cucerit Beșiktaș

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