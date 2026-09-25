România U21 s-a impus în deplasare cu Cipru U21, scor 3-0, în preliminariile Campionatului European din 2027.

Victoria îi menține pe „tricolori” în cursa pentru calificarea la turneul final.

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„Tricolorii” pregătiți de Costin Curelea au rezolvat în mare parte partida încă din prima repriză, grație lui Ioan Vermeșan, autorul unei „duble”, iar Kevin Ciubotaru a stabilit scorul final în minutul 89.

România U21, victorie clară în Cipru

România a început mai bine partida și a pus presiune încă din primele minute, iar după mai multe ocazii a reușit să deschidă scorul în minutul 34. Ioan Vermeșan a transformat fără emoții un penalty și a făcut 1-0.

Atacantul a fost aproape de „dublă” numai două minute mai târziu, când a trimis în bara transversală.

Golul de 2-0 a venit în minutul 44. Vermeșan a primit o pasă în careu și reuşit să marcheze al doilea gol al serii pentru „tricolori”

Cătălin Vulturar, jucătorul Rapidului, s-a accidentat în minutul 72 și a avut nevoie de ajutor pentru a părăsi terenul, călcând cu dificultate. În locul său a intrat Cristian Mihai, fotbalistul lui Dinamo.

Scorul final a fost stabilit în minutul 89 de Kevin Ciobotaru. Fundașul lui Dundee United a plecat într-o cursă spre poarta adversă și a înscris cu o execuție pe sub portar.

Echipele folosite în Cipru U21 - România U21 0-3

România U21 : Lefter – Dorobanțu, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru – Cîmpean, Vulturar – Doicaru, Radaslavescu, Burnete – Vermeșan

: Lefter – Dorobanțu, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru – Cîmpean, Vulturar – Doicaru, Radaslavescu, Burnete – Vermeșan Au intrat : C. Mihai, Guțea, Biliboc, Pîrvu, Trică

: C. Mihai, Guțea, Biliboc, Pîrvu, Trică Selecționer: Costin Curelea

Cipru U21 : Kyriakou – Zinonos, Viktoros, Angelopoulos, Koutsoudakis – Christodoulou, Vrontis, Evripidou – Athanasiou, Charalambous, Tzouliou

: Kyriakou – Zinonos, Viktoros, Angelopoulos, Koutsoudakis – Christodoulou, Vrontis, Evripidou – Athanasiou, Charalambous, Tzouliou Au intrat : Kyriacou, Avramidis, Poursaitides, Kontopoulos, Evangelou

: Kyriacou, Avramidis, Poursaitides, Kontopoulos, Evangelou Selecționer: Marios Nikolaou

Meci decisiv cu Finlanda

Următorul meci este vital în lupta pentru poziția secundă. România va întâlni Finlanda miercuri, de la ora 19:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

„Tricolorii” sunt obligați să câștige pentru a mai spera la calificare, având 3 puncte în urma nordicilor. Nu orice victorie e însă suficientă! Trebuie să câștigăm la 3 goluri diferență pentru a fi siguri că terminăm peste Finlanda în caz de egalitate de puncte.

Șansele de calificare și în acest caz sunt mici, România urmând să înfrunte Spania în ultima rundă, în timp ce Finlanda dă peste Kosovo.

Clasamentul Grupei A din preliminariile Campionatului European U21

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Spania U21 8 21 2 Finlanda U21 8 19 3 România U21 8 16 4 Kosovo U21 8 11 5 Cipru U21 8 3 6 San Marino U21 8 0

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