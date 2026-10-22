„UEFA îl hărțuiește pe Infantino”  Forul european îi cere răspunsuri șefului FIFA: „Nu pot fi amânate” 

UEFA a transmis o scrisoare oficială către FIFA prin care solicită publicarea unor documente referitoare la planul lui Gianni Infantino (56 de ani) de cedare a unor participații la Cupa Mondială.

Care este termenul-limită impus de forul european, mai jos în articol.

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Șeful FIFA a intrat în dizgrația multor instituții importante din lumea fotbalului, după ce la finalul lunii iulie a propus vânzarea unei participații de 20% la competițiile FIFA către investitori privați, plan abandonat ulterior.

Totuși, chiar și după ce a pierdut sprijinul UEFA, CONCACAF și AFC, Infantino a decis să candideze la alegerile de anul viitor.

UEFA cere răspunsuri din partea FIFA privind planul eșuat al lui Gianni Infantino

UEFA a transmis către FIFA o listă care conține 42 de întrebări detaliate și a solicitat răspunsuri până la 2 noiembrie privind planul lui Gianni Infantino de a ceda participații la Cupa Mondială unor investitori privați.

Președintele FIFA nu a prezentat, până acum, niciun document referitor la planul său de 4,2 miliarde de dolari, pe care l-a abandonat din cauza valului de critici pe care l-a primit.

Printre întrebările adresate de UEFA se numără și cele referitoare la salariul lui Infantino, plățile efectuate către cântărețul Marc Anthony, modul cum a gestionat scandalul de la CM 2026 în care a fost implicat jucătorul Folarin Balogun sau relațiile de afaceri pe care le are cu președintele american Donald Trump .

UEFA a solicitat instanțelor federale din SUA să emită citații prin care FIFA să fie obligată să prezinte documente și să furnizeze mărturii despre planul eșuat al lui Infantino.

Avocații FIFA au susținut ulterior că forul european îl hărțuiește pe Infantino, conform aljazeera.com.

În scrisoarea semnată de Theodore Theodoridis, secretarul general al UEFA, se preciza faptul că explicațiile oferite de Gianni Infantino după acest scandal nu au oferit răspunsurile dorite de forul european.

„Aceste explicații nu au reușit nici măcar să răspundă în mod satisfăcător unei serii de întrebări fundamentale ridicate de membrii Consiliului. Altele au rămas fără răspuns, iar informațiile și documentele solicitate nu au fost furnizate.

Renunțarea la FIFA Forward Enterprise, recunoașterea greșelilor și anunțarea unor «posibile reforme în materie de guvernanță» nu explică modul în care au fost luate deciziile respective și nici de ce Consiliul FIFA nu a fost implicat la momentul potrivit”, se arată în scrisoarea oficială, conform sursei citate.

Orice refuz de a divulga informații sau documente ar trebui justificat individual, printr-o explicație clară a motivelor specifice invocate. Paragraf din scrisoarea transmisă de UEFA

„Aceste întrebări necesită răspunsuri acum”

UEFA așteaptă răspunsuri din partea FIFA până pe 2 noiembrie, cu 16 zile înainte de termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la președinția FIFA, alegeri programate pe 18 martie 2027.

„Aceste întrebări necesită răspunsuri acum. Ele nu pot fi amânate până la următoarea ședință a Consiliului FIFA (n.r. - de pe 16 decembrie, la Doha), iar eventualele reforme viitoare în materie de guvernanță nu pot înlocui examinarea atentă a deciziilor deja luate și asumarea răspunderii pentru acestea”, se mai arată în scrisoare.

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