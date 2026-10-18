Va juca Drăguș cu Rapid?  Anunțul lui Mihai Stoica privind situația atacantului de la FCSB +8 foto
Denis Drăguș
Superliga

Va juca Drăguș cu Rapid? Anunțul lui Mihai Stoica privind situația atacantului de la FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 21:25
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre starea lui Denis Drăguș (27 de ani).
  • FCSB - Rapid se joacă pe 24 octombrie, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Denis Drăguș s-a accidentat la meciul cu U Craiova (0-5), din etapa #10, și a ratat convocarea la echipa națională pentru meciurile din Liga Națiunilor.

Acesta a revenit între timp la antrenamente, iar Mihai Stoica a anunțat dacă atacantul va putea fi folosit la următoarele meciuri, cu FC Voluntari și Rapid.

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Va juca Denis Drăguș cu Rapid? Anunțul lui Mihai Stoica

„Drăguș nu este accidentat, el doar nu este refăcut. Este puțin încărcat pentru că a forțat foarte mult, dar nu are nicio accidentare.

Nu va fi mâine (n.r. - luni, în meciul cu FC Voluntari). E cu semnul întrebării pentru sâmbătă (n.r. - cu Rapid)”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg
Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg

Galerie foto (8 imagini)

Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB .jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg
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Mihai Stoica a vorbit și despre situația medicală a altor fotbaliști de la FCSB:

„Boutoutaou s-a antrenat normal ieri și astăzi și va fi mâine (n.r. - luni) în lot.

Stoian a avut COVID și astăzi e primul antrenament pe care l-a făcut cu echipa. Va fi în lot mâine. El s-a antrenat separat. Mâine va fi în lot și Mihai Popescu”.

FOTO. FCSB - Oțelul 1-0, partida de debut a lui Laurențiu Reghecampf pe banca echipei

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+25 Foto
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Până la derby-ul cu Rapid din etapa #13 a Superligii, FCSB se va duela luni cu FC Voluntari, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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