Va juca Drăguș cu Rapid? Anunțul lui Mihai Stoica privind situația atacantului de la FCSB

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre starea lui Denis Drăguș (27 de ani).

FCSB - Rapid se joacă pe 24 octombrie, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Denis Drăguș s-a accidentat la meciul cu U Craiova (0-5), din etapa #10, și a ratat convocarea la echipa națională pentru meciurile din Liga Națiunilor.

Acesta a revenit între timp la antrenamente, iar Mihai Stoica a anunțat dacă atacantul va putea fi folosit la următoarele meciuri, cu FC Voluntari și Rapid.

Va juca Denis Drăguș cu Rapid? Anunțul lui Mihai Stoica

„Drăguș nu este accidentat, el doar nu este refăcut. Este puțin încărcat pentru că a forțat foarte mult, dar nu are nicio accidentare.

Nu va fi mâine (n.r. - luni, în meciul cu FC Voluntari). E cu semnul întrebării pentru sâmbătă (n.r. - cu Rapid)”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica a vorbit și despre situația medicală a altor fotbaliști de la FCSB:

„Boutoutaou s-a antrenat normal ieri și astăzi și va fi mâine (n.r. - luni) în lot.

Stoian a avut COVID și astăzi e primul antrenament pe care l-a făcut cu echipa. Va fi în lot mâine. El s-a antrenat separat. Mâine va fi în lot și Mihai Popescu”.

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Până la derby-ul cu Rapid din etapa #13 a Superligii, FCSB se va duela luni cu FC Voluntari, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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