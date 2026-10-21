Interes pentru FCSB - Rapid  Câți fani ai giuleștenilor ar urma să fie prezenți la derby: „Ne așteptăm să fie atâția” +106 foto
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Interes pentru FCSB - Rapid Câți fani ai giuleștenilor ar urma să fie prezenți la derby: „Ne așteptăm să fie atâția”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 16:06
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 16:06
  • Marius Bilașco (45 de ani), directorul sportiv al Rapidului, a vorbit despre derby-ul cu FCSB. Oficialul se așteaptă la un număr ridicat de fani giuleșteni pe Arena Națională.
  • FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf a urcat pe locul 6 în clasament după victoria cu FC Voluntari, scor 2-1.

Rapid se află pe locul secund, cu 27 de puncte, la două lungimi de liderul Dinamo.

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Marius Bilașco, înainte de FCSB - Rapid: „Eu cred că vor fi 8-9 mii de rapidiști”

Deși echipa lui Daniel Pancu are un parcurs mult mai bun în campionat în comparație cu FCSB, Marius Bilașco consideră că în acest derby nu există o favorită.

Nu știu dacă se poate așa ceva. Meciurile astea ne-au arătat că mereu se poate întâmpla orice. Echipa care a fost în formă nu a fost în formă la acea partidă. Nu vreau să fie asta în cazul nostru. Se poate întâmpla orice la acea meci.

E un avantaj că joci acasă (n.r. - FCSB), dar noi vom avea suporterii de partea noastră și vom echilibra balanța în partea asta. Nu e un stadion necunoscut. Am mai jucat acolo. Nu văd un dezavantaj”, a declarat Marius Bilașco, conform fanatik.ro.

Întrebat câți suporteri ai giuleștenilor vor fi pe Arena Națională, oficialul Rapidului a spus:

E o reciprocitate. Și noi ne așteptăm să fie cât mai mulți. Eu cred că vor fi 8-9 mii de rapidiști”.

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FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

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FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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Marius Bilașco: „Fiecare meci e un test pentru noi”

Directorul sportiv al Rapidului a continuat și a explicat că fiecare meci al echipei lui Daniel Pancu este tratat cu seriozitate.

„Eu sper să facem un rezultat bun pentru noi. Până la urmă și egalul e un rezultat pozitiv dacă analizezi parcursul echipei. O echipă care vrea în play-off trebuie să acumuleze puncte mereu.

Să nu piardă. Având în vedere că e un meci atât de important, e foarte bine să nu pierzi. Fiecare meci e un test pentru noi. Important să păstrăm seria de rezultate pozitive, iar un rezultat pozitiv ar fi să nu pierdem”, a mai adăugat Bilașco.

Nu avem (n.r. - probleme de lot). Doar Vulturar, care a lipsit, dar eu cred că mâine (n.r. - joi) intră. Va fi cu echipa. E bine. Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului

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